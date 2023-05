Valeria Castro: "El amor propio no me venía de fábrica, lo he tenido que aprender"

Es primavera y estamos en uno de esos días soleados en los que apetece disfrutar de los rayos de sol tras los meses de invierno. Me cito con Valeria Castro para charlar sentadas en un banco. Aparece con una sonrisa de oreja a oreja. Con sólo 23 años, desprende una luz auténtica y, sobre todo, talento, mucho talento.

Valeria es una de las voces jóvenes con más personalidad del país. Ella misma se autodenomina 'chiquita', pero la realidad es que es una gran mujer, a pesar de su edad. La sensibilidad, la fragilidad y la ternura pueden palparse en las palabras (y, por supuesto, en las canciones) que Valeria ha recogido en 'con cariño y con cuidado', su primer álbum. En él hace un homenaje a la familia y al amor propio que merece la pena escuchar.

En este trabajo Valeria tampoco se olvida de sus raíces. La Palma es la isla que vio crecer a la cantante. Y justamente por esta tierra, la artista también ha querido alzar la voz. La tragedia del volcán de Cumbre Vieja conmovió y sacudió su corazón, y también se llevó por delante la casa centenaria de su familia. Hoy la cantante da forma a todas sus emociones y sentimientos en forma de canciones. Acaba de comenzar su gira, que recorrerá España y Latinoamérica, donde sembrará sus 'raíces' para, de nuevo, florecer. Hablamos con ella.

'con cariño y con cuidado' es tu primer álbum. Salió el pasado 24 de marzo. ¿De dónde viene este título?'con cariño y con cuidado' es la última canción del disco, y es para mí un poco casi forma de vida, como me han tratado siempre mis padres... Esa canción se la dedico a ellos y también simboliza cómo me gusta hacer las cosas. Al final soy una persona muy cuidadosa, que intenta ponerle mucho mimo a todo y, también, al presentar un primer álbum, que es lo que vas a defender a la gente, quería que fuera algo que, aunque pase el tiempo, a mí me representara. Entonces 'con cariño y con cuidado' es eso, la forma en la que a mí me gusta vivir.

Tu álbum tiene un hilo conductor. ¿Cuál es?Es un disco que tiene el hilo conductor del amor propio y el amor la tierra. Yo vengo de La Palma, la isla bonita, la isla del volcán, que sufrió esa erupción qué me afectó mucho y eso, al final, te hace replantearte muchas cosas y empezar a priorizar otras. Esto me hizo cambiar mucho y todas las canciones están compuestas desde ese punto de vista en el que me digo "voy a parar un poco, voy a ver qué es lo importante y dónde me veo yo mejor". Me he puesto a dignificarme un poco más y a hablar del amor propio, el amor a la familia, el amor a la tierra...



Otro dato curioso es que todo el título es escribe en minúscula, y los de tus canciones también. ¿Por qué llevas a cabo este detalle?Yo creo que es algo un poco generacional al final. Yo en WhatsApp escribo todo en minúscula y, al final, de tanto escribir así, creo que una mayúscula me suena un poco agresivo; y este es un disco que, aunque tiene contrastes, está basado en la ternura.

Valeria Castro Alba Yruela

¿Hay algo que recuerdes que te haya hecho sentir 'minúscula' como mujer o como artista a lo largo de tu carrera?A nivel personal, pero sin que me hiciera daño, me he sentido siempre muy pequeña, muy chiquita, pero por el hecho de saber que todavía hay como queda mucho por hacer, pero si es verdad que también he tenido la no tanta suerte de sentirme pequeña porque me han hecho sentir así. Al final le creo que todavía, sobre todo la industria musical, que es a lo que me dedico, está habiendo un 'boom' de mujeres. De repente hay muchas mujeres al frente de los proyectos y las vemos, y eso qué bonito es, pero a veces, no siempre, se juega como una doble carta de poner a una mujer para justificar, pero luego todo lo de detrás está lleno de hombres y las decisiones están tomadas por hombres. Yo reivindico la transparencia de la igualdad en la industria, pero todavía creo que queda muchísimo por hacer y que no sea un blanqueamiento, sino que sea una decisión de poner el foco y dejar hablar a las mujeres.



