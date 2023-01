7 trucos de maquillaje, invisibles a la vista, que utilizan las 'celebrities' para lucir un aspecto joven e impecable

Cada vez que vemos una alfombra roja escuchamos lo mismo "mira los años que tiene y lo bien que está", "claro, con el dinero que tienen, así cualquiera" o "eso es por todas las operaciones que sea hacen". Digan lo que digan, la belleza de las famosas interesa mucho.

Aunque muchas se han sometido a algún que otro retoque (no hay más que ver nuestra galería de antes y después), ese aspecto impecable suelen conseguirlo gracias a la cosmética y el maquillaje. Las 'celebrities' no tienen reparos en contratar a los mejores maquilladores para que las dejen perfectas los días que tienen algún evento, con los mejores trucos (casi) imperceptibles que dan un efecto "buena cara" al instante.

Entre tratamientos y truquitos, hemos fichado algunos que han confirmado ellas mismas o hemos podido comprobar gracias a los flashes de los fotógrafos, a los que nadie puede ocultarles ningún secreto.

1. El delineador de Jennifer Lopez

Uno de los trucos más usados por Jennifer Lopez es delinear sus labios por fuera con un color algo más oscuro que su color natural. Gracias a esto, la actriz consigue unos labios más grandes y jugosos sin tener que recurrir a las infiltraciones de ácido hialurónico y en tan solo unos pocos segundos.

Con esto, se logra la apariencia de una boca más grande y define su forma, por lo que no nos tendremos que preocupar de las posibles asimetrías. Eso sí, recuerda difuminar muy bien y acompañarlo de un gloss para que se potencie este efecto. Aunque es un truco algo antiguo, lo ha vuelo a popularizar Hailey Bieber a través de su TikTok e Instagram, rebautizándolo como 'brownie glazed lips'.

2. El 'glow' de Zöe Kravitz

Cada alfombra que pisa Zöe Kravitz nos sorprende con una piel perfecta y luminosa. Además de contar con una genética privilegiada, la actriz se guarda un As bajo la manga que confesó durante una entrevista. "Lo único que hago que Nina Park (su maquilladora) me enseñó es ponerme el iluminador antes de la base. Si no te estás poniendo una base superpesada, se nota", comentaba.

Lo mejor para conseguir este efecto 'glow' natural es utilizar un iluminador líquido sin partículas de 'shimmer'. La maquilladora Charlotte Tilbury conoce los beneficios de hacer esta técnica y por eso sacó al mercado el Hollywood Flawless Filter, para que el truco sea aún más difícil de identificar.

3. El pintalabios inalterable de Jennifer Aniston

Si vamos a estar comiendo o bebiendo, es inevitable que al final el pintalabios acabe desapareciendo. Para evitar esto, los maquilladores se las han ingeniado durante años para que el labial dure mucho más y recurren a los papeles de arroz, tal y como confesó el maquillador de Jennifer Aniston.

Al publicar una foto de la ex actriz de Friends en su Instagram, reveló que se aplica el pintalabios y luego coloca un trozo de papel de arroz (el de quitar los brillos) sobre ellos y espolvorea suavemente polvo suelto. Esto evita que la barra de labios se corra, manche y se desvanezca.

4. El rostro esculpido de Susan Sarandon

Además de las pestañas individuales (como la que vemos desprendida en el ojo derecho), Susan Sarandon utiliza el bronceador para un look natural que enfatiza su belleza natural. Muchas veces los maquilladores utilizan trucos en las famosas que años después acaban llegando a nosotras y este es uno de los ejemplos.

Desde hace mucho tiempo, la actriz esculpe su rostro con bronceador, pero con una técnica muy particular. "El 'contouring' es solo para profesionales y la cámara, pero puedes esculpir sutilmente tu rostro con un bronceador en barra. Aplícalo en forma de 3 grande a cada lado de la cara, curvándolo desde la frente hasta la parte superior de los pómulos y debajo de la línea de la mandíbula antes de difuminar", explicaba Tim Quinn, el maquillador de la actriz.

5. La mirada profunda de Kim Kardashian

En el último año, el marcar e intensificar la mirada solo con bronceador se ha vuelto muy popular gracias a la tendencia 'clean girl', pero Kim Kardashian lleva utilizándolo años. Uno de los ejemplos es en los Premios Oscar del 2022, donde Ariel Tejada, su maquillador, explicó su look paso a paso.

Para marcar el pliegue del párpado, Ariel utilizó el 'stick' de Rare Beauty en lugar de usar sombra de ojos marrón. Al usarlo también como bronceador en el resto del rostro, consigue un resultado ultra natural con una mirada definida y marcada.

6. El 'foxy eye' más barato de Lady Gaga

El 'foxy eye' es un procedimiento que no solo rasga la mirada para dar un efecto más misterioso y seductor, también ayuda a que luzca mucho más el maquillaje (sobre todo cuando se tiene el párpado encapotado). Bella Hadid hizo famosa esta intervención, pero Lady Gaga nos ha dado la alternativa perfecta si no queremos gastar nada y nos dan miedo los pinchazos.

La cantante confesó que cuando usa pelucas les pone cinta adhesiva para que se peguen bien y no se muevan, pero de paso también aprovecha para estirar la piel y conseguir un efecto 'lifting' con los ojos rasgados en pocos segundos.

7. Charlize Theron y el láser fraxel

No podíamos terminar sin mostrar uno de los trucos del que más se habló cuando salió a la luz y es que, durante los Globos de Oro del 2019, pudimos ver un extraño patrón de la mejilla hasta la mandíbula de Charlize Theron, sacando a la luz uno de sus secretos para lucir una apariencia eternamente joven. Estas marcas son producidas por el láser fraxel, un procedimiento estético para eliminar las arrugas.

Se trata de un tratamiento del láser fraccionado sin ablación que trata las arrugas, elimina las manchas, mejora el aspecto de las cicatrices y el acné, elimina las estrías y mejora la textura y tono de la piel. Este tratamiento suele dejar unas marcas características que desaparecen después de 3-5 días.

