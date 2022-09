Sandra Hermida, productora de cine: "uno de mis grandes retos es la conciliación"

Hablamos con una de las productoras de cine más prestigiosas de España sobre conciliación, el papel de la mujer en el ámbito de la producción y acerca de sus últimos proyectos.

El último informe de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) señala que al estudiar la ocupación de los principales cargos de responsabilidad, en ocho de los 12 estudiados las mujeres están representadas por debajo del 40%. Entre los cargos masculinizados hemos de destacar además que el papel de las mujeres dentro de la producción es del 26%, y es precisamente en este sector en el que nos encontramos con Sandra Hermida. Cuenta con premios Goya a la Mejor Dirección de Producción por ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’ y ‘Un monstruo viene a verme’, así como al Mejor Documental por ‘Garbo, el hombre que salvó el mundo’. En el Festival de Cine de San Sebastián presenta sus dos últimos proyectos: ‘Rainbow’, la nueva película de Paco León que celebrará su estreno mundial el próximo 18 de septiembre en el Velódromo de la 70ª edición del festival, y ‘Fácil’, una serie original Movistar Plus+ creada por Anna R. Costa. “Son dos proyectos súper especiales. Anna y Paco son autores y creadores con una visión muy particular de la vida, de la ficción y de las historias siempre priorizando el enfoque artístico y multidisciplinar. Estoy deseando que se vean ambos proyectos, porque son dos joyas muy diferentes con algo profundamente común: el talento, la creatividad y la valentía”, explica Sandra.

Hermida no cree que el que haya más productores que productoras sea fruto de una valoración por género, sino que responde al histórico del acceso a los puestos de poder relacionados con el control. “Creo que este acceso se ha ampliado en los últimos años, y somos muchas las productoras que hemos tenido acceso a la producción de todo tipo de formatos, desde independientes, hasta producciones por encargo. Creo que a la hora de hablar de la creatividad por la gestión del talento no existe diferencia de género”, señala la productora. Incluso a la hora de hablar de cómo los medios parecen dar mayor visibilidad a las figuras masculinas del sector o ningunean los puestos técnicos, señala que en realidad se trata de “una herencia de la mitomanía y del star system. Hay que hacer pedagogía hacia el público, si se quiere, o una visibilización. Es algo que depende de los medios y de los enfoques de las campañas”, asegura.

Sandra Hermida recalca que si una producción parece fácil, hay gato encerrado. Desde grabar un tsunami para ‘La Imposible’, de Jota Antonio Bayona, hasta paralizar el centro de Madrid durante un día entero para simular el robo del banco de España para la película ‘Way Down’, de Jaume Balagueró, la productora asegura que el reto real está siempre en saber qué tendrá que aprender o incluso qué inventarse. “Las producciones son como muñecas rusas: están llenas de sorpresas. Lo que he aprendido haciendo películas y ahora series es que nunca sabes dónde va a estar el nivel de complejidad. He hecho cosas que eran hipotéticamente controlables y al final, me he dado cuenta de que la dificultad viene dada en realidad por aprender a hacer algo nuevo… De hecho, creo que esa es precisamente la gracia de la producción”.

Sandra Hermida Cortesía

Señala que las cosas que condicionan el proyecto son el guión y la visión del director, y confiesa que los directores y las directoras son de hecho su debilidad. “Una de las partes del proceso que más disfruto es trabajar estrechamente con ellos. Me encanta acompañarles desde el germen de la idea. Peleas hay siempre, como en todas las relaciones pasionales, afectivas y creativas, pero lo que recuerdo finalmente son miles de momentos increíbles de complicidad. ¿Que sí he tenido broncas? Tantas como con mis ex novios, pero han sido satisfactorias. Siempre hay un momento presente entre lo que se quiere y lo que se puede, y ahí surge cierta tensión que acaba polarizando mucho entre director y productor. En mi caso, como siempre vamos de la mano y estamos trabajando para el mismo proyecto y por una visión compartida, nunca dejan de ser intercambios de opiniones.

Para mí la producción es lo que te permite llevar las cosas a cabo, y en mi caso la entiendo desde el punto de vista creativo, desde el contenido y desde la gestión para conseguir crear el mejor guión posible y buscar a los guionistas o escritores más adecuados para la historia que queremos contar. Me fascina acompañar a los directores en la labor de formar los equipos para dar con los mejores para dar forma a una historia concreta y poder así llevarla a la pantalla, bien sea del cine o incluso del iPhone. Por supuesto, está también la parte de la gestión de los recursos existentes, las fórmulas de financiación y cómo dar con los mejores socios para financiar ese proyecto”.

Recalca que los técnicos de nuestro país, otra de sus debilidades, no tienen nada que envidiarles a los internacionales. “Los equipos técnicos españoles son increíbles y están a la altura de los mejores equipos en muchos países del mundo. Eso es lo que nos convierte en una potencia de la producción mundial, porque lo somos”, asegura Hermida, que reconoce que ha querido ser productora incluso antes de saber lo que era producir. “Trabajo en lo que trabajo porque era una adolescente ultra cinéfila que un día aprendió que el cine era algo que se podía estudiar y hacer, no solo ver. Se me abrió un mundo”, dice Hermida. “Me gustan los retos tanto en la vida como en el trabajo, pero no me planteo los proyectos porque sean más o menos ambiciosos, sino porque me interesa la historia a contar y me encanta poder aprender cosas nuevas".

Continúa, "a la hora de hablar de un gran reto, como productora y como mujer, sin duda hablaría de la conciliación. Yo quiero llegar a todo, soy ambiciosa en cuanto a que siempre he querido vivir sin tener que escoger. No he querido dejar de ser madre, amiga, hija o novia. No he querido jamás tener que dejar de leer, de viajar o de divertirme por querer producir. Tengo dos hijos, y para poder conciliar es necesario en mi caso, y en mi casa, tener un equipo para tener una familia y poder ser madre. No podría llegar a nada de lo que he hecho si no tuviera un compañero sentimental increíble”.

Y es así cómo nos damos cuenta de que al final, en el universo del cine también puede resultar tan complicado conciliar como hacer tsunamis, pero para eso tenemos superheroínas dispuestas a abogar por una ambición de la que poco se habla: la de vivir sin renuncias.

