La naturalidad también es para las Kardashian: así es Kylie Jenner sin maquillar y en pijama

Como todos, Kylie también se levantó temprano el pasado domingo 25 de diciembre para abrir los regalos y pasar un rato en familia. La modelo compartió en su Instagram una imagen de lo más hogareña, en la que se la podía ver muy sonriente junto a su madre. Kris y Kylie mostraban su lado más familiar y natural, con un pijama a juego de cuadros verde y negro.

La imagen tan cercana ha triunfado entre los fans de la 'influencer'. La publicación se han llenado de comentarios mostrando cariño y, también, resaltando la belleza del rostro de Kylie sin maquillaje. "Te ves genial sin maquillaje, te hace parecer más joven", comentaba una de sus seguidoras.

Desde luego, no estamos acostumbrados a ver a la pequeña de las Kardashian con un look tan natural: en pijama, recién levantada, despeinada y con el rostro sin maquillar. Una estampa navideña que nos hace sentirnos más cerca de la familia más viral del momento, aunque solo sea un poco.

Por supuesto, Jenner tiene sus truquillos. La influencer mantiene una piel cuidada y muy hidratada, con tratamientos de estética y belleza que permiten que su rostro se vea iluminado y sin manchas. Las extensiones de pestañas y unas cejas perfiladas y rellenas hacen que la mirada se potencie sin necesidad de usar delineador, sombras o máscara.

La tendencia 'no make-up'

No podemos saber, de momento, si durante el próximo 2023 veremos a menudo el rostro sin maquillar de la 'influencer'. Hasta ahora, lo habitual ha sido verla en publicaciones y fotografías con un rostro maquillado, una piel perfecta, sombras recargadas, pestañas extra largas... Pero puede que el año que comienza en unos días nos traiga algunas sorpresas.

Kylie Jenner en la gala Baby2Baby Jordan Strauss (GTRES)

Una de las tendencias en belleza que más presencia ha tenido en redes en los últimos meses lleva el nombre de 'no make-up make-up'. Puede parecer, en principio, algo contradictorio, pero no lo es tanto. El objetivo de esta técnica de maquillaje es conseguir una piel luminosa e hidratada, pero con un aspecto natural, que parezca que no hemos aplicado nada de maquillaje. Además, los ojos y labios se dejan prácticamente al desnudo, sin sombras o pintalabios, más allá de un tono nude o un gloss natural.

La tendencia surge a partir de la idea de resaltar lo natural, una filosofía que ya inunda las revistas de moda y belleza de todo el mundo. Parece que incluso las Kardashian han caído en esta moda de "cara lavada", pues las vemos cada vez más a menudo con rostros naturales con maquillajes imperceptibles.

