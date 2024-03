Estas son las frases tóxicas que más destruyen la pareja según un estudio de Harvard

La toxicidad en las parejas es uno de los temas más sonados en España, cada vez son más las personas que comparten su historia, y advierten de lo que no se debe permitir en una relación: las prohibiciones indirectas, la manipulación, el aislamiento, solo son algunas de las muchas situaciones que indican que ese no es el camino por el que continuar.

En ocasiones, es complicado darse cuenta de que está ocurriendo, se empiezan a normalizar comportamientos y comentarios hirientes que no son normales y la relación se va destruyendo lentamente.

La Dra. Courtney Warren, psicóloga licenciada en Harvard, ha identificado algunas de las frases tóxicas que pueden destruir lentamente el amor. Según ella, las relaciones se deterioran rápidamente cuando uno o ambos miembros de la pareja se hablan con desprecio, algo que ella considera que es "la forma más dañina de comunicarse con la pareja".

Frases tóxicas en una relación

El desprecio es peligroso porque no sólo ataca el carácter de una persona, sino que asume una posición de superioridad sobre ella.

Cuando nos comunicamos de este modo, podemos tratar a los demás con falta de respeto, burlarnos de ellos con sarcasmo, ridiculizarlos o utilizar un lenguaje corporal despectivo, como poner los ojos en blanco o mofarnos. Si notas que alguna de estas frases proviene de ti o de tu pareja, tu relación es tóxica según la doctora Courtney Warren.

"No me mereces"

Esta frase consigue que te sientas inferior, como si tu pareja fuera alguien que está muy por encima de sus posibilidades. Esto da pie inmediatamente al resentimiento, ya que la persona al final de esa afirmación se siente menos que los demás.

Según Warren, debes eliminar esta frase y decirle a tu pareja que no eres capaz de veros a los dos como "verdaderos compañeros" en este momento.

"Deja de preguntarme: estoy bien, todo está bien"

La doctora se refiere a cuando realmente las cosas no están bien, lo que hace que te preguntes si eres tú quien se está "montando la película", y empiezas a dudar de ti mismo/a. Se trata de la jerga pasivo-agresiva, que se utiliza en lugar de hablar abiertamente con tu pareja sobre qué es lo que hace que no te sientas bien.

Como dice la doctora, en lugar de eso, puedes decir que, aunque estás disgustado, necesitas algo de tiempo para estar preparado para hablar de ello.

“Eres patético/a”

Estas dos palabras pueden hundir la autoestima de alguien en un pozo de desesperación. Muchas veces es producto de la tensión del momento, pero debes saber que una vez verbalizado el daño está hecho y puede crear una brecha irreparable en la relación.

Si te sientes frustrado en algún con tu pareja, es mejor decirle que no te ha gustado cómo ha reaccionado o cómo ha manejado la situación.

"Te odio"

Esta frase puede que refleje cómo te sientes en un momento emocional concreto, pero no en general, no se suele tener en cuenta el valor de estas palabras y lo que significan, es determinante en las relaciones. Como resultado, crea inseguridad incluso en los buenos momentos, te puedes preguntar cómo es posible que te quiera en ese momento si te dijo que te odiaba la semana pasada.

En lugar de eso, es mejor decir tal y como dice Courtney Warren: "Ahora mismo me resulta difícil estar a tu lado". Es mejor que te tomes un momento para calmarte antes de decir algo que no sientes de verdad, sino que es resultado del momento de la discusión.

"Eres un mal hijo/a, hermano/a, padre/madre o profesional"

Cuando pasas tanto tiempo con una persona, ya conoce todas tus inseguridades, y las puede utilizar en tu contra en medio de una bronca. De esta manera te estás aprovechando de la vulnerabilidad de tu pareja.

En lugar de eso, puedes decirle amablemente que crees que puede estar de tal manera debido a cierta inseguridad y que estás ahí para ayudarle a superarla. En definitiva, debes reconocer respetuosamente la vulnerabilidad de tu pareja y comunicarte de forma que no parezca un ataque.

"Estás loco/a"

Muchos lo conocen como luz de gas o gaslighting, es una forma de abuso emocional en la que haces que alguien dude de su percepción de la realidad, y una técnica de manipulación.

En lugar de eso, puedes expresar por qué crees que la afirmación de tu novio o novia no tiene sentido y que ambos deberíais volverlo a pensar de la forma más constructiva posible.

"Estás muy necesitado/a"

Con esta simple afirmación, estás desestimando las necesidades de alguien y haciéndole sentir que te está asfixiando. Como indica Warren, eso es simplemente "mezquino". Básicamente estás dando a entender que sus necesidades no importan.

En lugar de eso, puedes pedir un poco de espacio, un poco de tiempo para ti, para centrarte en ti mismo.

"Esto me supera"

Suena demasiado imponente. Indica a tu pareja que cuando las cosas se ponen feas, o llegan etapas duras, el amor se esfuma y la persona desaparece, provocando que la próxima vez no cuentes tus problemas por miedo a que tu pareja huya porque "le supera".

Del mismo modo, las amenazas vacías como "me voy", "he terminado" o "quiero romper" que se emiten sin ningún peso real son francamente tóxicas. Con esto se pueden crear verdaderos problemas de confianza incluso en las relaciones más sanas. Warren dice: "no amenaces con dejar a alguien a menos que realmente planees hacerlo".

¿Cómo mejorar la comunicación con mi pareja?

Courtney Warren nombra tres cosas que hacen las personas que mantienen relaciones sanas.

Utilizar mensajes "yo" : en lugar de centrarse en la otra persona y señalar sus errores o defectos, mejor hablar de los sentimientos de uno mismo, sensaciones y observaciones.

: en lugar de centrarse en la otra persona y señalar sus errores o defectos, mejor hablar de los sentimientos de uno mismo, sensaciones y observaciones. Decir "gracias" : habla de lo que te gusta y aprecie el tiempo con tu pareja tan a menudo como sea posible, esto ayudará a fortalecer el vínculo.

: habla de lo que te gusta y aprecie el tiempo con tu pareja tan a menudo como sea posible, esto ayudará a fortalecer el vínculo. Asume responsabilidad: disculparse es fundamental tras una discusión.

