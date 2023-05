La nueva tendencia de maquillaje sin maquillaje defiende realzar las características naturales de un rostro sin taparlas con base de maquillaje o unos ojos llenos de cosméticos que no hagan justicia. Una tendencia que trata de mostrar una piel natural, perfecta y luminosa, pero sin mucho esfuerzo y como si no llevases maquillaje. No Makeup busca resaltar los rasgos de forma natural, pero, no significa que sea fácil.

Si tú también quieres llevarla a cabo en casa, necesitarás productos que creen una tez natural y brillante. Y es que, esta técnica de maquillaje radica en conseguir que tu piel se vea hidratada y bonita, pero con un aspecto cien por cien natura, además, de unos ojos y labios casi nude.

La firma de salones de belleza R'difusión ha compartido en su página web con sus seguidores los trucos y productos para conseguir un rostro No Makeup. Como no, comienzan con una buena limpieza del rostro para que la cara esté limpia e hidratada. Para ello, debemos escoger una crema hidratante que funcione bien con nuestro tipo de piel. Esta de la marca Sensai ayuda a hidratar la piel y rellenar las líneas de expresión.

Su cremosa textura se desliza suavemente e hidrata la piel en profundidad mientras atenúa los signos de la edad. R'difusión

El segundo paso, utilizar una base ligera o un humectante con color. En lugar de una base espesa, desde R'difusión aconsejan optar por una fórmula ligera que iguale el tono de tu piel sin lucir demasiado pastosa. Una crema hidratante con color puede funcionar bien para matar dos pájaros de un tiro.

El tercer paso es, claro, ocultar solo donde sea necesario. Si tienes imperfecciones u ojeras, utiliza un corrector para tratar esas áreas. Te recomendamos este también de la marca Sensai.

El corrector que revela mucho más. R'difusión

A continuación, lo que no podemos olvidar es añadir un toque de rubor porque le dará a nuestra piel un brillo saludable. Y, pasamos a los ojos. Para una mirada natural, R'difusión aconseja huir de las sombras de ojos pesadas y opta por una crema o polvo de tono neutro que ayudará a definir tus ojos. Usa una máscara para alargar y definir tus pestañas.

Con una fórmula ultrarresistente hasta 38°C con Dramatic Fibre que alarga cada pestaña de forma individual. R'difusión

Y, para terminar, tus labios. Utiliza un bálsamo labial con color para sumar un sutil toque de color a tus labios, sin dejar de verse naturales. Recuerda, la clave de la tendencia de maquillaje No Makeup es mantener las cosas simples y de apariencia natural.