Personalmente creo que lo más interesante que hay ahora mismo en la industria, y las que tenemos mucho que contar, somos las mujeres. No quiero sonar poco humilde, pero creo que hay una visión del mundo que todavía falta mucho en la industria de la música y que al final nosotras tenemos. En este disco trato muchos temas de feminismo, de cómo me he sentido tratada



Aquí entra el síndrome del impostor del que tanto hablamos. ¿Crees que a las mujeres nos toca más?Sin ninguna duda. Yo vivo con el síndrome de la impostora ya crónica, creo (risas), y no sé cuánto me va a durar. Al final viene de lo mismo que hablamos… Como no se nos ha escuchado tanto, te cuesta creer que tienes tu huecos. El no haber visto a tantas mujeres antes que tú sobre el escenario te hace sentir que tú no tienes ese hueco y al final es algo que se te queda en el interior y tienes que convencerte a ti misma porque la sociedad ya te ha intentado convencer de otra cosa.

El no haber visto a tantas mujeres antes que tú sobre el escenario te hace sentir que tú no tienes ese hueco.

¿Qué papel juega la salud mental en este sentido, para quitarnos esos miedos que nos han impuesto? ¿Cómo la trabajas tú?Para mí juega un papel clave. Este disco está escrito desde la terapia que he tenido con mi psicóloga porque al final la salud mental es fundamental y yo la reivindico mucho. Creo que también una no sabe tampoco gestionar todo y son demasiadas cosas que te vienen de golpe y el aprender a sobrellevarlas anima a escribir y a poner el foco. Todo junto, sin una gestión emocional correcta, la puedes traducir incluso mal, ¿no? Yo estoy superorgullosa de haber empezado a ir a terapia hace como dos años y toda mi música está basada en eso. Ese amor propio no me venía de fábrica. Yo lo he tenido que aprender.

Valeria Castro en la isla de La Palma Alba Yruela

Has afirmado en otras ocasiones que no te ves como actriz en tus propias canciones. Esto quiere decir que no puedes inventarte una historia para tus temas. ¿Todo lo que escribes son situaciones reales que has vivido o estás viviendo?Cien por cien, cien por cien. Ahora que me has hecho las pregunta así me ha dado hasta miedo.... Al final hablo desde la sinceridad y por eso, quizás, no hablo tanto de amor. Creo que en mi vida hay cosas más interesantes que una relación amorosa, pero al final tengo la enorme suerte de tener un trabajo que me sirve también de sanación de alguna forma y con mis canciones saco mis penas de dentro. Hay veces que he compuesto llorando una canción y cuando la he acabado creo que algo se ha sanado en mí. Es una herramienta que tengo para sanarme.

En mi vida hay cosas más interesantes que una relación amorosa.

¿Algún episodio que te haya marcado en tu vida te ha servido para componer?Siempre, siempre. En este disco el episodio que más marcado es el del volcán de La Palma, porque afectó a mi pueblo, afectó a mi familia, se llevó la casa de mi abuela... De repente te replanteas el valor que tiene un hogar para alguien, la salud de los tuyos... Entonces esto ha hecho que me replantee toda mi vida y empiece a asumir todas las cosas que no están en mi mano, porque parece que en la vida puedes controlar todo y no es así. Todo esto me ha inspirado mucho y he escrito el disco también sobre ese hilo conductor: el del cariño que tengo a la isla donde yo nací y también el cariño a su situación, a la de que esto puede pasar y va a ser una desgracia, pero tiene mucho más valor la isla por la gente que vivimos en ella.

¿Cuál es tu tema más especial para ti? ¿Por qué?Voy a decir dos: el que le da título al disco, 'con cariño, con cuidado', que es un tema muy especial para mí porque se lo compuse a mis padres y fue la forma de hacer un tema desde la pura ternura, y esto me da como mucha paz mental, el poder haberle hecho un homenaje a ellos; y luego el primero que salió de este álbum, 'la raíz', que lleva la frase "pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz", al final es un pensamiento de "no está todo en tu mano", "no es todo tu culpa", y me ha hecho a mí priorizarme en relaciones y poder ver qué me sirve y qué no me sirve.

¿Dónde está tu raíz?La mía está en La Palma, única y exclusivamente casi. Sí que es verdad que luego de la raíz salen flores y las flores están en muchos sitios… Aquí en Madrid también tengo vida y creo que aquí han salido flores, pero la raíz es la isla y la gente de allí. He tenido que asumir que la tierra también cambia y que la tierra la hace la gente. Y mi raíz es mi familia de la isla de La Palma y donde siempre querré volver.

Hablando de raíces, compusiste tu primera canción con sólo 5 años. ¿Tienes un don?Es mi primer recuerdo de componer una canción. Sólo tenía un estribillo y como yo lo repetía aquello parecía una canción de 40 minutos, pero sólo había un estribillo… (risas) Simplemente es ese recuerdo que yo que yo tengo en el patio del colegio con unas amigas. Ahí yo me empezaba a imaginar en un escenario.

