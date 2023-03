Paula Echevarría: "Mi vida es mía y con quien tengo que estar a gusto es conmigo"

Paula Echevarría es una de las mujeres más famosas del país. Todos recordamos sus trabajos en el cine y la televisión, donde volvió recientemente con Got Talent, pero la actriz va más allá... Es imagen de Pantene desde 2006. Lleva 17 años dando golpes de melena y contándonos los secretos para 'repararla y protegerla' y también ha sabido hacerse su hueco en las redes sociales gracias a su pasión por la moda, y es una de las actuales reinas de Instagram. Centrada en su familia y con las cosas más claras que nunca, tenemos el gusto de poder conocerla más a fondo. Paula es energía, naturalidad y una sonrisa constante. ¡Un placer!

Lo primero de todo, ¿cómo estás? Pues bien, bien, bien tranquila. En un buen momento. Sí... en un momento, de paz. A pesar de tener un bebé y una adolescente, estoy en un momento de paz, sí...

Eres una actriz más que reconocida en nuestro país. Has estado en 7 vidas, Al salir de clase, El comisario, Velvet… ¿Cuál es el papel que has desempeñado que recuerdas con más cariño? De todos los personajes que haces te llevas como partes de cogerles cariño, pero yo creo que, si hay un personaje para mí con el que, no solamente yo, sino que todo el mundo me sigue relacionando e identificando, yo creo que Ana Rivera de Velvet. Hay gente que por la calle me sigue llamando Ana, o sea que con eso te lo digo todo.

¿Tienes ganas de volver a rodar? Sí, tengo ganas de volver a rodar, pero es verdad que no tengo ganas de hacerlo a cualquier precio y me explico...Estoy en un momento, que tengo una hija que es preadolescente y me necesita, y tengo un niño de 22 meses que me necesita y, además, no solamente es una cuestión de necesidad de ellos, es que yo también necesito de ellos ahora mismo. Todos los proyectos que me han estado llegando últimamente, en este último año, sobre todo cuando todo se volvió a poner en su sitio, han sido proyectos que o bien tenía que irme fuera de España, o bien tenía que irme de repente a Barcelona de lunes a viernes, y en este momento de mi vida no quiero... Por eso te digo que no me apetece rodar a cualquier precio y para mí el mayor precio que pagaría ahora mismo sería ese, el de estar lejos de ellos, lejos de casa...

Hay momentos para todo. Quizás ahora no te apetece y dentro de dos años la cosa es distinta... Claro, probablemente, aunque fuera de casa, nunca me gustó irme, la verdad... O sea, siempre he sido muy de estar en casa, pero quizá en un momento llega algo que sí me compensa por el tipo de personaje... O quizás estoy en otro momento de mi vida... Pero en este del que te estoy hablando no me compete. Me haría más infeliz el tener que prescindir de esta parte de mi vida que lo feliz que me hiciera el trabajo.

A nivel mediático vemos constantemente cómo las actrices están expuestas a críticas muy duras por su aspecto físico. En los Globos de Oro lo vimos con Selena Gomez y ahora recientemente en los Goya con Berta Vázquez. ¿Qué opinas al respecto? Si te tengo que hablar de mí, yo te diré que he estado como 30 kg por encima de lo que estoy ahora porque yo dejé de fumar y engordé 8 kg y luego me quedé embarazada y engordé 25... Entonces, la suma de todo fue tremendo, pero yo en mis carnes nunca lo sufrí. De hecho, al contrario... Quizá porque era por una causa muy justificada, que era un embarazo y un postparto, pero nunca noté esa esa presión en absoluto. Yo ahora he vuelto a mi peso tranquila, y muchas veces me dicen "cuando estabas un poquito tal estabas hasta más guapa", pero sí es cierto que en mi caso era por una cuestión que quizá reblandece más a la gente, que era un embarazo.

