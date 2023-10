Henar Álvarez: "El éxito es poder poner la calefacción todo el invierno"

Pocas personas pensarían que un festival de literatura capaz de haber traído a España a figuras como Caitlin Moran tiene lugar en Magaluf, pero así es Literatura Expandida a Magaluf, un festival impulsado por Rata Corner e INNSiDE by Meliá gracias al cual este año hemos tenido la oportunidad de hablar con una de sus invitadas, Henar Álvarez. "Me encantan este tipo de iniciativas. ¡Mis dieces al festival! La literatura es lo que más me gusta del mundo. Amo leer, y una buena prueba de ello es que en mi trabajo siempre he hablado de arte, cultura libros y escritoras. Cuando esté cansada de las tablas y de la gente, espero de verdad que pueda mantener mi vida a base de escribir", dice la cómica, que en 2020 presentó 'La mala leche', una novela gráfica que habla sobre los dramas de la vida moderna no exenta de feminismo, maternidad y sexo en clave de un humor irreverente.

Acaba de recoger el premios Forbes a Best Podcast Content Creator, algo que confiesa jamás había imaginado.

Un nuevo proyecto el aplauso de los avances

Esta todoterreno acaba de arrancar un nuevo proyecto junto a Judith Tiral, 'El Olimpo de las Diosas'. "En este podcast no tenemos invitadas. Lo que hacemos es coger un tema que nos interesa y analizarlo en profundidad, yendo al origen de las cosas en la historia, contando historias de otras mujeres, reflexionando, haciendo chistes… Cuando escuché el primero me mareé por la cantidad de información que hay. Estamos felices y muy ilusionadas", asegura Henar, que en la bio de su perfil de Instagram asegura desear que John Waters esté orgulloso de ella. ¿Lo estará? "Espero que sí. De hecho, tendría que cambiar la bio, porque lo que quiero es que me llame para hacer algo. Creo que en su filmografía hay varios personajes que podría haber hecho yo", señala Hénar.

Internet está repleto de rincones antifeministas dominados por incels, gurús del ligoteo rancio y activistas por los derechos masculinos, pero como asegura la cómica, en realidad estamos obligados a convivir con ellos, pues es imposible que sólo haya una corriente de pensamiento y de acción. "Siempre habrá movimientos reaccionarios, al igual que progresistas. Otra cosa es que en determinados momentos unos estén más fuertes o débiles, pero hay que convivir. Desde la comedia intento alertar y dar pistas por si a alguien le pasa algo así y pueda identificarlo. Es como esos vídeos de TikTok en los que hay tipos que dan tips para minar la autoestima, para que se obsesionen con ellos y logren que las mujeres estén tan mal que sólo quieran estar con ellos. Para luchar contra esto se necesita información", dice.

Henar Álvarez en plena actuación Instagram

Considera esencial no dejar de luchar por los avances, pero al mismo tiempo, no olvidarnos de aplaudir los conseguidos. "Pienso que las cosas ya no son tan terribles como hace unos años. Hay una estructura que sigue funcionando y que funciona más en unos estratos que en otros, pero hay avances. Y tenemos que convencernos de que los hay y no mirarlo todo desde el punto negativo para poder avanzar. He trabajado en medios durante muchos años y hay un avance clarísimo", explica. "El hecho de que haya tantos podcasts presentados por mujeres es un avance, al igual que el hecho de que haya tantas cómicas valoradas que cuando ponen entradas a las ventas de sus shows, triunfan. Eso es un avance. Negar que estamos avanzando es tirar piedras sobre nuestro tejado y meternos en una frustración absurda. Sigue habiendo asesinatos cada año, la violencia de género sigue aumentando, crece el número de violaciones en grupo y en definitiva, hay mucho aún por hacer, pero también hay avances".

Podcasts y preguntas recurrentes

Como señala el estudio Digital News Report España, publicado por la Universidad de Navarra, el 32% de mujeres consumen podcasts, siendo las temáticas más aclamadas las vinculadas con el estilo de vida y las especializadas. En Podimo, la plataforma de origen danés especializada en podcast y audiolibros, los más aclamados están liderados por mujeres, y Henar no duda en celebrar la diversidad de temas, modos y tonos existentes. "Al final, las mujeres movemos mucho. Es cierto que creo que la industria de los podcast es dónde se nos han dado más oportunidades porque es más barato de producir que la televisión, pero eso ha pasado con la literatura de toda la vida. Con las series y películas se ve mucho en el momento en el que cuando piensan que hay un punto de vista femenino, lo interpretan como la otredad, y como hay que invertir y prefieren no hacerlo, dudan más", explica a Mujer.es.

Hénar Álvarez Flem

Le preguntamos si en cada entrevista le preguntan, casi por norma, sobre feminismo, y no lo duda un segundo a la hora de responder. "Muchísimo. Es increíble, con la de programas que hacemos y con la carrera que llevamos, que siempre nos pregunten por feminismo y que apenas nos pregunten sobre nuestro trabajo. A ellos no les pasa", dice Álvarez, a la que comentamos que en más de un artículo se dice de ella que hace 'humor feminista'. "Tendrías que preguntarle a tus compañeros por qué escriben eso… No considero que haga un humor feminista. Es cierto que el 80% de quienes me siguen son mujeres, pero también hay muchos hombres. A los cómicos no les preguntan si su humor gusta a las mujeres", dice antes de terminar nuestra charla.

Como vive un maravilloso momento profesional, no queremos despedirnos sin preguntarle qué es para ella el éxito. "Para mí el éxito es poder poner la calefacción todo el invierno, poder estar con mis amigos e irme de vacaciones con mi familia".