De la reina Letizia a Jennifer Aniston: la forma más atrevida en la que las famosas han llevado minifalda

Mary Quant fue la mujer que inventó la minifalda en 1965. La británica, que ha fallecido este jueves en su domicilio de Londres a los 93 años, creó esta pieza con el fin de que todas las mujeres se sintieran cómodas. Por ello, un día en el taller que trabajaba junto a su marido, decidió cortar hasta diez centímetros de largo de las faldas. En ese momento, estaba creando una prenda que marcaría la historia de la moda para siempre, pues a día de hoy sigue presente en las colecciones de todas las firmas de moda y seguimos llevándola en las calles.

Se trata de una pieza atrevida que, aunque en aquel momento estaba pensada para las mujeres más jóvenes que no querían vestir como sus progenitores, es una prenda que aporta sensualidad y comodidad a cualquier mujer. Es por ello que las minifaldas han llegado incluso al armario de las 'celebrities' más sofisticadas (y de todas las edades). La han lucido desde la reina Letizia, pasando por Madonna, hasta Jennifer Aniston. Estas son algunas de las famosas que han arriesgado con esta prenda y han ganado.

La reina Letizia, siempre elegante

La reina Letizia con minifalda en el Día Mundial de la Cruz Roja de 2015 Europa Press

La reina Letizia es también la reina del estilo. Considerada una de las 'royals' más elegantes del mundo, doña Letizia se ha atrevido a lucir minifalda en distintas ocasiones. Si bien es cierto que no es la prenda más habitual de su armario, ya que los diseños largos o midi tienen más protagonismo, sí hemos podido ver cómo la ha llevado con muchísima elegancia en algún evento. Este es el caso del Día Mundial de la Cruz Roja 2015, que lució un diseño de vuelo negro de Hugo Boss junto a unos zapatos de salón a tono.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez con minifalda en Los Ángeles C Flanigan / Getty

Jennifer Lopez es sinónimo de sensualidad, y por ello no hay prenda que se le resista. La 'diva del Bronx' ha lucido minifalda en infinitas ocasiones de su vida, ya que no le teme a nada estilísticamente hablando.

A sus 53 años de edad, la cantante sigue recurriendo a esta prenda y la lleva en todo tipo de eventos. En uno de ellos, de la MTV celebrado en Los Ángeles, la artista llevó una minifalda negra de David Koma, que es uno de sus favoritos, con el que marcaba su silueta junto a una chaqueta cruzada con cinturón XL y escote de vértigo.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson con minifalda Getty

Scarlett Johansson es una de las mujeres más sexis del planeta. Por supuesto, las prendas ajustadas y cortas forman parte de su estilo. Ya en los 90 defendía la minifalda vaquera, que la lucía en base a las tendencias de la década.

Victoria Federica

Victoria Federica en minifalda en un desfile de Dior GC Images / Getty

La 'influencer' de los Borbones se rinde a las tendencias. Su presencia es imprescindible en los 'front rows' de los desfiles más conocidos del planeta. Asimismo, a nivel estilístico, Victoria Federica se atreve con todo: desde con looks urbanos hasta otros más 'preppy'.

En uno de los desfiles de Dior, cita que Victoria Federica no suele perderse, la 'influencer' acudió con un 'total look' de la firma formado por un conjunto de chaqueta y minifalda de tablas gris. Lo combinó con unos zapatos destalonados de charol negros y blusa blanca.

Shakira

Shakira con minifalda en el evento HeartRadio Music Awards de Los Ángeles, en 2014 Michael Tran / Getty

La colombiana también presume de ser una de las mujeres más atrevidas de la escena pública. A sus 46 años de edad sigue vistiendo como ella se siente cómoda, empoderada y segura; pero hace años ya la podíamos ver luciendo prendas arriesgadas y sexis, entre las que destacan la minifalda. En esta imagen la vemos posando en el 'photocall' de un evento musical celebrado en Los Ángeles en 2014, con una minifalda de vuelo blanca con top negro a contraste y zapatos de tacón alto negros con tiras en el empeine.

Madonna

Madonna con minifalda en 1986 Getty Images

La moda y la música siempre han ido de la mano, y una de las artistas que ha marcado su propio carácter y estilo femenino siempre ha sido Madonna. La 'diva del pop' ha lucido minifaldas tanto dentro del escenario como fuera de él. En esta fotografía la vemos posando en la inauguración de una tienda de moda en 1986 luciendo una minifalda negra ajustada con medias de rejilla y chaqueta vaquera.

Kendall Jenner

Kendall Jenner con minifalda en las calles de Nueva York GC Images / Getty

Uno de los iconos de moda más actuales es ella, Kendall Jenner. La 'top model' es una referencia de estilo para las más jóvenes y ha sabido adaptar la minifalda a sus looks de 'street style' con muchísimo estilo. Incluso para caminar por las calles de Nueva York ha sabido llevar esta creación de Mary Quant en la actualidad: con 'crop top' ajustado y botines de tacón bloque con plataforma.

Paris Hilton

Paris Hilton con minifalda Chris Polk / Getty

Una de las mujeres más ricas y famosas del mundo: Paris Hiton. La moda siempre ha sido una de sus pasiones y desde siempre ha incorporado las prendas más femeninas en su armario. La minifalda la ha llevado en décadas pasadas y lo sigue haciendo actualmente.

Beyoncé

Beyoncé con minifalda en Nueva York en 2015 XPX/Star Max / Getty

Al igual que muchas de sus otras compañeras artistas, Beyoncé desprende sensualidad tanto en sus shows como en la calle. Por ello, prendas extracortas y ajustadas forman parte de su guardarropa. En esta imagen la vemos luciendo una minifalda de cuero en color burdeos con botines de tacón, jersey y chaqueta bomber. Aunque se trata de un look de 2015, realmente es una combinación que podríamos llevar en pleno 2023.

Halle Berry

Halle Berry con un 'total look' de top y minifalda en los MTV Movie Awards del año 2000 Getty Images

La actriz americana siempre se atrevió a lucir las tendencias más sexis del momento. En esta fotografía en la que la vemos posando en el 'photocall' de los MVT Movie Awards del año 2000 llevó un 'total look' de 'crop top' con flecos y minifalda con estampado de zigzag en rojo, rosa y blanco. Impresionante. Ojo, a sus 56 años de edad, sigue presumiendo de estilazo.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni en el desfile de primavera-verano 2023 de MiuMiu en Paris D.Charriau / Getty

La 'influencer' más conocida del planeta tiene el don de llevar las prendas más atrevidas de la manera más acertada. Una de las firmas que más defiende la minifalda (en formato XS) es MiuMiu. Para el desfile de primavera-verano 2023, Chiara Ferragni llevó una minifalda de tablas confeccionada en cuero con chaqueta a juego, así como con 'crop top' nude y botas con hebillas.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Adam Sandler en la premiere de 'Criminales a la vista' Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images

Uno de los looks más recientes de la actriz (y que más debate ha generado) es el que lució para la premiere de Criminales a la vista: un vestido mini transparente con sandalias de tacón. Con este look, Jennifer Aniston demostró que la moda no tiene edad y que, tal y como afirma la estilista y colaboradora de Mujer.es Anitta Ruiz, "la seguridad que transmite alguien que se mira al espejo y se ve bien no la otorga ningún largo de falda en concreto".

