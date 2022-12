Así es como el asma aumenta tu riesgo de sufrir un infarto o un ictus

Los adultos con asma persistente tienen un riesgo incrementado de ataque cardíaco o ictus debido al exceso de acumulación de placa en las arterias carótidas.

Así lo expone un estudio cuyos resultados se han publicado en el medio académico Journal of the American Heart Association, en el que los autores compararon la acumulación de placa en esta parte del sistema cardiovascular de las personas con asma y de personas sanas.

Asma e inflamación crónica

El asma es una condición respiratoria en la que las vías aéreas de la persona que la sufre se inflaman (a menudo, como resultado de alergias crónicas), dificultando la respiración. Se da la circunstancia de que la inflamación crónica, en cualquier parte del organismo, se ha relacionado con una mayor acumulación de placa en los vasos sanguíneos (aterosclerosis) y se asocia con un mayor riesgo de desprendimiento de estas placas, lo que desencadena un ataque cardíaco o un ictus.

Para el análisis, los investigadores utilizaron datos recopilados en el Estudio Multiétnico de la Aterosclerosis (MESA) para analizar la potencial asociación entre asma y la placa en las arterias carótidas. El MESA es un estudio de cerca de 7.000 adultos que comenzó en el año 2.000 y que sigue realizando seguimiento de los participantes en la actualidad. En el momento de comenzar el estudio, ninguno de los voluntarios padecía ninguna enfermedad cardiovascular.

En concreto, en el presente trabajo se emplearon los datos de 5.029 adultos con una edad media de 61 años, que tenían de base ciertos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y para los cuales había datos de ultrasonido de la carótida. El grupo de participantes es diverso: un 26% de los voluntarios se autoidentificó como afroamericano, un 23% como hispánicos y un 12% como chinos. Adicionalmente, más de la mitad del grupo eran mujeres.

El doble de riesgo que la población general

Esta base se estratificó en función de si padecían asma crónica, asma intermitente o no padecían asma. El subgrupo con asma persistente, definido en base al uso diario de medicación para los síntomas de esta enfermedad, constaba de 109 individuos; el de asma intermitente de 308 y el resto de participantes no padecía asma.

El análisis encontró que el 67% de los pacientes con asma persistente tenía acumulación de placa en las carótidas; en el grupo con asma intermitente ese porcentaje era del 49,5% y en el grupo sin asma del 50%.

Tras ajustar posibles factores como la edad, el sexo, la raza, el peso, la presencia de otras enfermedades, el hábito de fumar o el uso de medicación habitual, los pacientes con asma persistente aún tenían el doble de riesgo de tener placas que quienes no tenían asma.

