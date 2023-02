Un estudio desmiente que los videojuegos tengan consecuencias negativas en el desempeño cognitivo de los niños

Desde la invención de los videojuegos no han dejado de sucederse las afirmaciones alarmistas acerca de su posible efecto en el desarrollo de los niños. Con el tiempo, y a medida que se ha investigado seriamente la cuestión, la evidencia científica ha ido desmintiendo que esta tecnología resulte tan perjudicial.

Sin relación significativa

En esta línea, un nuevo estudio publicado en el medio académico Journal of Media Psychology ha descartado que los videojuegos impacten de manera negativa el desempeño cognitivo de los niños, al margen de cuánto tiempo dediquen a ellos y del género de videojuego escogido.

El hallazgo parte de un experimento llevado a cabo sobre 160 estudiantes preadolescentes de colegios públicos de áreas urbanas estadounidenses (el 70% de ellos procedentes de familias de bajos ingresos). En esta cohorte, la media de horas dedicadas a los videojuegos cada día era de 2,5, mientras que los que más jugaban podían pasar hasta 4,5 horas cada día.

Analizando la asociación entre este parámetro y el desempeño de los estudiantes en un test estandarizado de aptitudes cognitivas, efectivamente los autores comprobaron que no era posible establecer ninguna correlación significativa entre ambos valores.

Cantidades razonables de tiempo

Eso sí, teniendo en cuenta que los investigadores también atendieron al género de videojuego al que jugaban los niños, esta falta de asociación revela otra cara del asunto: los videojuegos supuestamente educativos, o que se presentan como beneficiosos para el desarrollo de los niños tampoco parecen tener ningún efecto significativo.

Esto resulta curioso, teniendo en cuenta que ciertos estudios sí que han encontrado efectos positivos de ciertos tipos de videojuegos en adultos jóvenes; no obstante, es consistente con evidencia previa disponible sobre la franja de edad estudiada.

Por otra parte, los autores advierten de que, aunque los videojuegos no parezcan perjudicar las habilidades cognitivas de los niños, en aquellos que más juegan sí que les restan tiempo para llevar a cabo otras actividades que son importantes en su desarrollo, por lo que aconsejan que en los hogares se fijen cantidades de tiempo 'razonables'.

Referencias

May Jadallah, C. Shawn Green & Jie Zhang. Video Game Play: Any Association With Preteen's Cognitive Ability Test Performance? Journal of Media Psychology (2022). DOI: https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000364