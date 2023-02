Jodi Ellen Malpas: “Hace tiempo que dejé de perder el tiempo defendiendo mi oficio ante quienes creen que soy menos válida por escribir sobre amor y sexo”

Siempre que asistimos a un fenómeno editorial, la industria se apresura a encontrar al siguiente relevo, pues en la etiqueta “la sucesora de XXXX” o “la nueva XXXX” radica un poderoso arma de marketing que nadie quiere desaprovechar. Aunque el papel de las mujeres como dueñas de estos escritos lleva algunos años sonando con fuerza, lo cierto es que fue E.L. James, autora de Cincuenta sombras de Grey, quien revolucionó el mercado y consiguió (perdonad la analogía) lo que el Satisfyer logró en el universo de los juguetes sexuales: sacar del armario al deseo femenino y borrar la vergüenza de la ecuación. Ella logró que leer la trilogía en el metro, lejos de hacerse a escondidas, se hiciera con orgullo. Al principio parecía una novela para mujeres casadas mayores de treinta, pero pronto se demostró que había muchas lectoras adolescentes y en edad universitaria sedientas de encontrar un tipo de literatura que por aquel entonces, no era tan sencillo encontrar. Este libro fue el catalizador de un 'boom' de literatura erótica dedicada a mujeres, que a su vez ha promovido la liberación sexual femenina.

En España nos encontramos con La sonrisa vertical, la renovación de la novela erótica que supuso un punto de inflexión en la escritura de literatura erótica, con casos como Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, y sin duda hemos de hablar del fenómeno Elísabet Benavent, que con su novela En los zapatos de Valeria ha roto moldes y ha demostrado en sus entrevistas que 'casualmente', los géneros denostados son, tradicionalmente, los femeninos, algo que considera un menosprecio a las lectoras.

Si hemos comenzado el texto hablando de lo que le gusta a la industria hablar de "la sucesora de" es porque es habitual emplear esta etiqueta al hablar de Jodi Ellen Malpas, que es, perdonad el manido 'titulito', "la sucesora de" E.L. James como reina de la literatura erótica-romántica. Se estrenó por todo lo alto con la trilogía Mi hombre, que publicó originalmente en Amazon. En dos semanas estaba vendiendo mil ejemplares diarios en Estados Unidos y, después de los 300.000 ejemplares, la editorial Grand Central Publishing, del Grupo Hachette, compró los derechos. Ahora, a petición de su legión de lectoras, vuelve con la serie que la convirtió en la reina de la novela romántica, esta vez contada por Jesse Ward, con Solo pienso en ti, el primer volumen de la Serie Ella.

"Uno de mis objetivos al crear mis personajes principales femeninos es asegurarme de que sean mujeres fuertes con sus propias mentes y ambiciones, especialmente porque se están enfrentando a mis formidables y rotos machos alfa. Por supuesto, la mayor parte del tiempo sucumben a las demandas del héroe, pero sobre todo en el dormitorio. Fuera del dormitorio, a menudo verá un juego de poder que hace que la lectura sea entretenida, mientras que la angustia y la pasión hacen que los lectores pasen las páginas del libro a un ritmo épico. En última instancia, uno de los elementos más importantes de la ficción erótica es el deseo del hombre por la mujer, y eso es empoderador. Porque, ¿qué mujer no quiere ser deseada tan ardientemente? Me encanta que mis lectoras sientan esa energía y pasión y que en algunos casos, les inspire a no conformarse con nada menos que mariposas", explica a Mujer.es la altura número 1 del The New York Times. "En la mayoría de los casos, a primera vista, la gente puede pensar que son los hombres los que tienen todo el poder en estas relaciones. Profundice más y descubrí que está claro que en realidad, son las mujeres" añade.

"El sexo y el amor son dos de las cosas más naturales de la vida, lo más íntimo y lo más gratificante. Entonces, ¿por qué no íbamos a querer escribir sobre eso? No estoy tan segura de que exista el amor perfecto, pero todos nos esforzamos por encontrarlo o tenerlo. ¡Algunas de nosotras con más éxito que otras! Las novelas románticas/eróticas son inspiradoras para las mujeres. Nos encanta leer historias de amor: la noción romántica de que encontraremos a nuestra alma gemela y tendremos el mejor sexo más apasionado de todos hace que nos sintamos increíblemente deseadas y queridas. Es bastante adictivo", asegura Malpas, cuya gran pasión es escribir poderosas historias de amor con personajes feroces e inolvidables. Sus novelas se han traducido a veinticinco lenguas y cuentan con el reconocimiento de millones de lectores en todo el mundo.

"Todavía ahora, años después de publicar mi primera novela, me enfrento a la gente estrecha de mente que dice "Oh, sí, escribes porno" y "oh, eres la escritor porno" o "Oh, te ganas la vida escribiendo porno". Hace tiempo que dejé de perder el tiempo defendiendo mi oficio ante quienes creen que soy menos válida por escribir sobre amor y sexo en lugar de escribir una novela de suspense. Hay demasiados lectores que me aprecian a mí y a otros autores románticos como para perder el tiempo con los que no", dice.

Le preguntamos cómo es posible que se siga hablando de "porno para amas de casa", un término eminentemente sexista que habitualmente se emplea, sin ir más lejos, para hablar de Cincuenta sombras de Grey... "Eso probablemente nunca se detendrá, aunque me gustaría que lo hiciera. Personalmente no me gusta el término. No escribo porno. Escribo historias de amor empoderadoras con un fuerte toque erótico. Hay sustancia. La pornografía no tiene ni sustancia, ni historia, ni amor. Es puramente sexo sin sentimiento ni propósito", dice la reina de la novela romántica internacional.

Para finalizar… ¿Hay algún cliché a evitar al escribir literatura erótica? "Nada está fuera de los límites al escribir erótica. Si un autor lo hace bien, cualquier cosa puede funcionar. Incluso la escena de sexo más gráfica puede ser significativa, hermosa, empoderadora e impactante si está escrita de la manera correcta y con suficiente contenido", señala para finalizar Jodi Ellen Malpas.

