Ruth Lorenzo: "Quien no ve un par de tetas como una parte del cuerpo más es quien tiene el problema"

Ruth Lorenzo alza la voz por la libertad de la mujer en su single 'Woman', una canción fruto de la frustración de intentar ser moldeada una y otra vez como artista. Este himno de fuerza y sororidad ensalza a las mujeres que no se callan y que no van a permitir dejarse pisar. En constante ejercicio de moldear a las artistas, ¿ocurre más con las mujeres o es cosa de las discográficas? "El sentimiento paternalista viene inculcado profundamente en la sociedad, y en la industria de la música se refleja mucho, porque se trabaja mucho la imagen y la exposición de la artista cuando se trata de una mujer. Se puede ver muy claramente cómo ese paternalismo hace que tengamos que cumplir con ciertas normas", asegura Lorenzo. "Tienes que escuchar cosas como "Cállate, tú no hables", "Mejor no digas nada, que a la reunión vamos nosotros", "Intenta estar más dulce o sonríe más", "Hay que ponerte un vestido que marque tu silueta reloj de arena"... A un barrigón DJ nadie le dice que se ponga mejor otra camisa", comenta.

Cuando todo cambió

"Más que tener miedo a decir no, poco a poco vas escuchando las voces que te rodean y esos pequeños intercambios que te dicen cosas como "Te tienes que dulcificar Ruth, porque eres muy directa y eso echa para atrás. Yo no me veo tan así, pero si lo dicen todos los expertos en materia de marketing de la industria musical, ¿qué hay que hacer, entonces? Lo que quieres es hacer música y trabajar, pagar tu alquiler, hacer giras, grabar discos… No estás realmente tan atenta al momento de esos detalles, y sobre todo por juventud, dejas pasar muchas cosas, incluso una mano mal puesta en una foto que te toca el culo. El momento en el que todo cambió fue en el que me di cuenta de que el poder era mío desde siempre. Siempre he tenido la potestad y el poder de decir lo que quiero, pero no lo usaba por creer que no podía decirlo. Aunque tienes el poder, te hacen creer que no lo tienes. Son prácticas de manipulación de parvulario. No te vas dando cuenta hasta perder tu identidad y ahí caes en una profunda tristeza. Te cuestionas por qué haces las cosas, si realmente eres feliz, qué es lo que te lleva a querer seguir adelante... Es el reflejo de una mente en depresión o de alguien que no se siente en libertad", señala.

Ellos son exigentes y cabezones; nosotras complicadas, maniáticas e histéricas en el caso de que exijamos cosas o no decimos que sí a todo…

La doble vara

Ellos son exigentes y cabezones; nosotras complicadas, maniáticas e histéricas en el caso de que exijamos cosas o no decimos que sí a todo… ¿No? "Hay un vocabulario diferente, pero no es culpa de los artistas. Estamos intentando buscar culpables y no hay que buscar quién ha manchado la cocina, sino limpiarla. Vamos a limpiarla y a poner nuevas normas. Por eso este trabajo es tan importante. No quiero culpabilizar, sino ordenar las cosas desde la paz y la tranquilidad. Ciertamente ellos, supongo, tendrán otras presiones. Conozco muchos hombres que no se permiten llorar delante de otros hombres. A mí me resulta curioso que haya un vocabulario diferente para nosotras: si yo me quejo, soy problemática. Si lo hace él, tiene las cosas claras", responde Ruth Lorenzo.

En una ocasión dijo que "no tenemos que tener miedo a la buena vida y a las emociones"... ¿Se premia en la actualidad aguantar? "No tendría que ser así, porque aguantar situaciones en las que no estás bien te lleva a un estrés que te lleva a enfermar. Estamos generando una sociedad enferma por no poder expresarnos. Creo que es vital darte cuenta que hay que cuidar la salud mental para poder mostrar sentimientos, canalizar emociones y tener una comunicación más sana con el entorno", dice.

Ruth Lorenzo Cortesía

También ha asegurado que no hace falta sacrificarse tanto, sino que lo necesario es amar más lo que se hace. "Creo que conectamos con las emociones negativas en mayor profundidad porque el dolor se siente más que la felicidad o que la paz, que es un estado en el que no hay demasiado vaivén. Cuando tienes una emoción extrema, conectas, y eso sucede porque vivimos en un estado en el que estamos entumecidos. Sólo sabemos reconocer las emociones fuertes y por eso caemos en relaciones tóxicas, escribimos mejor estando mal... Estamos tan invadidos por todo, que encontrar la sutileza en la creación es muy difícil, pero creo sinceramente que puedes encontrar tu mejor obra en cualquier estado. El arte se usa para drenar mucho. Yo paso ya de sacrificarme por nada: quiero ser feliz", dice tajantemente.

