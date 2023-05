Diversidad generacional: riqueza para los equipos

EN COLABORACIÓN CON CEPSA

Según algunas previsiones, en 2050 la esperanza de vida de España será de 85 años. Un gran avance que supone todo un desafío social. En clave laboral, las empresas tienen el reto de conseguir la convivencia de varias generaciones para hacer del talento diverso una ventaja competitiva.

Nuestra invitada de hoy sabe de primera mano el valor que aporta a las compañías la diversidad y el conocimiento compartido. Joana Frontela acumula más de tres décadas de experiencia desarrollando proyectos científicos y actualmente es la directora del Centro de Investigación de Cepsa.

Pensando en tus inicios, ¿tuviste algún referente?, ¿alguna persona con mucha experiencia que te pudiera ayudar en ese momento?Sí, y todavía le sigo teniendo de referente. Tener una persona que te acompaña al principio, que te mentorice, para mí ha sido fundamental, porque con él he crecido y me ha enseñado la cultura del esfuerzo, de los retos, de que es importante hacer equipos y que no debemos frustrarnos cuando hay tropiezos, porque en investigación los hay. Con él integré los valores que ahora se conocen como habilidades blandas, esos me los enseñó mi mentor hace más de tres décadas. Es fundamental tener a alguien que te acompañe y te guíe.

Ahora que tú eres la mentora, ¿cómo es el contacto con los trabajadores más jóvenes?Personalmente me encanta. Como a mí me mentorizaron, considero que es importante tener a alguien que te vaya acompañando. Además, creo que en estos procesos ganamos los dos, porque yo también integro en mi día a día puntos de vista nuevos de la gente joven. A mí me aporta mucho y espero que las personas a las que he venido mentorizando también acaben integrando algo bueno.

Es importante que ese conocimiento que tenemos los más senior no se pierda y para ello habría que diseñar algún plan específico de transferencia del conocimiento. Las empresas podrían aprovecharse y crear academias de formadores donde los nuevos aprendan de experiencias de los que tenemos muchos años detrás nuestro. Se pueden establecer herramientas que permitan que ese talento no se vaya cuando las personas pasan a su etapa de jubilación.