A mí lo que me parece absurdo es que en el año que estamos se siga dando tanto valor al físico, ¡y eso que yo me cuido! Nunca, jamás en la vida, deberíamos hacer nada para gustar a los demás. Creo que es lo que todos nos tenemos que meter en la en la cabeza y, sobre todo, dejar de juzgar tan abiertamente porque nadie sabe la mochila que cada uno lleva a sus espaldas. Yo tuve una temporada en mi vida que me separé, tenía muchísimo estrés, tenía un ritmo de vida y de trabajo brutal, una hija, mucha presión... Y me quedé superdelgada, comiendo como una lima, haciendo deporte como siempre, y ahí sí sufrí un poco de presión en redes con comentarios como "es que da pena verte", "cómete un cocido”".. Y dices, "pero tú, ¿por qué me tienes que juzgar?¿Por qué se da por hecho que si una persona engorda es porque se infla a bollos y que una persona que adelgaza es porque no come?".

Vestido de Silvia Tcherassi. Pendientes de Fahoma. Anillos de Ágatha Paris. Mascarilla de keratina Reparay Protege de Pantene Pro-V. Fotos: ANTONIO TERRÓN. Estilismo: PACO RUS. Maquillaje y peluquería: REBECA TRILLO Y DAVID CARREIRO PARA PANTENE

¿Cómo llevas tú el 'hate'? Ah, no, yo la verdad es que ni en aquel momento les hacíacaso, ni en ningún momento de mi vida lo he hecho. Lo que te acabo de decir, me lo aplico. Las cosas que hago las hago para mí. Soy consciente de que mi vida es mía y con quien tengo que estar a gusto es conmigo misma, y eso es lo que deberíamos hacer, lo que pasa es que hay gente que quizá es más influenciable y que intenta buscar todo el rato como la aprobación. En mi caso no es así, te lo prometo... Lo que hago, sea para bien o para mal, es para estar contenta yo. Sé disociar perfectamente cuál es mi vida y cuál es la otra vida, la de las redes sociales.

Me parece absurdo que se siga dando tanto valor al físico.

Tras los abusos sexuales que tuvieron lugar en los Premios Feroz distintas celebridades hablaron sobre el tema. Hemos visto que dijiste que te sentías identificada al escuchar en la radio a Bob Pop cómo lo denunciaba. ¿Cómo ves que se visibilice más este tipo de situaciones? Entendí mucho la frase que dijo Bob Pop, porque yo creo que todo hemos dicho esa frase en algún momento de la vida, sin considerar que había sufrido un acoso... Pero cuando él lo dijo con esas palabras dije "es verdad", todos hemos dicho "ya me ha tocado el borracho baboso de turno". ¿Quién no ha dicho eso alguna vez en la vida? Yo muchas veces me he ido a mi casa con ganas de hacer pis por no cruzarme la zona de la discoteca que llevaba al baño y para evitar que en ese trayecto me dijeran cuatro barbaridades. O me rozaran, o me tocaran el culo. O he cruzado por la pista de una discoteca y a lo mejor iba con mi novio, él iba delante y por detrás me han tocado el culo y me he callado para no provocar, porque si en ese momento yo me doy la vuelta y me enfrento, lo más normal es que ya tu pareja se dé la vuelta y se lie, ¿verdad? Y me he callado y le he mirado con cara de asesina y he tenido que callarme y viendo su cara... ¿Por qué tienes que aguantar eso entonces? Entonces yo me alegro mucho y me ha parecido muy valiente por parte de Jedet que haya considerado que algo que otras veces nos hemos callado por no creer que no tenía la gravedad suficiente, y me parece valiente que lo haya hecho, y sobre todo la sensación que me provoca, esto es cierto “alivio” pensando en que mi hija, que tiene 14, quizá ya cuando a los 18 y empiece a ir a discotecas, ya no va a existir el 'baboso de turno' y no va a tener que pasar por esto de tener que limitarte y no ir al baño o no ir a pedir a la barra para evitar que te hagan o digan algo... Ojalá este sea el principio del fin del 'baboso de turno'.

