La vuelta de Jenni Hermoso a la selección: ¿es bueno para su salud mental? Así lo ven los expertos

El pasado lunes 23 de octubre fue un día especial para la Selección española femenina, pues fue la fecha que marcó el regreso de Jenni Hermoso a la Roja tras el caso Rubiales. En la anterior convocatoria, la futbolista no fue citada para participar en los partidos ante Suecia en Gotemburgo, y Suiza en Córdoba, como medida de protección.

"Hemos hablado con ella, veo que está mejor y estamos contentos de tenerla de vuelta, en la primera convocatoria pensé que era mejor que no estuviera para protegerla", dijo entonces la seleccionadora, Montse Tomé. Ahora que ha regresado, nos preguntamos si cuando ocurre un caso de abuso en el trabajo, es necesario pedir ayuda para volver a la normalidad laboral.

El papel de la salud mental en su regreso

María López, Experta en Igualdad en Vivofácil, señala que más que pedir ayuda, que sitúa el peso en la víctima del abuso, es necesario que el entorno se conciencie de lo sucedido y sus posibles repercusiones, facilitando de manera proactiva los apoyos que pueda necesitar la víctima.

"Se trata de moverse en una línea muy delgada entre la prevención y previsión de recursos, y evitar el exceso de proteccionismo o paternalismo hacia la víctima, ya que cada proceso y vivencia es individual. Además, la vuelta al trabajo suele tener un impacto positivo en la víctima, ya que supone retomar su vida y sus rutinas, contribuyendo a ir cerrando la etapa previa. Por ello, garantizar un entorno seguro es básico de forma general, pero especialmente cuando se han dado este tipo de situaciones en el propio trabajo", asegura.

La vuelta al trabajo suele tener un impacto positivo en la víctima, ya que supone retomar su vida y sus rutinas, contribuyendo a ir cerrando la etapa previa

¿Demasiado pronto para Jenni Hermoso?

Por descontado, el proceso de recuperación no es algo estandarizado y depende de cada persona, por lo que como advierte López, no debe medirse en términos numéricos, este tipo de cuestiones son las que, en muchas ocasiones, llevan a la víctima del abuso a ser juzgada. ¿Son dos meses un tiempo suficiente para recomponerse psicológicamente de lo ocurrido?

Jenni Hermoso, antes de la final del Mundial. Getty Images

"Habitualmente, las personas damos por sentado que, tras un abuso, la víctima debe recluirse, aislarse, o mostrarse anímicamente mal, para justificar una supuesta correspondencia entre lo que refleja, y el perjuicio sufrido. Sin embargo, lo que sí es importante es que la víctima cuente con apoyo psicológico para afrontar todo el proceso", explica. "La recuperación no es un proceso lineal, sino que cuenta con altibajos, por lo que no puede establecerse una medición de cuándo debe estar recuperada la víctima, que, además, es la única que conoce realmente su situación y su estado y, por lo tanto, quien debe determinar cuándo es momento de retomar la rutina", añade la Experta en Igualdad.

Hay algunos factores que pueden ayudar con la vuelta como "desarrollar el poder curativo del humor: Una vez hayamos avanzado en nuestro proceso de mejora el recurso del humor nos puede ayudar a relativizar el problema. Antes, seguramente, deberemos gestionar nuestras emociones negativas, por ello es importante permitirse llorar por el daño propio", explican desde el gabinete de psicología del doctor Romeu. Por supuesto algo que temabién ayuda a avanzar y a entender es "solicitar asesoramiento psicológico especializado y consejo legal ante cualquier situación de acoso. Es la mejor forma de estar preparados y defender nuestros derechos. Después de un buen trabajo psicológico, al final, uno de los objetivos es perdonar al acosador como forma de liberación", afirman desde el gabinete.

La presión de las miradas

Lo que no podemos dejar de recordar es que hablamos de un caso del que todo el mundo sabe y del que todos opinan, por lo que ese regreso al trabajo es aún más complicado. ¿Cómo se gestiona la presión de esa mirada pública? "Cuando un caso de abuso se vuelve mediático, es especialmente delicado para la víctima por el conocido proceso de revictimización. Este concepto se tiene muy presente en el ámbito legal y judicial, con el objetivo de causar el menor perjuicio posible a la víctima al revivir lo ocurrido. Por ello, cuando se mediatiza un caso y la víctima se ve, no sólo expuesta de forma constante a revivir lo ocurrido, como fue el caso de Jennifer, donde se vio de forma continuada en televisión, prensa y redes sociales las fotografías de lo ocurrido, sino además juzgada y criticada por miradas expertas y no tan expertas, puede causar más impacto psicológico en la víctima", explica María López.

"En estos casos es especialmente importante contar con apoyo y asesoramiento psicológico durante todo el proceso, puesto que, muchas veces, aunque la víctima tome la decisión de "aislarse" de la mirada pública, no siempre resulta efectivo. Además, cada persona cuenta con unas estrategias de afrontamiento diferentes y, donde una persona puede decidir guardar silencio y retirarse de la vida pública, otra puede tomar la decisión de hacer comunicados o tener presencia pública", dice.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha elogiado a las jugadoras de la selección española femenina por su defensa de los derechos de las mujeres al enfrentarse contra la Real Federación Española de Fútbol. Ahora que se ha firmado un acuerdo en el que se defiende la igualdad y la perspectiva de género, ¿cuán importante son estos aspectos para el avance del fútbol femenino? "Supone un importante avance porque, como hemos visto en los últimos años, con el auge del movimiento feminista, es importante que exista un verdadero compromiso por parte de las instituciones públicas y privadas con la igualdad de género, y quede recogido por escrito con el fin de que aquellas personas que se vean perjudicadas, tengan verdaderas herramientas y estrategias de afrontamiento", dice la Experta en Igualdad.

"Además, incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculinizado como es el fútbol, supone dar un paso en firme hacia la igualdad de oportunidades, puesto que no sólo afecta al ámbito del deporte de manera concreta, sino que establece una representación social donde la igualdad se considera un asunto de relevancia social. Del mismo modo, sirve de ejemplo hacia otras instituciones o entornos masculinizados donde todavía no se ha dado este paso", dice para terminar.

