Britney Spears explica por qué se hacía tantas fotos desnuda para su Instagram

Este mismo fin de semana, el previo a la salida al mercado de su autobiografía, The Woman in Me ['La mujer que soy'], el cual verá la luz este martes 24 —en España lo hará un par de días más tarde—, Britney Spears se desactivaba Instagram, lo cual parecía un movimiento muy premeditado teniendo en cuenta la reacción que iban a tener lo fans durante estos días.

Justo antes había publicado un texto en el que explicaba que no había escrito estas memorias para ajustar cuentas con nadie, sino que lo había hecho como una especie de expiación y exorcismo de todos sus demonios, si bien ello no quitaba que hubiese quien saliese peor para parado, como Justin Timberlake, y que los fans así se lo hiciesen saber al cantante.

Sin embargo, Britney tardaba muy poco en volver a Instagram —con una extraña imagen de una tarta en la que se puede leer 'See you in hell' ["Nos vemos en el infierno"]. Un tipo de post que no es precisamente novedoso en su feed, si bien hay otro mucho más conocido y parodiado: sus fotografías posando desnuda.

En un nuevo extracto de sus memorias que se ha publicado en The New York Times hay una cita que aborda directamente este tipo de publicaciones y les dan una explicación. "Sé que hay mucha gente que no entiende por qué me encanta tomarme fotos desnuda o con mis vestidos nuevos", comienza Spears.

"Sin embargo, creo que si a esas personas las hubieran estado fotografiando miles de veces y las hubieran empujado para que posaran y así obtener la aprobación de más gente, entenderían que ahora me divierta mucho posar de una forma en que me sienta sexy y sea dueña de mi propia imagen", explica la cantante.

Así que se trata de un acto de rebeldía y amor propio contra haber estado en el ojo público durante la mayor parte de su vida. Eso sí, hay quienes no lo entendieron así, como son sus propios hijos, Jayden y Sean Preston, quienes pusieron el grito en el cielo porque su madre continuase haciendo eso y se han negado a verla desde entonces, si bien los fans consideran que ahí el problema proviene de su padre, Kevin Federline.

Este no solo se ha trasladado a Hawái con su nueva esposa y el resto de sus hijos, sino que es alguien que está en el punto de mira de los fans de Britney, sobre todo a raíz del final de su tutela, dado que Kevin Federline quería escribir un libro sobre buena paternidad con su antiguo suegro, James Spears.