La segunda temporada de 'And Just Like That' estrena tráiler coincidiendo con el regreso de Kim Cattrall

El revival de Sexo en Nueva York fue, como estaba planeado, todo un fenómeno a su estreno en HBO Max. Su título era And Just Like That y prometía traer de vuelta a las amigas más pijas y neoyorquinas, pero la gestación de esta primera temporada estuvo marcada por una gran ausencia: la de Kim Cattrall como Samantha. Mientras que And Just Like That traía de vuelta a Sarah Jessica Parker como Carrie, a Kristin Davis como Charlotte y a Cynthia Nixon como Miranda, los laureados problemas de Cattrall con Parker llevaron a que no hubiera rastro de ella. Y a que los responsables asumieran que así seguiría siendo.

Michael Patrick King, showrunner de And Just Like That, dijo: “No tengo ninguna expectativa realista de que vuelva a aparecer”. Y así pasó que efectivamente la primera temporada de And Just Like That terminó sin Cattrall, pero hete aquí que hace escasas horas confirmamos que la actriz iba a volver para la segunda temporada. Coincidía en el tiempo con otra esperadísima reconciliación (la de Vin Diesel y Dwayne Johnson de cara al futuro de Fast & Furious) y antecedió en pocas horas el lanzamiento del primer tráiler de los nuevos capítulos de And Just Like That.

Ya hay un avance de lo que nos espera en la segunda temporada, enmarcando los intentos de Carrie de rehacer su vida ahora que su marido, Mr. Big (Chris Noth, con varias acusaciones de abuso sexual al término de su participación en And Just Like That) haya fallecido. Con lo cual vuelve otro pretendiente del pasado, Aidan (John Corbett), a quien podemos ver en el citado tráiler. Será una reunión por todo lo alto, que quizá refuerce las excelentes cifras de audiencia de la serie (mientras seguramente la crítica no responda tan bien).

En cualquier caso, se ha fijado el estreno de la segunda temporada de And Just Like That para el 22 de junio en esa plataforma que ahora mismo dentro de EE.UU. se llama Max, pero que en otros territorios incluyendo España aún seguirá siendo HBO Max cuando llegue. El 22 de junio llegarán dos episodios, y a partir de ahí cada jueves tendremos un nuevo capítulo de And Just Like That hasta que terminen los once que contiene esta entrega inminente. Puedes ver el avance bajo estas líneas:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.