¿Sabes qué es el estrés emocional? Estos son sus síntomas en mujeres

"Este informe lo quiero para ayer". Después de oír esta frase de nuestro jefe, el cuerpo se pone alerta. Sentimos un vuelco en el estómago, nos tiembla el pulso y nos dan hasta sudores.

Frente a un suceso estresante, el cuerpo humano segrega unas hormonas que hace que se encienda nuestra alarma física y mental. El estrés no es otra cosa que la reacción del cuerpo a un desafío o demanda. Es una reacción normal e incluso necesaria, como método de supervivencia. El problema reside en no saber gestionar ese estrés y que este nos incapacite para llevar una vida normal.

"En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud", advierten desde la Biblioteca de Medicina MedlinePlus.

La sobrecarga de una serie de acontecimientos desagradables, como puede ser el fallecimiento de un ser querido o una ruptura sentimental, la suma de emociones, experiencias negativas o traumáticas, se conoce como estrés emocional.

Según la temporalidad, el estrés se puede dividir en dos tipos: el estrés agudo y el crónico, señalan.

Estrés agudo . Es un estrés a corto plazo que desaparece rápidamente . Puede sentirse cuando se presiona los frenos o al pelear con tu pareja. Esto ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando haces algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro.

. Es un estrés a corto plazo que . Puede sentirse cuando se presiona los frenos o al pelear con tu pareja. Esto ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando haces algo nuevo o emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. Estrés crónico. Este es el estrés que dura por un período de tiempo prolongado: problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. Puedes acostumbrarte tanto al estrés crónico que no se te des cuenta de que es un problema. Si no encuentras maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud.

¿Afecta más el estrés emocional a las mujeres?

El estrés es la causa de muchas enfermedades Getty Images/iStockphoto

Estudios como el publicado en la revista científica The Journal of Brain & Behavior (2016) sobre El impacto diferencial del estrés entre hombres y mujeres, demuestran que las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar estrés emocional.

El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares (la glucosa) en el torrente sanguíneo, mejora el uso de glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos.

¿El cuerpo de los hombres y las mujeres procesan las hormonas del estrés de modo diferente? Según el estudio Los efectos de la diferencia de sexo y el estado hormonal, en la respuesta fisiológica al estrés psico-social agudo, aunque los niveles de secreción de cortisol son similares en ambos sexos, su acción biológica puede variar debido a los estrógenos. De este modo, podría haber diferenciación en los cambios hormonales producidos durante el embarazo, la época de lactancia y la menopausia.

"Es interesante destacar que los hombres presentan una mayor respuesta de cortisol en saliva en aquellas pruebas orientadas hacia la consecución de desafíos, como las matemáticas, y otras tareas, mientras que las mujeres responden más intensamente al rechazo social", sostienen en el citado estudio.

Los cambios hormonales no son los únicos responsables de las afecciones mentales, también hay características hereditarias, circunstancias y experiencias de la vida.

En el aspecto psicosocial, según los expertos, las diferencias en la asignación de roles entre géneros, la presión social, la tradición histórica sobre el papel de la mujer y el peso de la conciliación tienen un impacto en la distinta vulnerabilidad.

Síntomas físicos y mentales de estrés emocional

"Cuando tienes estrés emocional crónico, tu cuerpo se mantiene alerta, incluso cuando no hay peligro", señalan desde MedlinePlus mientras enumeran los síntomas:

Presión arterial alta.

Insuficiencia cardíaca.

Diabetes.

Obesidad.

Problemas de la piel, como acné o eczemas.

Cefaleas y migrañas.

Malestar estomacal.

Problemas para quedar embarazada.

Problemas en el ciclo menstrual.

Disminución del deseo sexual.

Depresión o ansiedad.

¿Cuándo debemos llamar al médico? "Las razones por las cuales posiblemente necesites buscar más ayuda serían las siguientes: si tienes sensaciones de pánico, como vértigo, respiración rápida o latidos cardíacos acelerados; si eres incapaz de trabajar o hacer con normalidad tareas en la casa o en su trabajo, si tienes miedos que no puedes controlar o estás teniendo recuerdos de un evento traumático", insisten.

Cómo controlar el estrés emocional

Desde la Clínica Mayo nos advierten de la importancia de medir cualquier tipo de estrés y cómo manejarlo:

Hacer actividad física con regularidad.

Practicar técnicas de relajación, tales como respiración profunda, meditación, yoga, taichí o masajes.

Mantener el sentido del humor.

Pasar tiempo con la familia y los amigos.

Reservar tiempo para pasatiempos, como leer un libro o escuchar música.

Asegúrate de dormir lo suficiente y mantener una alimentación saludable y equilibrada.

Evita el uso de tabaco, el exceso de cafeína y alcohol, y el uso de sustancias ilegales.

Por su parte, MedlinePlus nos da algunas técnicas mentales para combatir el estrés emocional:

Reconoce las cosas que no puede cambiar.

Evita las situaciones estresantes.

Cambia tu perspectiva.

Haz algo que disfrutes.

Aprende nuevas maneras para relajarte.

En cualquier caso, llevar a cabo estos consejos no siempre es fácil. Si el estrés emocional no te deja seguir con tu vida, acudir a un especialista es fundamental.

Referencias

Hammen, C., Kim, E.Y., Eberhart, N.K. and Brennan, P.A. Chronic and acute stress and the prediction of major depression in women. Depression and Anxiety, 26, 718-723. doi:/10.1002/da.20571

Eero Kajantiea y David I.W. Phillips. The effects of sex and hormonal status on the physiological response to acute psychosocial stress, Psychoneuroendocrinology. 31: 151-178

Arenas, M. Carmen y Puigcerver, Araceli. (2009). Diferencias entre hombres y mujeres en los trastornos de ansiedad: un enfoque psicobiológico. Escritos de psicología (Internet) , 3 (1), 20-29. Recuperado el 5 de abril de 2023, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1989-38092009000300003&lng=es&tlng=es.

Biblioteca de Medicina (EE. UU.) El estrés y su salud. Publicado en MedlinePlus en español. Versión en inglés revisada por: Fred K. Berger, MD. Última revisión 30/4/2022 Disponible: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm Consultado el 03/04/2023

Clínica Mayo. Síntomas de estrés: consecuencias en tu cuerpo y en tu conducta. Publicado: https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-symptoms/art-20050987 Consultado el 03/04/2023

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.