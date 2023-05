Así puede la menstruación afectar a la voz de las cantantes en Eurovisión

No sólo los nervios, sino los cambios hormonales, son algunos de los factores a los que las cantantes se enfrentan en momentos tan relevantes como Eurovisión. Hablamos con una coach vocal para que nos ayude a comprenderlo.

Hoy se celebra la final del Festival de Eurovisión, y será entonces cuando Blanca Paloma ponga en marcha su saber hacer sobre el escenario. A estas alturas es bien sabido que cuando hablamos de mujeres, no sólo es la actuación la que es examinada minuciosamente, siendo también su estética e incluso la forma en la que reacciona ante la victoria o ante la derrota (¿acaso nos hemos olvidado de cómo el mundo se abalanzó sobre Angela Bassett por cómo reaccionó al no hacerse con el Oscar?). Esa presión añadida afecta por supuesto al estado anímico de la cantante, pero también a su voz. "Es indudable que las mujeres tenemos un extra de problemas, pues esa presión añadida a la que somos sometidos nos va a afectar. En realidad, fuera del escenario ya nos ocurre que tenemos que hacernos valer más para que nos escuchen e incluso forzar la voz, algo que nos afecta. Técnicamente, lo que hacen los nervios es que la laringe suba y que algunos músculos que no tendrían que activarse lo hagan. La voz que salga será más estridente, notaremos que nos cuesta afinar y lógicamente, esto en Eurovisión es un asunto importante", explica Esther Justel, vocal coach y cofundadora de Vokalo.

Incide en la importancia de que las cantantes acudan a coach vocales para educar la voz. "Todos tenemos algo que aprender, pues por mucho talento que tengamos, hay que saber utilizarlo. Es como un superhéroe que tiene poder y no sabe emplearlo: si lo usa por su cuenta, puede emplearlo para el mal. Gracias a esta figura, si te encuentras con problemas, nervios o polémicas, sabrás cómo gestionar tu voz, porque el coach puede darte herramientas", asegura.

La menstruación también afecta a la voz

Esther indica que los cambios hormonales a los que las mujeres se enfrentan cada mes afectan a la voz, y por si fuera poco, si la cantante elegida para representar a su país en Eurovisión tiene la regla, su voz se agrava y no llega a las notas agudas de la misma forma. "Nos vamos encontrando con cambios hormonales a lo largo de la vida. Durante el embarazo, sin ir más lejos, sufrimos reflujo: el ácido del estómago va a las cuerdas y causa irritación, inflamación, pólipos, nódulos… La gran desventaja es que se nos escucha más bajo. En igualdad de condiciones, las mujeres nos tenemos que esforzar más por el sonido y por la importancia que se da a lo que decimos", asegura.

En el caso de que a Paloma Blanca le vaya a coincidir la menstruación con su gran noche… ¿Qué puede hacer? "Lo que las cantantes han de hacer en esos casos es llevar el control de cuándo les toca y en el caso de que vaya a coincidir, recomendaría una píldora anticonceptiva para controlar la menstruación. Aunque no es algo exagerado, el cambio en la voz se nota, porque te baja uno o dos tonos, por lo que en el caso de que estés al límite de tus capacidades…”, advierte.

Cómo la fisionomía y la cultura afectan a nuestra voz

Teniendo en cuenta que la voz de pecho es la coordinación vocal que empleamos al hablar, y que a tantas mujeres les ocurre que hablan bajito, nos preguntamos si es una cuestión de fisionomía o si puede ser el hecho de que la sociedad nos silencia y nos castiga cuando alzamos la voz. "Sin duda, son ambos aspectos. Por un lado está la fisonomía, por lo que hay una clara diferencia. Hay tres elementos físicos que construyen la voz: el aire, las cuerdas vocales y los resonadores. Luego está el tema cultural, que es superimportante. Las mujeres hablamos más suave y tenemos la voz más fina, lo cual hace que se nos escuche menos. Técnicamente lo que pasa es que no estamos llegando a juntar las cuerdas vocales lo necesario y por eso, se oye más aire que voz. Es el caso típico de estar pidiendo una copa en un bar y que aparezca un hombre para llamar al camarero al grito de "¡Atienda a la señorita!", pero hay casos más comunes, como el de las maestras de escuela. Tengo muchas alumnas que tienen la voz fatal por intentar domar a niños al estar constantemente alzando la voz. Ninguno de mis alumnos masculinos, por el contrario, tiene problemas vocales por su trabajo. Nosotras tenemos que forzar la voz para que se nos escuche. Sin embargo, los hombres sólo tienen problemas en la voz cuando se dedican a cantar o a hablar en público", dice la coach vocal.

El daño de la manipulación vocal

Muchas celebridades han sido señaladas por dulcificar su voz en aras de gozar de una mayor deseabilidad, como si infantilizar el tono fuera algo deseable. En este marco nos encontramos a figuras como Paris Hilton, que lleva años fingiendo que su voz es otra. ¿Daña la voz la manipulación vocal? "Por supuesto, porque estás intentando hablar de una manera más dulce, por lo que tus cuerdas están separadas. A veces te das cuenta de que cambias la voz según con quién hables sin que sea algo a propósito, sino un aspecto meramente cultural”, dice finalmente Esther Justel, vocal coach y cofundadora de Vokalo.

