Jennifer Lawrence está abierta a regresar a uno de sus papeles más célebres

La oscarizada actriz Jennifer Lawrence, conocida por sus papeles en El lado bueno de las cosas o La gran estafa americana, visita esta semana España para promocionar su nueva película.

La estadounidense presenta estos días la comedia Sin malos rollos, dirigida por Gene Stupnitsky (Chicos buenos) y coprotagonizada por Andrew Barth Feldman (Guía de viaje hacia el amor). Una oportunidad que no ha dejado pasar para recordar algunos de sus viejos papeles e incluso mostrarse dispuesta a regresar a uno de ellos.

En una entrevista reciente con Variety, la actriz de 32 años ha señalado que está "totalmente abierta" a repetir como Katniss Everdeen en la franquicia Los juegos de hambre. Un hecho que podría ser más que posible teniendo en cuenta que las adaptaciones de la franquicia literaria, escrita por Andrew Barth Feldman, estrenará próximamente la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes.

En el marco de esta declaraciones, Lawrence era preguntada si en un futuro querría recuperar el arco y las flechas. "Oh, Dios mío, ¡totalmente! Si Katniss pudiera volver alguna vez a mi vida, estaría dispuesta al cien por cien", declaraba esta.

Jennifer Lawrence regresa de su retirada temporal

Lawrence interpretó al personaje de Katniss en las cuatro entregas de la franquicia, siendo la última Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015). La actriz se retiró durante un tiempo para dedicar su tiempo a su reciente maternidad, fruto de su matrimonio con el galerista de arte Cooke Maroney.

La actriz recuperaba recientemente su vida pública con su nuevo trabajo en Sin malos rollos, que la llevaba a acudir a la alfombra de Cannes, donde se convirtió en uno de los principales atractivos de esta edición.

Ahora, Lawrence también tiene pendientes sus trabajos en películas como Die, my love, de la directora Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin); Burial Rites, el nuevo filme de Luca Guadagnino (Call my by your name); o Mob Girl, de Paolo Sorrentino (La gran belleza).

