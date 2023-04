Los botines de Mango de Paula Echevarría para llevar las piernas al aire esta primavera 2023

45 años de edad, más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y un estilo impecable. Así es Paula Echevarría. La actriz, que es una apasionada de la moda, utiliza sus redes sociales para mostrar, además de su día a día, algunos de sus looks favoritos que, por supuesto, causan sensación entre sus 'followers'. El último que la asturiana ha compartido en su 'feed' es con aires muy primaverales que ha encantado a sus fans.

Paula Echevarría, que protagonizó la última portada de Mujer.es, no esconde su pasión por la moda. Cuenta con su propia firma de ropa, y le encanta jugar con distintas combinaciones. Es por ello que en el último look que la actriz ha compartido en redes lleva un 'total look' floral con unos botines de Mango que resultan ser la alternativa perfecta a las zapatillas y que, además, podemos llevar con las piernas al aire, como así hace la asturiana.

El conjunto de flores más favorecedor de la primavera

La protagonista de Velvet ha apostado por un dos piezas de lo más favorecedor: formado por una chaqueta y un short. Pertenece a la firma Antik Batik, que Paula ha llevado en numerosas ocasiones, y está confeccionado por tejido ligero.

Por un lado, la chaqueta es acolchada de algodón. Cuenta con un estampado que ha sido diseñado en el propio taller parisino de la firma mediante una técnica de 'block print', incluye cuello redondo y cierre de botones delantero. Este diseño tiene un precio de 270 €.

Por otro lado, los shorts también son acolchados y están diseñados en el mismo tejido y estampado que la parte superior. Tienen el tiro alto, dos bolsillos parche en la parte delantera y cierre de cremallera y botón. Su precio es de 155 €.

Conjunto floral, de Antik Batik Antik Batik

Los botines de serraje de Mango de Paula Echevarría

Más allá del 'total look' ideal que ha estrenado la actriz, otro de los detalles de su estilismo que más ha llamado la atención ha sido su calzado. Paula ha rescatado de su zapatero unos botines que estrenó hace poco y que pertenecen a la colección que Mango lanzó por San Valentín, ¡y siguen disponibles!

Se trata de unos botines de piel de serraje, que cuentan con tacón de bloque de 6 cm, con punta y cierre de cremallera lateral. Están fabricados en 100% piel de bovino y forrados con algodón, por lo que suponen una maravillosa inversión de calidad-precio. En la web de la firma barcelonesa los encontramos en todas las tallas 8desde la 35 a la 42) por 49,99 €, y son idóneos para llevar las piernas al descubierto esta primavera, como así ha hecho Paula. Gracias al tacón, estilizan la pierna y nos suman centímetros de altura.

Botines de serraje de Paula Echevarría Mango

