Jennifer Aniston se pasa al 'grey hair' y presume de canas

Una de las grandes tendencias en lo referente al pelo es que se vea muy sano y cuidado, por lo que el pelo natural se ha vuelto más 'trendy' que nunca. Las melenas oxigenadas han dado paso a los castaños o los 'bronde', que procesan menos el cabello y consiguiendo que esté más saludable.

A partir de esta nueva moda, muchas mujeres se han atrevido a dejar sus canas al natural, incluyendo a muchas famosas que se han liberado por fin de este tabú para redefinir la belleza y que abarque todas las etapas vitales de la mujer.

"Estamos dejando al descubierto nuevas formas más inclusivas de ser mujer, somos mucho más tolerantes con nosotras mismas y esto está siendo todo un cambio de paradigma. Como pocas otras veces en la historia, nos estamos mirando desde nuestros propios ojos y estamos dejando de lado la mirada que nos han impuesto los otros. Ya nadie nos dice cómo debemos ser ni cómo debemos considerarnos. Eso es una decisión íntima que aflora a lo público y lo hace político, eso lo hace reivindicativo y transformador", asegura M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Una de las últimas que se ha pasado a esta tendencia es Jennifer Aniston. Si la actriz nos sorprendía el otro día con una foto de ella sin maquillaje ni filtros, ayer volvió a hacerlo, pero esta vez luciendo sus canas con orgullo.

Aniston se ha convertido en un miembro más de Pvolve, una firma de rutinas de ejercicio y equipamiento deportivo bastante minimalista que busca ponernos en forma estando siempre a la moda. Parece ser que la actriz no ha podido resistirse a su estética y ha colgado un vídeo en su cuenta de Instagram donde anuncia que se ha convertido en una persona más de la familia de la marca.

En el clip, vemos a Jennifer haciendo diferentes ejercicios, pero lo que más nos ha llamado la atención no ha sido su gran flexibilidad, sino las canas que están comenzando a aparecer en su melena, en forma de diadema.

Famosas que no ocultan sus canas

Parece ser que la actriz de Friends ha espaciado su visita al peluquero y se ha dejado su raíz blanca al natural, una nueva tendencia que suma cada día más adeptas, entre ellas, la reina Letizia. Aunque ha sido criticada en el extranjero por esto mismo, en nuestro país se alaba su naturalidad, demostrando que la belleza se puede poseer a cualquier edad.

Sin embargo, no son las únicas, otras actrices como Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon están triunfando con su pelo plateado en And Just Like That..., al igual que Andie MacDowell y Sharon Stone, dos de las mujeres más sexis de la actualidad.

Ahora sí, la Reina Letizia presume de canas Europa Press

En cuanto a la realeza, además de Letizia, también han dejado sus melenas al natural Sofía de Wessex, Carolina de Mónaco, Máxima de Holanda y la propia Kate Middleton.