Volviendo a lo laboral, otro de tus grandes proyectos, donde ahora podemos verte en televisión, es en Got Talent, donde debutas como jurado de un programa, junto a Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez. ¿Cómo es trabajar con todos ellos? Pues divertido, pero sobre todo trabajar con ellos es un ‘seguro’ en ese programa porque llevan tantos años que, como digo yo, muy mal se me tiene que dar para no hacerlo bien. Ellos llevan muy bien el programa y Santi es un conductor fantástico. Todos saben la dinámica del programa, saben en qué tono tienen que estar... Entonces para mí ha sido de muchísima ayuda trabajar con ellos porque, ya te digo, o sea, es como subirme a la ola que ya está aquí. Y en ese sentido no tienes que empezar tú de cero a fabricar nada. Sin embargo, también es difícil porque también tienes que encajar en esa ola y buscarte tu hueco, porque ya está el hueco de Risto, ya está el hueco de Dani, ya está el hueco de Edurne.... Y entonces tienes que tú buscarte tu propia identidad dentro del programa y no es fácil, pero bueno...

¿Te resulta complicado valorar los shows de la gente? Creí que me iba a costar mucho más porque yo siempre he estado al otro lado. A mí siempre me han juzgado en castings y han valorado mi actuación... Creí que me iba a costar más, pero no, porque en el fondo sentía que tenía que ser honesta con la persona que tenía delante. O sea, creo que no es positivo decirle a todo el mundo que vale si ves que tiene carencias y que necesita prepararse más. Desde el respeto y desde el cariño siempre, creo que lo mejor es decirles la verdad.

Vemos que te emocionas mucho, ¿qué es lo que te toca tanto la fibra? Jo, pues todo porque me he emocionado con actuaciones muy diferentes entre sí. Hay gente que se abre en canal y que te deja ver cosas de su vida muy personales. Depende, no hay un factor que te toque la fibra, hay muchas cosas.

Creías que iba a ser más complicado para ti el decir 'no', pero tampoco te consideras un jurado dura, ¿no? No, pero fíjate, he entendido mucho más a Risto desde que estoy ahí. De hecho, hemos estado muy de acuerdo muchas cosas y, sobre todo creo que la gente al final se queda con el 'sí' o el 'no' de Risto, y hay que escucharle más porque dice muchas verdades y hace unas valoraciones muy buenas.

Vestido de Elisabetta Franchi. Pendientes de Fahoma. Anillos de Customima. Ampollas rescate Repara yProtege 1 minuto de Pantene. Fotos: ANTONIO TERRÓN. Estilismo: PACO RUS. Maquillaje y peluquería: REBECA TRILLO Y DAVID CARREIRO PARA PANTENE

¿Y en tu vida personal a qué cosas dices 'no'? Cada vez a más, porque ya soy muy mayor. Ya he aprendido a decir 'no' y cuando vas cumpliendo años se te va quitando esta tontería del no querer quedar mal. O sea, tú te das cuenta que cuando eres mucho más joven haces muchas cosas que no quieres por no decir no y con la edad aprendes a querer estar a gusto, valoras muchísimo tu tiempo, con quién lo pasas y cómo lo pasas. Es entonces cuando aprender a decir ‘no’ y ahora cada vez me cuesta menos. Además, es que no pasa nada, es que puede no apetecer hacer algo. Y no pasa nada, no eres peor persona, ni peor amigo porque no te apetezca algo.

Fuiste madre de Daniella a los 31, y luego fuiste madre de Miki Jr. a los 43. ¿Cómo viviste la maternidad entonces y cómo la has vivido ahora? Pues diferente, pero por todo.... Porque también han sido niña y niño, dos padres diferentes, dos situaciones diferentes... O sea, ya no solamente por mi edad, sino porque la vida cambia y las situaciones son distintas.

