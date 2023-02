La modelo Neus Bermejo, criticada por desfilar con su bebé en brazos: "Ojalá todo el mundo lo viera como un momento especial entre madre e hija"

Uno de los desfiles más comentados de la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) ha sido el organizado por L'Oréal París que, bajo el título de Desfila tu valía, presentó una celebración del empoderamiento femenino inspirado en el icónico eslogan de la firma, 'Porque nosotras lo valemos'.

Este desfile, tal y como confirmó la propia firma, supone una declaración de intenciones para inspirar a todas las mujeres a mostrarse sin complejos y con confianza ante el mundo. Sobre la pasarela vimos a mujeres como Abril Zamora, Nieves Álvarez o Pino Montesdeoca, entre otras. Sin embargo, una de las apariciones que más llamó la atención de este 'fashion show' fue la de la modelo catalana Neus Bermejo, que decidió desfilar con su hija de tres meses en brazos. Un gesto que, aunque puede verse como algo tierno, ha sido criticado en redes sociales.

La catalana ya desfiló para esta misma marca durante su etapa de embarazo y, ahora, poco después de dar a luz no ha querido dejar su trabajo de lado, por lo que en esta 77ª edición de la MBFW ha vuelto a subirse a la pasarela, esta vez con su niña recién nacida. "En la pasarela con Neus en el desfile 'Desfila tu Valía' que ha organizado L'Oréal Paris y promueve el empoderamiento de la mujer. Muchísimas gracias por esta experiencia tan única y especial que nunca olvidaré", confesaba en la foto que la propia modelo ha compartido en su perfil de Instagram.

En esta misma publicación se pueden leer comentarios que respaldan el gesto de la catalana, sin embargo en una de las publicaciones que ha hecho de este mismo momento una conocida revista de moda en Instagram podemos leer comentarios negativos que critican a la modelo: "No veo la necesidad de exponer a la niña... Yo no llevo a mi hijo al trabajo", comentaba una usuaria; "Innecesario", exponía otra, entre otras críticas.

La respuesta viral de Neus Bermejo a las críticas

La modelo ha compartido a través de sus Stories de Instagram un texto en el que responde a las críticas que ha recibido por desfilar con su bebé en brazos: "Qué triste leer comentarios negativos en esta publicación. Me ha afectado bastante", confesaba. "Trabajo con L'Oréal Paris desde hace diez años aproximadamente, he vivido mi embarazo con ellos en pasarela, y me propusieron salir con mi hija a desfilar, ya que estuvo conmigo y mi pareja en todo momento en el backstage durante toda la semana", añadía.

Sin embargo, la modelo en ningún momento se ha arrepentido de hacerlo, sino más bien todo lo contrario... "Para mí fue una experiencia increíble, la verdad, muy emotiva y especial. Estaba nerviosísima y el momento de salir a caminar fue muy emocionante. Ojalá todo el mundo lo viera solo así como un momento especial entre madre e hija", concluía.

Stories de Neus Bermejo con respuesta a las críticas por desfilar con su bebé Instagram / @neusbermejo

