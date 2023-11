El pelo platino de Beyoncé a lo Kim Kardashian y otros cambios de look que han suscitado críticas en redes sociales

La cantante de origen afroamericano, Beyonce, vuelve a ser el centro de todas las miradas, no solo en España, sino también a nivel mundial. La artista, que acaba de vivir este verano una de las giras más importantes de su carrera musical, la Renaissance World Tour, se ha convertido en objeto de debate a causa de su melena rubio platino, que bien podría ser la misma que la que luce Kim Kardashian.

En cualquier caso, el cambio de look de la también actriz, productora y diseñadora estadounidense ha suscitado críticas en redes sociales a raíz de su aparición durante la presentación del estreno en California de su propia película. Bajo el título de Renaissance, está basada en las vivencias ocurridas durante su gira mundial, incluida su visita a España en julio de este año y se estrenará el próximo 1 de diciembre.

La que fuera miembro del grupo musical Destiny's Child, lució un resplandeciente y ceñido vestido firmado por Versace de color plata líquida, con un par de guantes plateados de látex a juego en un claro alarde futurista, con el que bien parecía que fuera a salir a bailar en cualquier momento a la pista de Studio 54. Sin embargo, lo que más llamó la atención de uno y de otros no solo fue su 'outfit', sino su cabellera completamente rubia.

Las críticas a Beyoncé por lucir rubia platino

Pocos minutos después de su aparición estelar en la premier de la cinta que ella misma protagoniza, junto a gente de su equipo, las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre el supuesto "blanqueamiento" de piel de la intérprete. Sin embargo, los fotógrafos abogan a que la realidad es otra y que, en buena parte, depende de la luz con la que se enfocó en el momento, así como la ropa que llevaba, a lo que se une la saturación de color de la fotografía.

Las hermanas Kim Kardashian y Kendall Jenner. Stefanie Keenan / Getty

Lo cierto es que tras varios meses llevando su cabellera en color rubio miel con sutiles mechas, la intérprete de Break my soul y Halo apostaba por aclarar mucho su pelo hasta el punto de recordar a la mismísima Kim Kardashian. En cualquier caso, y desde hace años, Beyoncé reclama su derecho a defender las raíces afroamericanas. Tanto es así que en agosto de 2020 lanzaba el videoclip de Brown Skin Girl, el cual se convirtió en un himno de empoderamiento racial.

Otras famosas que causaron revuelo por su vestimenta

No cabe duda de que una de las 'celebrities' que más críticas ha recibido por sus cambios de look ha sido Miley Cyrus, especialmente en su periodo de niña Disney a mujer. Hace unos pocos meses, tras su divorcio con el actor Liam Hemsworth, la cantante hizo un cambio radical a su imagen, pasándose al rock y optando por un 'mullet' que volvió a poner de moda los 80. Con su último disco, Endless Summer Vacation, volvió a darle un giro de tuerca a su look para ver a una Miley que no veíamos hace mucho tiempo: a Miley Stewart.

Miley Cyrus en los Fashion Los Angeles Awards 2023 Getty Images

Por supuesto, y como no podría ser de otra manera, en esta lista también entra Britney Spears. Su caso es curioso, porque desde que comenzó su carrera como cantante, bailarina y actriz siendo una niña, las críticas no han cesado nunca. A todo ello se le añade que a través de su cuenta de Instagram subía un gran número de fotos desnuda, lo que contesta en su recién lanzado libro autobiográfico: "Sé que hay mucha gente que no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con mis vestidos nuevos".

Britney Spears con la serpiente en los VMA del 2001 WireImage

"Sin embargo, creo que si a esas personas las hubieran estado fotografiando miles de veces y las hubieran empujado para que posaran y así obtener la aprobación de más gente, entenderían que ahora me divierta mucho posar de una forma en que me sienta sexy y sea dueña de mi propia imagen", explica la cantante. Entiéndase, pues, que se trata más bien de un acto de rebeldía y amor propio contra haber estado en el ojo público durante la mayor parte de su vida.