Volviendo al tema de la salud mental, más allá de las redes, la exposición mediática también está ahí. ¿Has llegado a pensar en alejarte de los focos en alguna ocasión? Deseé irme a vivir fuera esa época que te decía antes, porque yo tenía todos los días en la puerta de mi casa hasta 12 coches y eso es imposible. Vivir con ello es inviable, te lo prometo... Entonces la situación ya se estaba alargando demasiado y no pude llevarlo a cabo porque no me iba a ir sin mi hija y no me la podía llevar tampoco, entonces eso me frenó, pero yo me hubiera ido.

En cuestión de moda te has convertido también en un referente para muchas generaciones. ¿Te consideras 'influencer' en ese sentido? No, pero por lo que te decía antes de que yo lo hago para mí, no por los demás. No lo considero una profesión en mi caso. Vaya, considero que es una profesión, pero no la mía.

Conjunto de SilviaTcherassi. PendientesM de Paulet Fotos: ANTONIO TERRÓN. Estilismo: PACO RUS. Maquillaje y peluquería: REBECA TRILLO Y DAVID CARREIRO PARA PANTENE

¿Cómo crees que ha cambiado tu estilo desde que empezaste en esta red social hasta ahora? Adaptándose a las circunstancias. Por ejemplo, ahora mismo mi uniforme es mayas, sudadera y deportivas. Yo puedo enseñarte un día la malla que llevo y la deportiva que llevo, pero no te las voy a enseñar todos los días. La verdad es que cada vez me arreglo menos, pero porque llevo un ritmo de vida donde me pide esto. Luego el día que salgo y me visto, digo "voy a hacerme una foto y la voy a publicar"; pero no me visto para publicar, es distinto.

Deseé irme a vivir fuera por la presión mediática.

Llevas años trabajando en tu propia firma de moda, Space Flamingo. ¿Cómo la defines? ¿A qué tipo de mujeres va dirigida? A todas. Yo creo que para que una marca funcione tiene que ir dirigida a todas las mujeres, no puede ir dirigida a un público solamente. Creo que tiene que ser ropa que se adapte a todo. Siempre que he hecho una colección de Space he intentado que se pueda adaptar a cualquier mujer con cualquier estilo de vida, cualquier cuerpo... Creo que ahí es donde debemos poner el foco.

¿Cuál es la prenda que no va a faltar en tu armario de cara a la próxima temporada? Yo soy muy de vestidos, ¡y en verano ya ni te cuento! Entonces de cara a la próxima temporada, que es el verano, no va a faltar en mi armario cualquier vestido fresquito con el que te sientas guapa, sexy, fresquita y cómoda.

Chaqueta-monoy pendientes de Elisabetta Franchi. Anillos de Ágatha Paris. Fotos: ANTONIO TERRÓN. Estilismo: PACO RUS. Maquillaje y peluquería: REBECA TRILLO Y DAVID CARREIRO PARA PANTENE

El pelo es una de tus señas de identidad, de hecho, de ahí viene tu colaboración con Pantene. ¿Cómo cuidas tu cabello? ¿Tienes algún secreto? Siempre digo que siempre hay que ser constante y utilizar productos que sean acordes a tu pelo. Y luego, destacar que el pelo pasa por diferentes épocas. Yo he pasado en los últimos dos años dos veces el COVID, he pasado un embarazo, un postparto.... Y todo eso se refleja. Entonces hay que saber cuándo hay que prestarle más atención al pelo porque ha sufrido muchísimo. Creo que es fundamental escuchar lo que necesita en cada momento, creo que al final el pelo y la piel hablan y tienes que estar atento a lo que te piden en cada momento.

¿Te consideras atrevida con el pelo? ¿Te apetecería un cambio de look?Llevo siendo imagen de Pantene muchos años. Y ya me habéis visto que lo único que he hecho en todos estos años ha sido un corte de pelo, y cuando me lo corté he de decir que me arrepentí muchísimo. O sea, está claro que yo tengo mi pelo, es mi seña de identidad. Yo soy feliz con mi pelo Pantene y yo soy feliz con mi melena y con mi color. ¿Para qué quiero variar si yo me encuentro fenomenal?

Ampollas Rescate de Pantene Pro-V, uno de los básicos de belleza de Paula Echevarría Cortesía

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.