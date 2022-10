Caitlin Moran: "Greta Thunberg es una mártir, es nuestra Juana de Arco"

Nos reunimos con la autora durante su visita al Festival de Literatura Expandida de Magaluf para hablar de feminismo, de pornografía, de Paul McCartney (luego entenderás por qué) y hasta de las Kardashian. ¡Comenzamos!

Aunque en la actualidad disponemos de infinidad de libros que hablan de feminismo desde una óptica divertida y desde una angulatura pop antaño impensable, pues parecía que el academicismo era la única forma de abordarlo, cuando Caitlin Moran publicó en 2016 Cómo se hace una chica, el panorama era completamente diferente. Ni Lena Dunham había paseado sus constantes desnudos por la pequeña pantalla mientras obligaba al mundo a hablar sobre sororidad (una palabra que en 2016 era tan poco habitual como otra: "feminismo"), ni Fleabag había hecho que el sexo fuera un tema de conversación desestigmatizado. Su segundo libro, Cómo ser mujer, fue galardonado como libro del año en los 'Galaxy National Book Awards' e hizo de Moran todo un icono pop.

La escritora ha visitado nuestro país para asistir al Festival Literatura Expandida un festival impulsado por Rata Corner e INNSiDE by Meliá que aspira a acercar la cultura a nuevos públicos, y hemos tenido la oportunidad de sentarnos con ella para descubrir los secretos de sus siguientes proyectos y hablar de absolutamente todo lo que te puedas imaginar… Incluso de las Kardashian.

Sobre cómo los humanos nos hemos cargado el sexo

A su llegada a Inglaterra, la británica terminará su siguiente libro, del que le quedan tan solo dos capítulos y que va dirigido (¡sorpresa!) a los hombres. Moran es tan inteligente que consigue que su discurso vaya a la trepidante velocidad de su mente, por lo que en cada frase aglutina cien mensajes, mil chistes y cien mil verdades. Quizás por eso no solo está escribiendo un libro, sino que también está preparando una película sobre la pornografía… pero no se trata en absoluto de lo que estás pensando.

Para comenzar, le preguntamos si es posible hacer porno feminista. "De hecho, ese fue el motivo por el que decidí hacer este largometraje cuando me pidieron que lo hiciera. Acabo de firmar el contrato, por lo que no puedo desvelar mucho, pero me ofrecieron un proyecto sobre un grupo de madres que están tan preocupadas por la pornografía que sus hijos adolescentes estaban viendo, que deciden hacer su propia película porno. Es un grupo de madres feministas que se queja de que nadie está haciendo nada con respecto a la pornografía y deciden que ellas pueden hacer un porno mejor. Lo que hacen resulta un desastre, pero es muy divertido", explica Caitlin.

"Lo cierto es que creo que el llamado 'porno feminista' tiene demasiada trama. Estoy escribiendo la película con mi hermano y con mi hermana, y esta realidad es ‘per se’ algo que hace que me estalle la cabeza, porque nos pasamos el día hablando sobre pornografía 'hardcore'. Créeme: hemos aprendido mucho los unos de los otros… Las preguntas que nos hacemos en el proceso son si se puede hacer porno feminista y cómo. ¿Qué tendrían que estar viendo los jóvenes? ¿Tendríamos los adultos que decirles lo que han de ver? De hecho, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Qué es la buena pornografía? Creo que al final todo esto nos permite tener por primera vez una conversación adecuada sobre la pornografía, sobre por qué se hace, sobre qué es lo que vemos, por qué no vemos lo que queremos ver y cómo afecta a los jóvenes el contenido que existe”.

Otro de los motivos por los que aceptó hacer esta película (que será la segunda, tras haber dirigido en 2019 la adaptación cinematográfica de Cómo se hace una chica) es que en su siguiente libro se dirige a los jóvenes enganchados a la pornografía. Asegura que lo que vemos durante nuestra juventud pasa a ser parte de nuestra imaginación sexual, y eso es algo que le preocupa. "Dependiendo de lo que ves, especialmente teniendo en cuenta que el algoritmo te empuja a ver un contenido más extremo, de repente tu deseo sexual y tu imaginación van a estar llenos de cosas terribles que gente horrible ha creado. La pornografía te enseña un tipo de sexo que jamás tendrás, a no ser que quieras terminar en la cárcel. Es como cuando una amiga te cuenta que ayer tuvo una cita maravillosa, te suelta lo que le hicieron en la cama y te quedas horrorizada. Si no hubiéramos visto porno… ¿De verdad querría haber hecho algo así?

