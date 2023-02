Zoe Mendelson, autora de 'Pussypedia': "Si alguien me dice que es una mujer, es una mujer"

Pussypedia es una deslenguada guía sobre la anatomía, la fisiología, la reproducción, el sexo, las patologías y el patriarcado. Zoe Mendelson, escritora, investigadora y estratega de contenidos, se pregunta cosas como por qué si el clítoris y el pene tienen el mismo tamaño, el adjetivo pequeño aparece en la definición del clítoris y no en la de pene o por qué la labioplastia se está haciendo tan popular, entre otras cosas. Las ilustraciones de María Conejo acompañan sus textos.

Ante la escasez de libros especializados, aunque menciona obras como Come as You Are (Emily Nagoski), The Clitoral Truth (Rebecca Chalker) u Our Bodies, Ourselves (The Boston Women’s Health Collective) como referentes, decidió escribir Pussypedia por tres razones:

Está escrito en un tono amigable y divertido y está lleno de anécdotas personales acerca de sus propias experiencias. Explora la historia de cómo las narrativas de género han cambiado la manera en que hacemos ciencia acerca de la vagina. Enseña al lector a leer ciencia y considerar la información en su contexto.

"Muchas personas con 'pussies' no son mujeres, y de hecho, muchas mujeres no tienen. Simplemente queríamos que el libro fuera inclusivo. Si para mujeres cis es difícil conseguir información de buena calidad a cerca de sus cuerpos, hemos de saber que será mucho más difícil para personas trans, no binaries, e intersex encontrarla… Estamos en 2023 y ya es hora. No hay pretextos para no hacerlo", asegura la autora para explicar la importancia de aportar una mirada desde la perspectiva de género.

Portada de 'Pussypedia' Cortesía

Antes de hablar del furor por las labioplastias, hablamos con Zoe Mendelson sobre cómo se nos educa para tener miedo a nuestras vaginas. "Está muy ligado a la vergüenza, que es una herramienta excelente para oprimir. Hay muchos ejemplos de cómo esa narrativa ha hecho que tengamos mala información acerca de nuestros cuerpos", señala. "Respecto al éxito de las labioplastias, me resulta realmente trágico. Además, ese tipo de vulva, sin pelos, y con labios pequeños, lo que es realmente es la vulva pre-pubertad. Es la vulva infantilizada", dice la autora.

Esta enciclopedia navega en el océano de los tratamientos hormonales. Le comentamos la polémica que existe por la ley trans en España, que ha dividido al feminismo. "Si alguien me dice que es una mujer, es una mujer. Si me dice que es un hombre, es un hombre. Si me dicen que son nobinaries, así son. Me cuesta mucho trabajo entender los motivos de las personas que quieren controlar a los demás cuando no les afecta de ninguna manera", responde sin dudarlo.

Al hablar de temas delicados, no queremos dejar de mencionar la forma en la que a la hora de adentrarnos en el campo de las copas menstruales y del 'free bleeding', en ocasiones parece que haya malas menstruantes, porque quienes siguen empleando tampones o compresas, al contaminar, son señaladas… "En ese capítulo del libro levanto la mano señalándome a mí misma por preferir usar compresas, algo poco sostenible. Sin embargo, hay que recordar que la inmensa mayoría de la contaminación del mundo es generada por un número pequeño de empresas y personas El enfoque individual al hablar de contaminación no tiene tanto sentido. Además, es cuestión de acceso. No hay que estar culpando. No es la respuesta", dijo tajantemente.

"No quiero dejar de hablar tampoco de las confusiones habituales que existen sobre los genitales… Por ejemplo, hay que señalar que, en realidad, la vagina es superlimpia, pues dispone de varios mecanismos complejos que sirven para mantenerse limpia, incluso sin que la laves. El ecosistema dominado por lactobacillus mantiene el pH a un nivel que hace difícil que otras bacterias u hongos crezcan ahí. Además, los flujos también sirven para limpiarlo constantemente", explica.

Para finalizar, queremos recordar que en el libro, señala que si hubiera pensado en el sexo como algo que podría darle placer, habría visto con más claridad la cantidad de comportamientos coercitivos e inaceptables que había normalizado. ¿Cómo cuáles? "Que los hombres, presionan para el sexo y para no usar preservativos, que no están interesados en si estoy cómoda ni en mi placer y que eyaculan y se duermen o simplemente, pierden interés", responde sin tapujos.

