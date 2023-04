La psicoterapia puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

El uso de las terapias de conversación o psicoterapias para tratar la depresión en los adultos por encima de los 45 años parece estar relacionado con tasas reducidas de riesgo de futura enfermedad cardiovascular, según ha encontrado un nuevo análisis de datos de salud llevado a cabo por investigadores del University College de Londres.

Hasta un 72% más riesgo de enfermedad cardiovascular



Tal y como publican estos autores en el medio científico European Health Journal, en este trabajo los investigadores buscaban encontrar si las terapias psicológicas sustentadas en evidencia científica empleadas en el tratamiento de la depresión, como la terapia cognitivo-conductual, podían jugar un rol en la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular más tarde en la vida.

Las enfermedades cardiovasculares, como el ictus o los problemas del corazón, son la principal causa de muerte en el mundo. Representan un 32% de todas las muertes. Algunos estudios han señalado que las personas que experimentan una depresión tienen un 72% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares a lo largo de sus vidas que las personas sin el trastorno del ánimo.

Esta nueva investigación analiza datos de 636.955 personas de más de 45 años que accedieron a tratamiento a través del servicio británico IAPT (Improving Access to Psychological Therapies) entre 2012 y 2012. Los síntomas depresivos se midieron empleando un cuestionario, y los registros del tratamiento se cruzaron con las nuevas incidencias de eventos cardiovasculares recogidas en sus expedientes médicos.

Reducciones del 12% con terapia

Este método encontró que los pacientes cuyos síntomas mejoraron tras el tratamiento psicológico tenían menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares a lo largo de un seguimiento medio de tres años, en comparación con aquellos que no lo hicieron. Específicamente, una mejoría robusta de la depresión se asociaba con un 12% menos de enfermedades cardiovasculares futuras en cualquier momento.

La asociación era más fuerte en los menores de 60 años, que tenían un 15% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 22% menos riesgo de morir por cualquier causa respectivamente. Por contra, los mayores de esta edad tenían una disminución del 5% en el riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares y una reducción del 14% en la mortalidad por todas las demás causas.

Los resultados son relevantes porque son los primeros que establecen una relación evidente entre los resultados de la terapia psicológica y la salud fisiológica a largo plazo. Además, ilustran la importancia de mejorar el acceso a este tipo de tratamientos a los grupos más desfavorecidos.

