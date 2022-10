Almudena Cid en la gala 'Mujeres': "Cuando la vida te para y el futuro se desdibuja, hay que pensar en las cosas que te hacen feliz"

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza acogió el miércoles 19 de octubre la cuarta edición de la gala ‘Mujeres’ de HERALDO DE ARAGÓN y Mujer.es. Más de 1500 personas se dieron cita p ara escuchar a seis mujeres habla de emociones, talento, renuncias… En definitiva, hablar de vida.

El elenco lo formaban la ex gimnasta Almudena Cid, la guionista y actriz Marisol Aznar, la humorista Martita de Graná, la actriz y directora Vanesa Romero, la creadora del Club Malasmadres y la periodista y escritora Teresa Viejo, todas ellas moderadas por Sonia Fornieles, directora de Mujer.es.

Más de 1500 personas se dieron cita en el auditorio de Zaragoza Aranzazu Navarro

Una charla abierta y natural

Sonia Fornieles abrió el debate dando cancha a las seis participantes en la charla. Laura Baena, la más locuaz de todas, recordó que hablando de las mujeres y sus carreras profesionales, lo que tiene que cambiar aun no ha cambiado del todo. "Resulta que tenemos que ser la ‘superwoman’ y llegar a todo en todos los terrenos, y no soy esa madre perfecta. La realidad es que una de cada dos mujeres pierden salario por no renunciar a nuestras carreras al ser madres, y muchas renuncian a la maternidad por su carrera".

Baena también aludió al coste en salud mental que trae ese exceso de autoexigencia. "Hay que empezar a priorizar. Lo realmente importante somos nosotras mismas". Romero, por su parte, exteriorizó el convencimiento de que perseguir los sueños con la curiosidad como arma es un esquema vital muy interesante, y que necesitan herramientas para manejar la frustración ante los reveses. Marisol Aznar se congratuló de que cada vez era más obvio que el 'topicazo' que le había caído encima había pasado a mejor vida. "Y escribo casi todo lo que hago como actriz, un tema que continúa sorprendiendo".

Una de cada dos mujeres pierden salario por no renunciar a nuestras carreras al ser madres.

Martita de Graná, viral en 2015 por un graciosísimo vídeo sobre la ciudad que ahora le apellida artísticamente recordó que es la persona dedicada a la comedia que más entradas vendió en España en 2021: 200.000 en total. Dijo que también existe una Marta, graciosa pero no las 24 horas, y tiró de elocuencia para detallar que de pequeña quería que la gente le aplaudiese. "Quería ser cantante, pero no sé cantar. Llegó esto y al final hago algo que haría prácticamente todos los días aunque no me pagaran, pero me pagan. Hay que probar cosas hasta encontrar lo que te hace feliz, sabiendo que habrá momentos duros".

Sonia Fornieles y Almudena Cid durante la charla 'Mujeres' D.R.

Teresa Viejo habló de la liberación que supone cumplir años, llevar tacones y aplicarse brochazos solo cuando le apetece y reivindicar "que el foco se ponga en el relato, no en la imagen. No me pesó el físico al principio, porque me abrió puertas, incluso alguna que no ambicionaba. Ahora he encontrado mi vocación, tras un 'crack’'completo hace 10 años por el que entendí que no era feliz; me centro en la psicología y en tratar de contribuir al crecimiento de las personas".

Almudena Cid, generosa, se abrió en canal. "El deporte me alejó de mi familia con 14 años y aunque lo había elegido yo, echaba de menos el beso de buenas noches de mis padres. Tras mi retirada quería ser competente de nuevo, pero ya no tenía el tapiz para mostrar mi talento. Sigo en un proceso para conectar con lo que me hace feliz. La vida me paró hace menos de un año, mi futuro pensado ya no está y fue duro, pero ahora sé lo que necesito y lo que realmente quiero".

Sigo en un proceso para conectar con lo que me hace feliz.

La Sala Mozart de Zaragoza acogió a 1.500 asistentes D.R.

Otros momentos memorables

El desarrollo de la charla a siete voces tuvo otros momentazos; por ejemplo, la pugna dialéctica entre Teresa Viejo, en una línea más espiritual, y Laura Baena, asertiva y torrencial a la par que sólida en su argumentación. Aunque se daban la razón en muchas cosas, también se la quitaban en otras; Viejo supo reconducir su postura (sin renunciar a ella) para llegar a un rápido entendimiento con Baena.

Marisol Aznar dijo entre bromas y veras que había llegado a sentirse culpable por trabajar fuera de casa y no estar con su pareja y sus hijas, para acto seguido sentirse de nuevo culpable por esa primera culpabilidad. Con alusiones al papel de las redes sociales y a las renuncias personales se llegó al final. Definitivamente, ayer se pergeñó una colección completa de frases para la reflexión.