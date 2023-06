El escote kilométrico de Jennifer Lopez en su último posado en neopreno con Ben Affleck

Anoche tuvo lugar en Los Ángeles, la premier de The Flash, la nueva película de Warner Bros. En este reparto vemos a actores de la talla de Ben Affleck, Ezra Miller o la española Maribel Verdú.

En la alfombra roja de este gran estreno, hemos visto mucho glamour y looks espectaculares, sin embargo, lo que ha acaparado todos los focos ha sido la llegada de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que dejaron varias escenas románticas y demostraron su complicidad durante el posado.

El impresionante look de Jennifer Lopez

No fue solo el amor el foco de esta pareja, sino que el look de Jennifer Lopez ha vuelto a sorprender por el espectacular escote que estaba perfectamente pensado. Con un vestido bicolor de Gucci, la cantante no ha dejado indiferente con un diseño muy especial, realizado con neopreno negro en el cuerpo y gasa fluida de color 'nude' en la falda.

Lo más llamativo del traje es que la parte del neopreno tenía además una gran cremallera que ha dejado abierta hasta debajo del pecho, haciendo el efecto de un escote muy marcado, con el cuello subido, haciendo un efecto de solapas, que le sentaba espectacular.

Como complementos ha lucido unas joyas con pedrería tanto en los pendientes como en los anillos y un 'clutch total black' de Kurt Geiger London, acorde con la parte del torso de su vestido.

Affleck, por su parte, ha querido dejar el protagonismo a su pareja y ha optado por ir discreto a pesar de ser una de las estrellas principales de la nueva película. En su caso, ha elegido un traje de tres piezas negro, sin corbata y con zapatos también en el mismo color.

Jennifer Lopez con vestido de Gucci FilmMagic

Maribel Verdú ha sido otra de las grandes estrellas de la 'red carpet'

España también ha estado presente en esta presentación llena de glamour de Hollywood, con la presencia Maribel Verdú, que interpreta a la madre del protagonista en la película de la premier.

Para la ocasión, la actriz española ha llevado un vestido negro ajustado con cuello 'perkins' y manga larga, con detalles decorativos en dorado en un drapeado en la zona del pecho y brazaletes también dorados en las mangas. La falda era larga y casi no dejaba ver los zapatos, pero por lo que parece, lleva unas sandalias en el mismo tono que los decorados, igual que los pendientes y el anillo.

Maribel Verdú en la presentación de la nueva película de Warner Bros FilmMagic

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.