De Zendaya a Katy Perry: famosas que fueron rubias y morenas después de un cambio de look radical

En el mundo del famoseo, tanto en España como internacionalmente, hemos visto muchos cambios de pelo radicales que nos han dejado estupefactas. Tras un papel nuevo en una superproducción de Hollywood, un álbum que arrasa, una ruptura sonada o simplemente porque sí, muchas son las celebrities que cortan por lo sano y saltan a la piscina optando por un cambio, a veces acertando, y otras tantas no.

Y es que en lo que respecta al color, no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Para que el resultado no sea un desastre total hay que tener en cuenta muchos factores como los rasgos faciales o el tono de piel y cuando te equivocas se nota y mucho.

Jennifer Lawrence

Pese a que muchos la conocimos de morena, por su papel en los juegos del hambre, Jennifer Lawrence es en realidad rubia. Siempre le ha gustado experimentar y por ello, la hemos visto en diferentes tonos oscuros, pero de unos años para acá ha vuelto a su color natural. A nosotros nos encanta como le quedan los dos colores, pero puestos a elegir nos quedamos con el rubio.

Jennifer Lawrence. Instagram / @jenniferlawrence_

Zendaya

La actriz más de moda fue una de esas que se equivocó estrepitosamente con su cambio de 'look'. No solo por el color platino que no le favorecía nada, sino que tampoco acertó con el corte. ¡Cambiar esos rizos castaños naturales debería de ser un crimen!

Zendaya. Instagram / @zendaya

Úrsula Corberó

Estamos tan acostumbrados a verla con esa melena corta y oscura que a veces nos olvidamos de que una vez fue rubia. En sus inicios, cuando interpretaba el personaje de Ruth en Física o Química, Úrsula lucía un tono rubio ceniza que evolucionó lentamente a un castaño con mechas rubias. No fue hasta más adelante cuando la vimos abrazar su moreno natural. ¡No pudo hacer nada mejor!

Ursula Corberó. Twitter / @ursulacorberobr / Instagram / @ursulolita

Miley Cyrus

Lo mejor de ambos mundos, y ¡además de verdad! Los dos colores le sientan fenomenal y decantarse por uno es prácticamente imposible. Hace ya una década desde que Miley consiguió reconciliarse con la que fue su estética más juvenil y volvió al rubio para no mirar atrás. Nosotras no podemos estar más felices, ¡amamos a Hannah!

Miley Cyrus. Instagram / @mileycyrus

Leighton Meester

Aunque nuestra villana favorita desde hace una década se ha decantado por el rubio, no es el que más le favorece. Durante mucho tiempo echamos de menos a Blair Waldorf, también en lo que se refiere al color del pelo. Parece que se han escuchado nuestras plegarias y desde hace un par de años parece que Leighton está virando hacia un tono más oscuro. ¿Perdurará en el tiempo?

Leighton Meester. Instagram / @itsmeleighton / @blairwaldorfs

Penélope Cruz

Mientras rodaba la película entre rojas hace 23 años vimos a una joven Penélope Cruz luciendo un rubio platino completamente desacertado. Gracias a dios se dio cuenta del error garrafal y volvió rápidamente a su tono oscuro. Desde entonces la hemos visto con algunas mechas rubias, que aunque no le quedaban mal, siguen perdiendo la batalla ante su moreno característico

Penélope Cruz. Twitter / @cocolacoquette / Instagram / @penelopecruzoficial

Katy Perry

Rubia o morena, Katy Perry nos encanta en todas sus formas. Y es que le quedan tan bien ambos polos opuestos que incluso en ocasiones cuesta reconocerla. Hace unos años veíamos cómo volvía al rubio con el que triunfó mundialmente en sus inicios, aunque rápido volvió a la melena a la que nos tiene más acostumbrados. ¡Fue bonito mientras duró!

Katy Perry. Instagram / @katyperry

Scarlett Johansson

Otro camaleón en cuanto a pelo se refiere, y es que sus facciones se adaptan genial tanto al moreno como al rubio. Naturalmente, es castaña clara, aunque los años han dejado claro que siente debilidad por el rubio, con el que más la asociamos.

Scarlett Johansson. Instagram / @scarlettjohanssonworld

Bella Hadid

Pese a lo que ven nuestros ojos, su pasado la delata, la pequeña de las Hadid es rubia. La verdad es que aunque el rubio es su tono natural, no nos extraña que no cambie su tono oscuro por nada, pues este es uno de los casos en el que el cambio es increíblemente acertado. El moreno potencia sus facciones y le sienta genial a su tono de piel.

Bella Hadid Instagram / @bellahadid

Shakira

Uno de los rasgos físicos más característicos de la cantante colombiana es su melena rubia y rizada. Pero, lo cierto es que en sus inicios lucía una cabellera morena que rozaba el negro azabache. En el videoclip de 'me gusta', vimos como Shakira lucía un color de pelo similar que causó furor. Pero, la insistente demanda de sus seguidores no fue suficiente para que mantuviera el tono oscuro más allá del video. ¿Volveremos a verla con su tono natural? ¡Esperemos que sí!

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.