El otro motivo por el que quería hacer esta película era hablar con mis hijas adolescentes. Tanto ellas como sus amigas han pasado por fases en las que han asegurado que nunca querrán practicar sexo, porque lo que han visto en el porno les aterra y aseguran que tendrían miedo de que un hombre les hiciera lo que han visto…. Pero ojo, porque después hablas con los chicos y te dicen que les da miedo tener sexo, porque ni sus genitales son como los que ven en el porno, ni quieren tratar a las mujeres como ven en las películas que se las trata… Es sorprendente cómo los seres humanos hemos logrado cargarnos el sexo", dice.

Lo que vemos durante nuestra juventud pasa a ser parte de nuestra imaginación sexual, y eso es algo que preocupa

Superheroínas

Caitlin está promocionando su último libro, Más que una mujer en el que ahonda en la vida de las mujeres de mediana edad. Sus vidas, asegura la autora, lejos de ser aburridas (como muchas de sus lectoras le cuentan), son maravillosas. "Cada día te pasan cosas tan apasionantes, emocionantes y aterradoras como le ocurren a cualquier personaje en una película de 'Superhéroes.' Tan solo por el hecho de que te pasen en casa en lugar de en el espacio no quiere decir que sean menos maravillosas”, asegura más tarde en una charla. Señala que la razón por la que el cine rara vez se centra en las vidas de esas mujeres es, para comenzar, la vagancia, y para continuar, porque "la mayoría de estudios siguen en manos de criminales sexuales blancos de mediana edad".

A su regreso al Reino Unido ha de terminar su nuevo libro, del que tan solo le quedan dos capítulos, y tiene que escribir su última entrevista, que ha sido a Greta Thunberg, con la que fue este verano al Festival de Glastonbury. "Es una mujer increíble. Me sentí fatal por ella por la presión a la que está sometida, especialmente después de que Donald Trump fuera en su contra. Por su culpa, le tuvieron que poner seguridad a causa de las amenazas de muerte que recibía. No puede ganar dinero, todo el mundo la crítica… Es una niña sin un duro que recibe amenazas y que tiene la responsabilidad de un papa. Greta Thunberg es una mártir, nuestra Juana de Arco. Su sufrimiento nos hace querer ser mejores personas”, asegura.

La activista sueca Greta Thunberg en las protestas en Glasgow, el viernes. ROBERT PERRY / EPA / EFE

Amor propio… y langostas

Lo de la escritora en blanco no va con ella: Caitlin Moran ya sabe de qué irán sus cinco siguientes libros y películas, y lo sabe gracias a haberse dado cuenta de que la clave para crear no está en hacer lo que ha se ha hecho, sino en adentrarse en estos temas de los que los demás huyen. "Antes me agobiaba pensando que tenía que escribir cosas que ya existían. "Quiero hacer Star Wars", decía por ejemplo… Y de repente me di cuenta de que tenía que fijarme en lo que jamás había visto. Cuando haces ese clic, te das cuenta de que hay cosas embarazosas, vergonzosas o tabú que nadie ha hecho, y es ahí donde yo quiero meterme". Es aquí donde le preguntamos si realmente existen todavía hoy temas tabú.

"Muchas feministas se enfadan cuando un chico asegura que ser hombre es muy duro, pero la verdad es que entiendo lo que dicen. Las mujeres tenemos el feminismo, y si tenemos cualquier problema, recurrimos a él. Si ellos tienen cualquier problema, solo tienen a Jordan B Peterson, y sus ideas son que sean más masculinos y más hombres. Yo sé que es este tema el que hará que sea cancelada. He escrito un capítulo entero sobre cuánto le odio y sus fans irán a por mí. Ese será el año de las amenazas de muerte y de violación. Pero una cosa te digo: me he dado cuenta de que los que te amenazan online rara vez violan”. Peterson es un psicólogo canadiense que asegura que si perteneces al estatus social más alto, "eres una langosta exitosa y las hembras más deseables se ponen en fila y compiten por tu atención". También dice que la islamofobia es "una palabra creada por los fascistas y utilizada por los cobardes para manipular a los imbéciles" y que la idea del privilegio blanco "es absolutamente reprensible".