Sexualización, sororidad y poder

Ella fue una de las primeras en alzar la voz cuando las críticas salpicaron a Aitana, acusada de haberse sexualizado al poner en marcha una coreografía que algunos tildaron de excesivamente sexual y explícita. "Me molesta bastante, porque me parece ridículo. Aitana es una mujer joven que está desarrollándose artísticamente y que está haciendo algo totalmente lícito y normal dentro del crecimiento de una mujer de 24 años. Lo que no se puede hacer es infantilizarla ni esperar que una mujer de esa edad que no se dedica al mundo infantil lo esté", dice a Mujer.es.

La sororidad es vital para la cantante, que junto a Tanxugueiras ha lanzado también 'Reina', un tema que representa el espíritu y mensaje de su nuevo EP, transmitiendo un discurso de liberación de la mujer, pero partiendo esta perspectiva no desde el dolor, sino desde la proclamación de esa libertad. "Ruth siempre fue un referente por su voz y su música. Nos conocimos en un fin de gira de Rayden y desde el principio tuvimos claro que nos gustaría hacer algo juntas. Lleva muchos años en esta industria y tenerla de amiga y que pueda explicarte todo desde la sororidad y el empoderamiento es maravilloso. La química y energía que se genera cuando nos juntamos se puede ver en esta canción, fue super fácil trabajar con ella, así que solo podemos darle las gracias por dejarnos entrar en su magia y en su forma de transmitir", dicen de ella Tanxugueiras.

Ruth Lorenzo Cortesía

"El paternalismo nos prefiere desunidas, porque la unión hace la fuerza. La competición entre nosotras es sana si es para hacernos crecer, pero la competencia no sana lleva a la desunión, que conduce al poder del otro. Entre mujeres, poder ver nuestras fortalezas y ayudarnos es precioso. Creo que el camino que he recorrido hasta llegar a este pensamiento ha sido uno en el que he tenido que aprender a romper esa visión que siempre se nos ha dado, esa manera de tratarnos entre nosotras", asegura Lorenzo por su parte.

En realidad el poder es tuyo, el público te pertenece a ti, no a la discográfica

Cuando decidió no apostar por Universal, que había absorbido a la discográfica en la que estaba, y adquirió las canciones que había escrito, se marcó un Taylor Swift en toda regla. Ahora, ya convertida en artista independiente, es dueña de su carrera y abraza su sonido más auténtico y sus raíces musicales."Es curioso, porque ahora mismo, con mi nuevo proyecto, estoy haciendo un estudio exhaustivo del estado de la música y la mayoría de los artistas de éxito son todos independientes. Es muy fuerte, porque se nos vende lo contrario. Realmente ya lo hacía Prince, y lo tachaban de loco muchas veces. Esas estructuras en modo dinosaurio que en tantas ocasiones tienen algunas sesiones de la industria hacen que el artista piense que no tenga el poder, cuando en realidad el poder es tuyo, porque el público te pertenece a ti, no a la discográfica. Lo que ha hecho ella es valiente y lo que hice yo, lo hice desde el corazón. Lo hice como una madre salvaría a sus hijos: mi arte para mí tiene esa esencia y despierta en mí un aspecto maternal", dice la cantautora.

Quería pasar desapercibida y ser reconocida más mi música, no por tener curvas

Visitó el podcast 'Freeda Doc', donde confesó padecer hipertrofia mamaria, un crecimiento excesivo de las glándulas mamarias. ¿Le expuso este problema de salud a una hipersexualización temprana? "Por supuesto. Si te desarrollas muy rápido y temprano, te topas con miradas por la calle, comentarios de los albañiles, de los niños del colegio e incluso de familiares. Lo único que quería era pasar desapercibida y ser reconocida más por mi música que por tener curvas. Quien no ve un par de tetas como una parte del cuerpo más, y siente cosas a nivel sexual, es quien tiene el problema. Muchas mujeres padecen este problema. Me llegaron muchos mensajes que agradezco, porque muchas no hablamos de estas cosas por la vergüenza o miedo. Recuerdo los titulares de esa semana tras la entrevista: eran absurdos. Hay que normalizar esto mucho más y me alegra poder ser un pequeño altavoz", dice la cantante.

