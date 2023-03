Las 10 mujeres del momento, segun la redacción de mujer.es

Deporte, fotografía, gastronomía… Estos son los sectores en los que destacan alguna de las 10 mujeres más influyentes de España. Conoce a estos 10 referentes y por qué merecen estar en este listado.

Alexia Putellas

Alexia Putellas con el The Best a mejor jugadora. EFE / EPA / YOAN VALAT

Icono del deporte al más alto nivel, actual Balón de Oro y referente para miles de niñas en todo el mundo, acaba de ser galardonada con el premio The Best a la mejor futbolista pese a llevar lesionada de gravedad desde antes de la Eurocopa. "Con este premio espero que quede reflejado que si lo tienes, lo sueñas muy fuerte y lo trabajas, lo puedes conseguir. Y lo más importante: hay que disfrutar el camino", dijo emocionada la futbolista, que es la embajadora del último proyecto solidario de Mango en colaboración con Save the children.

Este trabajo, en cuya conceptualización y diseño ha participado, tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación y al deporte en Bangladesh. "Me hace mucha ilusión unirme como embajadora a este proyecto, que promueve valores fundamentales para mí, como la igualdad, la inclusión y los derechos de las personas, a través de la educación y el deporte, dos elementos clave para derribar barreras y construir una sociedad mejor", ha explicado Alexia.

Cristina de Middel

Cristina de Middel AFP via Getty Images

La fotógrafa es la primera española en ocupar la presidencia de Magnum. En los últimos 10 años ha publicado más de 13 fotolibros, pero fue uno de los primeros, The Afronauts, que ahora asegura fue "una apuesta arriesgada", el que atrajo la atención internacional. Su obra se caracteriza por la curiosidad, la alegría y el asombro. "Una de las partes más interesantes de la fotografía es que tiene tantas reglas que en realidad deja la puerta abierta para romperlas todas una tras otra y viendo lo que pasa", asegura.

Marta Ortega

Marta Ortega posando para el retrato oficial como presidenta de Inditex. Cortesía

Tomó el pasado 1 de abril las riendas de Inditex, y los resultados del titán de la moda patria desde su llegada avalan su investidura. La mujer más joven del Ibex-35 puede presumir de que en apenas un año, el beneficio neto en diciembre de la empresa era de 3.100 millones de euros, incrementando las ventas un 19%. Ortega está colaborando con los mejores fotógrafos de moda del sector y no para de sorprender al mundo con colaboraciones destinadas a demostrar que Zara no es una firma de 'fast fashion' cualquiera, sino una innovadora.

Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La revista Time le ha dedicado a la Ministra de Igualdad un extenso artículo en el que asegura que gracias a ella, España "se ha consolidado entre los países más feministas de Europa". "Sin duda, creo que la función del gobierno es consolidar en la política pública los derechos que el movimiento feminista, que las mujeres, están ganando", explica a la revista. "Como gobierno, tenemos que tomar una decisión: ¿vamos a atrevernos a ser parte del impulso democratizador que viene del movimiento feminista y de la sociedad civil, o vamos a mantener una actitud más cobarde o conservadora?", se cuestiona.

Sandra Hermida

Sandra Hermida Cortesía

Es una de las directoras de producción más importantes de nuestro país y su nombre está siempre detrás de los proyectos más aclamados. Desde el cine de Bayona hasta la alabada Cinco lobitos, el sello Hermida está siempre presente en las películas más exquisitas del cine español. "Somos muchas las productoras que hemos tenido acceso a la producción de todo tipo de formatos, desde independientes, hasta producciones por encargo. Creo que a la hora de hablar de la creatividad por la gestión del talento no existe diferencia de género", explicó a mujer.es este verano, cuando aseguró que uno de sus grandes retos es la conciliación.

Anabel Díaz

La cartagenera Anabel Díaz, nueva directora general de Uber para Europa, Oriente Medio y África UBER

Directora general de Uber para Europa, Oriente Medio y África, cuenta con más de 20 años de experiencia en el liderazgo de operaciones y equipos tanto a nivel regional como global en empresas multinacionales. La ingeniera informática se unió a Uber en mayo de 2019 para dirigir el equipo de Operaciones Centrales en Europa, Oriente Medio y África, y actualmente ocupa el cargo de Directora General del área, supervisando 30 de los 69 mercados en los que opera la empresa.

A lo largo de su carrera ha impulsado varias iniciativas relacionadas con la diversidad y la igualdad y, en Uber, es la patrocinadora ejecutiva de la iniciativa Women at Uber en la región. También es una de las principales impulsoras de la estrategia de Uber en materia de sostenibilidad. Convertir a la compañía en una empresa de movilidad sostenible y erradicar a los vehículos contaminantes de la flota es una de sus prioridades.

Anna Gotanegra

Anna Gotanegra Cortesía

Jefa de Sala de Estimar Madrid y Barcelona, es la quinta generación dedicada al comercio del pescado. La familia Gotanegra continúa con la misma actividad bajo el nombre Pescadors de Roses, en el mismo puerto, y es uno de los principales proveedores de Estimar. Ella se ocupa de ser la maestra de ceremonias en un ambiente que pretende crear una simbiosis entre el cocinero y el comensal a través de un espacio compartido donde disfrutar del mejor producto del mar.

Lucía Fuentes

Lucia Fuentes @aponiente_angel:leon

Acudir a Aponiente es una delicia no únicamente gastronómica, sino también sensorial, pero no podemos negar que la labor de su sumiller, Lucía Fuentes, no hace más que ensalzar aún más la experiencia. La joven roteña acaba de ser reconocida como mejor sumiller en los Premios Montagud Editores y según Ba Culinory Center, hace dos años ya era uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía. Estudiaba primero de biología cuando, tras pasar por Aponiente, decidió volcarse en su pasión. Su primer vino fue el moscatel Contratiempo, y Ángel León compró toda su producción.

Carlota Planas

Carlota Planas @karlota_10

Pionera en el ámbito masculino, es especialista en romper el techo de cristal al ser la primera mujer en dirigir una agencia de representación de futbolistas en España como cofundadora de Unik Sports Management. Es la única en negociar con el Barça y el Real Madrid.

Sara García

La española Sara García-Alonso, nombrada astronauta de reserva por la ESA. 20BITS | Marta Gascón Jimenez

Tras superar un proceso de selección al que han aspirado más de 22.500 candidatos, es la primera mujer española en unirse a la última promoción de astronautas de la Agencia Espacial Europea. "Creo que está cambiando bastante la situación. De una presencia casi anecdótica de mujeres astronautas, ahora, tanto en la NASA como la Agencia Espacial Europea, hay un porcentaje muy representativo. De hecho, en esta última promoción de 2022 somos 17, ocho mujeres y nueve hombres y de los cinco astronautas de carrera que van a empezar la formación el 1 de abril, dos de ellas son mujeres y tres hombres. Y sin que se haya forzado, sí que se ha animado a las mujeres a presentarse. Para que piensen y crean que esto no es un trabajo que dependa del género, sino que cualquiera que tenga las capacidades y que le guste puede conseguirlo", ha explicado a Informe Semanal.

