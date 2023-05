Si alguien creía que las segundas partes nunca acaban con un final feliz, va a tener que hablar con Looren porque después de 11 años la cantante ha repetido primer puesto en el certamen musical europeo, pero ella no ha sido la única ganadora de la noche.

Ruth Lorenzo volvía a Eurovisión pero esta vez al otro lado de la pantalla para dar los 12 puntos de España a la favorita de la noche con un estilismo que nos recuerda a Gio y sus vestidos de alfombra roja.

Si bien los eurofans están acostumbrados a ver a Nieves Álvarez otorgar los doce puntos de nuestro país en el festival de la canción, este año han recibido una agradable e impresionante sorpresa cuando la representante de España en 2014 aparecía en pantalla para llevar a cabo esta labor. ¿El resultado? Una victoria personal que ya la corona como historia de Eurovisión, una vez más.

La cantante murciana no solo está familiarizada con el festival europeo de la canción, también con la ciudad en la que este se celebra y el idioma madre: el inglés. De ahí su fluido diálogo con los presentadores de la gala y su homenaje a la canción de Looren entonándola para dar los 12 puntos. Pero no fueron sus dotes de canto, ni su avanzado nivel de inglés lo que más llamó la atención.

La victoria de Ruth Lorenzo en Eurovisión 2023

El imponente y sensual vestido de noche que lució acaparó todo el protagonismo y ha hecho que medios internacionales comenten su participación representando a España al otro lado de la pantalla.

Ruth Lorenzo y su victoria particular en Eurovisión 2023 RTVE

De corte sirena, con escote pronunciado hasta el ombligo y una abertura en la falda que deja toda la pierna al descubierto. El vestido de Ruth Lorenzo estaba confeccionado en una tela negra efecto segunda piel que resaltaba las curvas femeninas de la cantante.

La propuesta beauty corrió a cargo de Amparo Valero. Melena ondulada estilo surfista, con ralla al lado y lateral recogido tras la oreja despejando el rostro y un maquillaje en tonos rosas con efecto mojado con un imponente delineado en negro que daba profundidad a la mirada. La piel, así como los labios, han seguido una línea jugosa resaltando el brillo natural de esta.

And twelve points go to... Ruth Lorenzo y su lookazo de noche a lo Georgina.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.