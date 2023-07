Estos son los productos naturales que todos tenemos en casa para aclarar el pelo y que se vea más rubio

Conseguir el rubio perfecto no es fácil y, mucho menos, si tienes la base de tu cabello oscura. En Madrid, tenemos la suerte de contar con el 'archiconocido' templo de las rubias, el estudio de peluquería del estilista Quique Sánchez y su Espacio Q. Si no quieres dañar tu cabello, teniendo en cuenta que las tendencias en España giran en torno a colores oscuros, de cara a la próxima temporada, las opciones a base de ingredientes naturales son una opción para aclararlo, pero no para ser rubia Barbie.

Quien crea que siendo morena podrá presumir de melena rubia de forma natural, es momento de dejar de soñar. Para cambios tan drásticos es necesario recurrir al tinte y, a veces, hasta a la decoloración. Pero hay una serie de ingredientes naturales que reavivan tu tono natural para aclararlo de forma ligera, no dañan tu pelo y lo mantienen más hidratado.

1. Zumo de limón

Chiara Ferragni luce una melenita 'midi' rubia este verano. @chiaraferragni

Es el truco casero para aclarar el cabello más sutil, pero al mismo tiempo más sencillo y sirve para dar reflejos a las bases más claras o cabellos ya rubios. El zumo de limón es ácido y en contacto con el sol puede cambiar el color del pelo. ¿Cómo preparar la mezcla? Pon zumo de limón en un recipiente con spray y aplícalo por el cabello como si fuera el típico acondicionador, sin aclarado. Déjalo secar bajo el sol. Los reflejos quedarán muy naturales.

2. Miel

La miel es un producto alimenticio que toda la vida se ha usado como hidratante para el pelo y, además, según los expertos funciona como aclarador. Por ello, las mascarillas de miel son tan habituales en los hogares y se han utilizado, desde antaño, por sus agentes aclarantes. ¿Cómo preparar la mezcla? Lo ideal es poner 4 partes de miel por 1 de agua o vinagre de manzana (que da muchísimo brillo al pelo y actuaría de acondicionador). Después debes aplicar por todo el cabello. Aplica la mezcla por todo tu cabello, recógelo en un moño y cúbrelo con un gorro de baño. Déjalo actuar un máximo de 4 horas (dejándolo una hora como mínimo), dependiendo de lo que quieras aclarar el pelo. Por último, aclara con abundante agua.

3. Vinagre

El vinagre actúa como un fuerte acondicionador para el pelo porque sella la cutícula, da brillo y fortaleza. Además, puede aclarar el cabello, aunque en ningún caso lo tiñe, solo rebaja su color, pero antes que nada debes tener en cuenta que el vinagre no cambiará el color del pelo en una sola aplicación, así que no desesperes. También, si tienes el pelo castaño y quieres aclararlo y lograr reflejos rubios, tendrás que usar vinagre de manzana. Aunque debes tener en cuenta de que si tu pelo es más oscuro y quieres conseguir reflejos castaños más fríos, debes usar vinagre blanco porque si no tenderá a ser anaranjado.

4. Bicarbonato de sodio

Es uno de los productos de la despensa que ha pasado de generación en generación y que más se emplea en cuestiones de belleza. Como el resto de los mencionados, también se emplea para aclarar las bases claras naturales. ¿Cómo preparar la mezcla? Igual que la sal marina, mezcla una cucharada de bicarbonato con agua tibia hasta que quede una pasta, que no sea demasiado líquida ni tampoco muy espesa. Aplicar por mechones, como si te estuvieras poniendo unas mechas y envuélvelos en papel de aluminio. Por último, aplica calor con el secador. Importante: debes evitar las raíces.

5. Barros

Los barros es una técnica que se realiza en centros de belleza especializados y cuya fórmula está compuesta por extractos botánicos. Se trata de la alternativa perfecta para cubrir canas de forma natural. Además, no necesitas acudir con demasiada frecuencia a la peluquería, puedes hacértelos cada seis meses.

