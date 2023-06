De Jennifer Aniston a Scarlett Johansson: la presión por lucir guapa, ser madre y los 'zascas' ante preguntas sexistas

A nadie le gusta que le digan "cada vez pareces más mayor", esto está claro; sin embargo, ciertos elogios como "te mantienes muy bien para la edad que tienes" o "estás estupenda para tu edad", a veces, consiguen el efecto contrario. Y es que, nadie usa esas frases con una chica de 20 años, ¿verdad? O lo que es peor, con un hombre. Así lo ha explicado Jennifer Aniston que ha confesado a la edición británica de Vogue que odia ese cumplido.

La artista, de 54 años, se pregunta por qué agregar la objeción de la edad, declaró a la conocida revista: "Lo de 'Luces genial para tu edad'. Uf, me pone muy nerviosa, no lo soporto. Es como si en la sociedad tuviéramos unos marcadores para la edad... Y ni siquiera entiendo lo que es eso. Estoy en mejor forma que a mis 20. Me siento mejor en mi mente, en mi cuerpo y en mi espíritu. Todo es 100% mejor. Y ya está", sentencia la actriz.

Aniston ya habló sobre lo juzgada que se sintió en la época en la que estaba con Brad Pitt y por el hecho de no 'darle' hijos. Se le acusó de elegir su carrera por encima de tener familia y la tacharon de egoísta: "Estaba pasando por tratamientos de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’", dijo la actriz de Friends a la revista Allure.

Cómo compatibilizas vida personal y laboral y otras preguntas sexistas

Ella lo intentó, pero ¿y si no lo hubiera hecho? Este tema abrió un gran melón entre sus seguidores que se preguntaban: "¿Habrían dicho lo mismo si el que no hubiera podido/querido tener hijo hubiera sido él?".

Scarlett Johansson en una ceremonia de los Globos de Oro. La actriz prohibió a su compañero de reparto Johnatan Rhis Meyers que le mirara los senos durante el rodaje de "Match Point". Mario Anzuoni/Reuters

Ya lo dijo Matthew Perry: "Como se siguen emitiendo episodios de Friends, hay chicos de 14 años que me reconocen por la calle y me preguntan por qué estoy tan viejo", dijo el actor entre risas. Sin embargo, si esta situación hubiera sido protagonizada por una actriz, ¿se habría quedado en algo meramente anecdótico? O lo que es lo mismo, ¿siguen ejerciendo los medios una presión desmedida sobre las mujeres?

Algunas famosas se han visto obligadas a responder en las entrevistas: "¿Le harías la misma pregunta a un hombre?". Una de ellas es Scarlett Johansson, cuyas tajantes e irónicas respuestas no pasaron desapercibidas para los medios.

Preguntas en ruedas de prensa del tipo: "¿Cuántos kilos has tenido que perder para el papel?", mientras que al actor masculino le preguntaban: "¿Cómo has preparado el personaje?", encendió la polémica del sexismo en la 'red carpet'.

"Los tiempos cambian"

"Hay muchas películas que, vistas en la actualidad, nos llevarían a hacernos preguntas, a cuestionar el clima de la época en que se hicieron", respondió Julia Roberts sobre los presuntos mensajes tóxicos de la película Pretty Woman, 33 años después. "Incluso si viéramos hoy algunos programas de televisión de cuando yo era joven, nos asombraríamos de lo mucho que nos podían hacer reír algunas cosas", añadía.

Series tan emblemáticas como Sexo en Nueva York han recibido críticas sobre algunas escenas que hoy serían impensables. Y si bien la corrección política de And Just Like That (la continuación de la famosa serie) fue criticada por ser demasiado correcta, hay escenas en la serie original que ahora llevarían a más de uno y una llevarse las manos a la cabeza. ¿Conseguiremos encontrar el término medio?

"Pero precisamente por ese motivo seguimos contando historias diferentes", remarcaba Roberts. Y añade: "Los tiempos cambian".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.