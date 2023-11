Camille Burns, CEO de Women Presidents Organization: "Ojalá no hicieran falta políticas de cuotas para lograr igualdad de condiciones en hombres y mujeres"

Cuando una emprendedora ha superado la fase inicial y una de las más difíciles y que más incertidumbre genera, arrancar un proyecto, se inicia otro camino en el que a menudo se encuentra sola. Es ahí, cuando la empresa ha echado a andar y toca expandirse y crecer, cuando es fundamental el apoyo de otras emprendedoras. Esto es lo que hace Women Presidents Organizations, que ahora llega a España, conectar a emprendedoras que siendo valientes en el pasado han conseguido una base sólida en el presente y miran al futuro con ansias de crecimiento. Hoy, en el día internacional de la Mujer Emprendedora hablamos con la CEO de esta organizacion, Camille Burns, de mujeres, de emprendimiento y de igualdad.

WPO ofrece apoyo a las mujeres empresarias en el mundo para ayudarles a consolidar y escalar sus compañías cuando se encuentran en la 'segunda etapa'. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿Qué tipo de apoyo ofrece WPO?

Las empresas de 'segunda etapa' o 'scaleups' son aquellas que han superado la fase de startup y se encuentran en la etapa de crecimiento y expansión, manejando otro nivel de facturación, equipos grandes, y otros retos muy distintos a las etapas iniciales. Desde WPO lo que hacemos es crear grupos de empresarias que se encuentran liderando 'scaleups' en contextos socioeconómicos y políticos similares, para ofrecerles un espacio seguro, estimulante, profesional y no competitivo de trabajo entre pares.

Es importante tener en cuenta que el lugar al que llega la empresaria en esta etapa suele ser muy solitario y tiene que tomar decisiones sobre el desarrollo organizacional, preocupaciones financieras, estrategias de salida y demás desafíos que, compartidos por empresarias que están en la misma coyuntura, facilita la hoja de ruta hacia el éxito. En este espacio de colaboración encuentran no solo el apoyo, sino el consejo y asesoramiento de otras mujeres que han podido experimentar situaciones similares.

¿Cómo nace WPO?

Nace hace un cuarto de siglo en Estados Unidos y, entre otras razones, por la observación de su fundadora de dos cuestiones que afectaban a las empresarias en esta etapa: la soledad y la falta de referentes femeninos. Es así como WPO trabaja a la vez en dos direcciones: por un lado, creando estos 'capítulos' o grupos de empresarias donde, como comentaba antes, se ofrece un espacio seguro para compartir desafíos y preocupaciones y nutrirse del consejo y experiencia de pares (y viceversa); fungiendo las veces como un Consejo de Directorio. Por otro lado, en el mediano plazo, aspiramos a crear referentes de empresarias para inspirar a futuras generaciones.

Hoy WPO está presente en 11 países, con más de 2000 miembros repartidas en 144 Capítulos (como llamamos a cada grupo). Puedo presumir de contar, entre las mujeres WPO, con las principales empresarias del globo.

¿Qué hacías antes de unirte a WPO? ¿has vivido el emprendimiento en primera persona?

Antes de unirme a WPO, estaba trabajando en un estudio de abogados pero ya sentía que mi lugar no era por ahí, que quería encontrar un puesto en el que pudiera apoyar a las mujeres. En ese momento no estaba interesada en los negocios, pero era un gran admiradora de las mujeres en roles de liderazgo. Hace ya más de 20 años que estoy en WPO y he desarrollado pasión por el espíritu empresarial; me encanta ver a las mujeres hacer crecer sus empresas y prosperar.

Camille Burs en Galicia con empresarias españolas Roberto Berdini

¿Qué hay que hacer o qué requisitos necesita una mujer para formar parte de WPO?

El programa está orientado a mujeres que, además de ser presidenta o directora general de una 'scale-up', sean parte accionaria; empresarias. Las compañías deben facturar más de un millón de euros -para el caso de compañías de servicios- o dos millones en el caso de empresas de productos. Se trata de personas que tienen un gran impacto en cuanto a contratación y que aspiramos a que se vuelvan referentes en el liderazgo femenino para las próximas generaciones.

En España ya tenemos un capítulo en Galicia y esperamos abrir nuevos grupos a lo largo de 2024. Quien lidera la actividad de WPO aquí es Valeria Fernández-Codina.

Cada país es diferente y el emprendimiento se afronta de manera diferente ¿qué has notado en España con respecto a otros países? Para bien y para mal

Al final, no hay tanta diferencia. Lo que noto es que los desafíos son extrapolables a nivel mundial. Aspectos como la soledad de la empresaria, la falta de referentes femeninos, el reto del acceso a financiación, el liderazgo femenino y la gestión de los recursos humanos o incluso planificar estrategias de salida son desafíos comunes entre las empresarias españolas y las del resto del mundo.

Tal vez, una particularidad que noto en las empresarias españolas es que manejan, en general, un perfil bajo, si uno las compara con países como Estados Unidos. Esto le suma un grado de complejidad al objetivo de crear referentes para futuras generaciones y que haya que trabajar primero en barreras internas (que responden a lo cultural) para poder animarse a la visibilidad.

¿Cuál de estos puntos es más importante a la hora de emprender?Business plan claro, ayudas estatales/autonómicas para comenzar, base financiera sólida propia o con inversores externos... Si es el último la cosa se limita solo a unas pocas...

Yo creo que todos son importantes en su justa medida pero estoy de acuerdo en lo complicado de conseguir financiación. Aunque, desde el punto de vista de WPO, que como sabe se enfoca en mujeres que ya han pasado de ser 'emprendedoras' a ser 'empresarias', al tercer punto se le suman nuevos desafíos, como comentaba anteriormente, que tienen que ver con el liderazgo femenino y la gestión de equipos de trabajo mucho más grandes y complejos, la expansión del negocio dentro o fuera de España, pensar en la estrategia de salida o sucesión, entre otros, que en general son muy diferentes a lo que tal vez se planteaba como prioritario en la etapa de emprendimiento.

¿Podremos publicar algún día la noticia: "se acaba la brecha salarial por razón de género"?

No somos tal vez la organización con autoridad para dar una opinión acerca de la brecha salarial. Ya existen asociaciones y grandes defensores de esta causa, a la que sin duda nos sumamos, y es por eso que prefiero dejar el protagonismo a aquellos movimientos que son realmente los titulares para hacerlo.

¿El hecho de que el porcentaje de mujeres en comités de dirección sea cada vez más alto pasa por establecer un sistema obligatorio de cuotas?

Como le comentaba en la respuesta anterior, WPO no tiene autoridad suficiente para asesorar o tener un papel vinculante en este tipo de temas. Obviamente, apoyamos cualquier iniciativa que tenga como fin la mejora de las condiciones y oportunidades para mujeres en el mundo laboral y empresarial pero nosotros trabajamos desde otro lugar.

En España fue muy criticado el primer gobierno paritario (Jose Luis Rodríguez Zapatero) con 8 ministros y 8 ministras, después el número de mujeres miembros del gobierno ha ido creciendo. ¿Cree que es necesario medidas de este tipo para acostumbrar a la sociedad a la paridad?

Soy americana y desconozco, la verdad, la situación puntual que mencionas con lo cual en esta pregunta, sólo puedo responder en términos generales. Ojalá no hicieran falta este tipo de medidas para lograr igualdad de condiciones y que se desarrollasen de forma más orgánica. Soy optimista de que en un futuro, no lejano, este tipo de noticias dejarán de serlo y ya se dejará de hablar de estrategias para lograr paridad, brecha salarial o cuotas.