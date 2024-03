Aunque ha sido de la mano de Priscilla, la última película de Sofia Coppola, cómo hemos descubierto las sombras que caracterizaron al matrimonio de Priscilla y Elvis Presley, en realidad ella ya había dado en su autobiografía algunas pinceladas con las que dejó claro el asfixiante, preocupante y férreo control que el músico mantuvo sobre su esposa y especialmente, sobre su armario.

Durante un viaje a Las Vegas, al comienzo de su relación, Elvis le pidió que se oscureciera el cabello y que apostara por sombras de ojos más potentes con las que resaltar el azul de su mirada. Hasta ahí, podría parecer que el rey de las caderas alegres simplemente quería que su pareja luciera la mejor versión de sí misma, ¿verdad? Pues cuidadito cuando tu +1 comienza a comportarse como si tu relación fuera un episodio de Tu estilo a juicio...

"Le gustaba que vistiera únicamente de rojo, azul, turquesa, verde esmeralda, blanco y negro. Esos eran los colores que llevaba él. Yo era su momento viviente y me vestía a su antojo", escribió ella en Elvis y yo. Aquí es importante diferenciar dos aspectos, tal y como señala Eva Gutiérrez, autora de Si es tóxico no es amor: Guía para detectar relaciones tóxicas y encontrar la salida al amor de verdad'.

"Una cosa es que tu pareja te dé su opinión sobre qué le parece la ropa que llevas, qué te queda mejor y qué te queda peor, cómo te sienta ese abrigo que te estás probando o qué combina con esa camisa que te vas a poner hoy, y otra muy distinta es que te dicte cómo tienes que ir vestida. Es normal, sano e incluso deseable que tu pareja se involucre en tus cosas, que te apoye eligiendo qué ropa ponerte y te ayude a escoger cuál es la ropa más adecuada para esta o aquella situación. Pero no confundamos a una pareja implicada con una pareja controladora", asegura.

Imagen de Priscilla KEN WORONER/A24

"Una pareja que te dicta cómo tienes que vestir lo que está intentando es controlarte. ¿Tu pareja te impone que no vistas así o asá?, ¿te dice que ni se te ocurra salir con esa camiseta que te marca tanto?, ¿te impide que te pongas escote, que te maquilles, que te pongas ese pantalón tan ceñido que te hace "el culo gordo" o que vayas con esa falda "tan corta"? Cuidado, porque todas estas son conductas de control", advierte la psicóloga especializada en relaciones de pareja.

Ponle freno a su control

"Si tu pareja está intentando controlarte, es esencial que abordes la situación y pongas límites para frenarlo cuanto antes: explícale de forma clara y honesta que eres tú quien decide qué ponerte y establece límites de forma respetuosa, pero firme. Hazle saber que te gusta que te dé su opinión porque eso quiere decir que le importas, pero que para ti es importante vestir como tú quieres porque tienes tu propio estilo y tomas tus propias decisiones", indica.

Mucho menos experto a la hora de mover las caderas sobre el escenario, pero igualmente dado a manipular y controlar el armario de sus parejas, es Ye, que tras haber hecho lo propio con ex parejas como Julia Fox y Kim Kardashian, ahora hace lo mismo -según numerosas voces señalan- con el incomprensible vestidor de Bianca Censori. "Siempre creí que tenía buen gusto, hasta que conocí a mi marido y me dijo que tenía un estilo espantoso. Lo que hizo fue cambiar mi armario", explicó Kardashian a Business of Fashion. "Tendría unos 250 pares de zapatos y cuando terminó con la operación, creo que me quedé con dos. Me eché a llorar", asegura la directora creativa de Skims.

Kim Kardashian, en la fiesta de Vanity Fair post Oscar 2024. Taylor Hill / Getty

Por su parte Julia Fox, en su libro, Down The Drain, explica cómo en su segunda cita con el rapero, este le regaló una suite llena de ropa. "No sé cómo lo hizo ni cómo se las apañó para reunir todo eso en tan poco tiempo, pero estaba en shock. Es decir, ¿quién hace eso en una segunda cita? Bueno, ¿quién hace eso en cualquier cita?", se pregunta. "Me decía que tendría que maquillarme de tal forma, ponerme el pelo de aquella manera… Su lenguaje de amor es la estética", escribe. Confiesa que incluso llegó a ofrecerle pagarle un aumento de pechos y que vestirse constantemente de la manera que él quería le hacía sentirse como "un mono de espectáculo".

Opinión VS control



Resulta vital señalar que el control dentro de una relación de pareja consiste en imponer a la otra persona la manera en la que se tienen que hacer las cosas, pues como indica Gutiérrez, quien controla a su pareja, busca tener el poder de las decisiones y situaciones sin importarle ni las necesidades, ni la libertad del otro.

Explica algunas dinámicas a las que hemos de estar atentas.

Te impone los "estándares de belleza" que debes cumplir: te dice que vistas de determinada manera, que te peines o maquilles así o así no, critica tu apariencia física, cómo eres... En definitiva, te desvaloriza. Te manipula emocionalmente por medio de tu apariencia. "Te maquillas como una puerta", "ese look te hace gorda", "con lo bajita que eres, no sé cómo se te ocurre ponerte esa falda larga"... "Cuidado con este tipo de expresiones, porque buscan hacerte daño y generar inseguridades", advierte Eva Gutiérrez. Cuestiona tus decisiones personales. Una forma de dominación suele ser cuestionar constantemente tus elecciones personales en términos de moda, apariencia o estilo de vida. "Determinados comentarios pueden hacer que pierdas seguridad, autonomía y la confianza en ti misma", dice la psicóloga. Te compara con otras personas haciéndote de menos. "Ojito con permitir comentarios que buscan desvalorizarte y crear una dinámica en la que tu autoestima está constantemente en juego", indica Gutiérrez.

Una pareja manipuladora puede utilizar la estética como arma para ridiculizarte, menospreciarte y controlarte

"Lo triste es que quien sufre este tipo de manipulación deja de ponerse la ropa que le gusta, de maquillarse cómo quiere e incluso de ser ella misma para intentar agradar a su pareja. Cuidado, porque una pareja manipuladora puede utilizar la estética como arma para ridiculizarte, menospreciarte y controlarte, despreciando constantemente tu apariencia y tu aspecto físico para socavar tu confianza en ti misma e imponerte cómo debes hacer las cosas. Abre bien los ojos para poner límites y frenar cuanto antes este tipo de manipulación que tanto daño hace", recomienda.

Cuándo hay más de Elvis que de Josie

Para diferenciar entre alguien que opina sobre tu estética de quien quiere hacerte mal, la autora de Si es tóxico no es amor enumera algunos aspectos a los que estar atentas.

Es vital tener en cuenta el tono y el lenguaje que emplea, pues mientras que los comentarios constructivos son expresados de forma considerada y respetuosa, una crítica destructiva se hace de forma sarcástica, negativa e incluso hiriente. También que hay que valorar la intencionalidad de sus opiniones, pues el machaque no tiene otra finalidad que menospreciar, controlar y herir emocionalmente.

Los aspectos siguientes a tener en mente son la frecuencia con la que se hacen los comentarios negativos (si es recurrente y va más allá de la expresión de su parecer, puede ser una clara señal de un comportamiento tóxico) y atender a si se trata de patrones de control que incluso abarcan tus decisiones personales, gustos, comportamiento, con quién sales e incluso tu forma de ser. Por último, hay que prestar atención a cómo responde cuando le haces ver tus sentimientos y estableces límites.

