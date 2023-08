Harvard te da las claves para saber si eres una mujer segura de ti misma

Encontrar el equilibrio entre caer en el síndrome de la impostora y el síndrome de la abeja es un reto más que se suma a la lista de preocupaciones de las mujeres de todo el mundo, y de España. No pecar de baja autoestima, pero tampoco ser "unas sobradas" es la clave para dar con nuestra autenticidad siéndonos fieles a nosotras mismas y para ello trabajar la autoestima es el eje de todo.

Sentirnos seguras con nosotras mismas nos hace ser capaces de mostrar orgullo, fortaleza y vulnerabilidad sin esperar la validación de terceros, y a eso se le llama 'amor propio'. Así lo reconoce la Dra. Cortney S. Warren licenciada por Harvard en psicología.

Trabajando en la autoestima y el amor propio

La doctora Courtney S. Warren es psicóloga especializada en matrimonios, adicciones amorosas y rupturas, lo que le ha llevado a conocer el comportamiento de las mujeres en situaciones límite donde la gestión del conflicto es muy diferente entre aquellas que muestran un alto grado de confianza en sí mismas y las que no.

Puede que tengas dudas a qué grupo perteneces, para ello Warren ha publicado recientemente un artículo con nueve frases que una mujer segura de si misma utiliza con frecuencia. ¿Y tú, cuántas dices en tu día a día?

Nueve frases para saber si eres segura de ti misma según Harvard

Trabajar la autoestima y la confianza emocional es un camino sembrado de interrogantes en el que la duda sobre si lo estamos haciendo bien es una compañía a veces molesta. Para arrojar luz sobre cómo de seguras somos, la doctora Courtney S. Warren ha recopilado estas nueve frases que dicen las personas más seguras y si tú las pones en práctica querrá decir que formas parte de ese grupo de la población. ¡Haz el test!

1. "No". Aunque parezca sencillo, decir esta negativa implica una frase completa con todo su significado y en ocasiones es todo lo que necesitas para expresar tu grado de oposición sin molestarte en justificar la razón de esta.

2. "Déjame pensarlo antes de decirte algo". Elegir con cuidado tus respuestas es un indicativo de que eres una persona emocionalmente segura capaz de expresarse de forma correcta y sin impulsos.

3. "Me siento incómoda con esta situación". Expresar tus necesidades de forma respetuosa y establecer límites en la relación con los otros reafirma tu autenticidad.

4. "Soy así, y estoy orgullosa de serlo". Con esto no quiere decir que no aceptes críticas si no que eres fiel a tus valores e ideales, algo que no solo te da seguridad a ti misma, también a aquellos que te rodean y te ven como un ser coherente.

5. "Voy a trabar esto que me dices". Ser segura no es sinónimo de ser inflexible, todo lo contrario. Una persona con alta autoestima y reconocimiento propio no temerá cambiar aquello que sea necesario para crecer y mejorar dentro de sus límites establecidos con determinación.

6. "¿Crees que soy así?". Considerar las críticas como un elemento para evolucionar y no como un ataque personal es un rasgo de persona segura. Tomarlas en consideración les lleva a analizarse para reafirmar su ser o cambiar y mejorar.

7. "Siento que no estés bien, ¿podría ayudarte?". La capacidad de empatizar con su entorno sin prejuicios hace a estas personas ser capaces de relacionarse comprendiendo que alguien puede tener un mal gesto o mala contestación y que no por ello es algo personal contra sí mismo.

8. "Creo en esto". Las personas con alto grado de seguridad también tienen un compromiso elevado con aquellas causas que se alinean con sus valores y los defenderán sin apocarse.

9. "¡Voy a intentarlo". A pesar del fallo o de la opción a que no salga bien, su sentimiento de confianza es tal que les impulsará a un nuevo esfuerzo, permitiéndose así probar nuevos hobbies, viajar, conocer gente, etc.

Cómo tener una postura dominante y segura Look Studio x Freepick

Si después de leer la lista de nueve frases que dice una persona segura de sí misma te has dado cuenta que necesitas trabajar esta parte de ti, aún hay una rutina que puedes hacer según Harvard y que da beneficios tras practicarla con constancia.

Cómo aumentar tu confianza según Harvard con esta rutina diaria

En primer lugar es importante una observación integral de tu ser, has de conocer cada parte de ti. Luces, sombras, virtudes y defectos son lo que conforman tu persona y hacerte consciente de ello es el primer paso parar aceptarlo y terminar amándolo.

En segundo lugar, identifica tus valores y haz una lista de esos innegociables a los que no renunciarías por nada en el mundo. Tener presente los pilares que te confieren como persona harán que el tercer paso sea más sencillo.

Posturas de alta intensidad para ganar confianza Seva Levytskyi

En tercer lugar, es hora de analizar tu integridad y plantearte si eres coherente entre aquello que dices y haces. Este punto es clave pues en ocasiones sentimos esa falta de seguridad en nosotras mismas porque existe una desconexión entre lo que piensa la mente y lo que ejecuta el cuerpo.

El cuarto paso de este camino hacia la autoconfianza trata de trabajar la autoestima. Consciente de quien eres y con tus innegociables claros, es momento de darles amor como lo harías con una persona que acabas de conocer y estás por empezar un romance.

En último lugar, el quinto paso que te llevará a la plena seguridad en ti misma. Adquiere posturas de "alta potencia" en las que tu cuerpo se mantenga erguido, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, crece y hazte grande físicamente en el espacio. Hacer este cambio es capaz de reducir el cortisol en un 25% y aumentar la testosterona en un 20%.