Las mujeres tenemos el feminismo, y si tenemos cualquier problema,

recurrimos a él

En su último libro intenta que las mujeres aprendamos por fin a querernos. Caitlin nos cuenta durante nuestra charla que acaba de publicar una columna en la que se habla constantemente a sí misma. "No lo digo en plan "soy genial", sino que lo he escrito para demostrar a las mujeres que quererte y pensar que eres guapa también es una opción. Las jóvenes esperan que alguien les diga que son guapas, y pueden estar toda la vida esperando. ¿Para qué esperar si puedes decírtelo a ti misma? Nos pasamos toda la vida deseando tener el cuerpo de otra persona… Y eso es terrible. También necesitamos además aprender a aceptar los cumplidos, porque por si fuera poco, nos pasamos la vida muertas de hambre, y pensamos que los cumplidos nos van a engordar. Decimos "¡Oh, no! Está demasiado rico, no puedo aceptar semejante halago". Pues los necesitas, porque te darán energía", dice.

Caitlin Moran y su libro 'Más que una mujer' Cortesía

Un baño de cultura pop

Cuando hablas con Caitlin Moran tienes la sensación de que lleva una década hablando sobre lo mismo, y nos disculpamos por si las preguntas le pueden sonar repetitivas. Su respuesta nos sorprende. "No digas chorradas: yo he entrevistado a Paul McCartney, a quien llevan entrevistando 60 años, y me empeñé en hacerle una pregunta original. Resultó ser la peor idea que he tenido jamás. Le dije: "Si tuvieras un accidente de coche y te deformaras la cara, ¿preferirías someterte a cirugía plástica para tener tu rostro de nuevo o te pondrías una completamente diferente?". En realidad es una pregunta inteligente, porque como ha sido famoso durante tanto tiempo, quizás quisiera saber lo que es ser otra persona a quien nadie conoce… ¿Pues sabes qué? Paul McCartney no pensó que fuera una buena pregunta. De hecho, pensó que era horrible, y lo sé porque me dijo que era una pregunta terrible y que yo era una persona horrorosa. Y ahí se terminó la entrevista".

Gracias a sus palabras, nos sentimos algo mejor por volver a hablar de feminismo con Caitlin Moran… ¿Lograremos alguna vez hablar con ella de otro tema? "Creo que muchas feministas no lo saben, pero el objetivo del feminismo es que el feminismo no exista para siempre porque todo el mundo ya lo sea. El feminismo es lo mejor que los humanos hemos creado. Cada mujer tiene al menos una idea que haría del mundo un lugar mejor", asegura.

Muchas feministas no lo saben, pero el objetivo del feminismo es que el feminismo no exista para siempre porque todo el mundo ya lo sea

Para finalizar, y ni siquiera vamos a justificar el porqué (basta con señalar que la que firma el texto está algo obsesionada con las Kardashian, por lo que poder hablar con Caitlin Moran, todo un referente, sobre ellas, es un caramelo demasiado apetecible como para no ser degustado), le preguntamos si cree que Kim Kardashian es una enemiga del feminsimo. "Ella inventó los culos gordos y cambió los ideales de belleza, aunque creo que Kanye West le ha robado el trasero, pero ese es otro tema… Las personas de las que más se habla en el mundo son una familia de mujeres con una madre fuerte y unas hermanas que se apoyan y nos han contado todos los secretos de sus vidas. Han cambiado los ideales estéticos. Yo crecí en los años 80, cuando nuestros glúteos tenían que tener el tamaño de un huevo duro. Kim inventó los culos gordos, los muslos rellenos… Ahora mis hijas quieren tener un culazo. En mi generación, hacías todo lo posible por deshacerte de tu trasero. No, Kim Kardashian no es perfecta, y tampoco lo ha hecho todo bien, pero nos permite tener un cuerpo diferente. Ya puede descansar en paz". Y nosotras, tras hablar con Cailtin Moran, también podemos hacerlo.