Valeria Castro en la isla de La Palma Alba Yruela

¿Cómo supiste (y cuándo) que te querías dedicar a esto?Me marco como ciertas etapas: a los 5 años el momento de componer, y luego a los 10 años recuerdo tener muy presente, por algún concurso de televisión o por escuchar la radio, el decir "a mí me encantaría hacer esto del resto de mi vida". Sin embargo, siempre he sido una persona de buscar como planes B y tener otras opciones. Luego, con 15 años, empecé a hacer versiones en las redes por miedo a que mis canciones no estuvieran a la altura; y ya como a los 17 empecé a estar orgullosa de las composiciones y me di cuenta que lo mío era cantar y contar mis historias.

¿Cómo ha evolucionado la Valeria desde aquel entonces, desde la niñez, pasando por la adolescencia, hasta ahora, que eres una mujer adulta?Yo quiero pensar que tampoco ha cambiado tanto porque miro con mucha ternura mi infancia, y me gustó mucho mi infancia. Pero sí es verdad que soy consciente de la de la madurez que he ganado, aunque todavía tengo 24 años (risas). Pero al final he evolucionado como creo que evoluciona cualquier persona… Te caes y aprendes a levantarte, y a lo mejor con 10 años no sabes cómo levantarte. Y por eso también estoy agradecida del camino que he hecho. Me siento supercómoda en los tiempos que me he dado. He aprendido a tener paciencia, a ser consciente, a autodenominarme 'chiquita', como mi anterior disco, y a replantearme que hay tiempo para todo en la vida y que a lo mejor puede pasar algo y no te tienes que culpar por ello. Las cosas llegan, pero no te culpes si van un poco más lentas…

Las cosas llegan, pero no te culpes si van un poco más lentas…

¿Qué crees que te ha impulsado a ser la mujer artista que eres hoy?Sinceramente, antes creía mucho en que había empujones grandes que te llevaban a alguna parte... Las redes, por ejemplo, te ayudan a conectar con todo el mundo, pero creo que el esfuerzo y el ser práctica también me han ayudado. Hay que saber buscarte tu hueco, al final esto es una industria, y esto es un trabajo que, aunque es muy romántico y muy emocional, te conviertes un poco en empresaria. Hay que ser consciente del trabajo que esto lleva y, aunque pueda haber toques de suerte, sin trabajo y sin esfuerzo constante, es difícil. Hay que parar de romantizar esta profesión y saber que tiene un valor y que hay un esfuerzo detrás y, a partir de ello, ver dónde puedes encajar. Confiar en tu trabajo es lo que dará sus frutos.

¿Cómo te definirías como mujer?Ay, qué bonito eso, madre mía... Me definiría como una mujer con muchas cosas contrarias: fuerte pero frágil, emocional pero práctica, y tierna, que es lo que siempre me han enseñado a ser. Utilizo la ternura como autodefensa, creo que el mundo es muy duro como para que una no sea tierna. Me siento muy cómoda con esa faceta de ternura.

Utilizo la ternura como autodefensa, creo que el mundo es muy duro como para que una no sea tierna.

¿Qué peso tienen las mujeres en tu vida?Yo creo que todo. Al final para subirse a un escenario cada fin de semana, sacar un álbum y dejar que la gente lo critique, necesitas firmeza y fuerza, y eso sólo lo aprendes con ejemplos. Es difícil ser la primera en algo. Yo admiro mucho a mi madre en su campo, ella tiene tres hijas y la cabeza muy firme; y a mi abuela, que ella ha trabajado mucho para ser la mujer que hoy es. Y luego me inspiran todas las mujeres que me rodean… Todas compartimos ese síndrome de la impostora, a todas nos cuesta valorarnos, a todas nos cuesta querernos… Y el saber que no estás sola es lo que te impulsa. Hoy salgo con miedo, pero sé que no soy la única que tengo miedo y que se puede convivir con el miedo. Incluso sabes que esos ejemplos han conseguido lo que se ha propuesto, y eso te impulsa y te hace sentir que tú también eres válida.

Valeria Castro en la isla de La Palma Alba Yruela

Uno de tus temas más conocidos es 'guerrera'. Leí que era una canción para todas las mujeres. ¿Qué cuenta esta canción?Esta canción nació de querer una dedicarle una canción a mi madre y a mi abuela, y lo bonito de la música es cuando de repente la públicas y se siente tanta gente representada. Sabía o intuía que podía ser una canción que conectara con ciertas mujeres o que sacara la lagrimita más fácil, pero al final ha sido una cosa muy, muy fuerte para mí. Para mí lo más importante es hacer canciones que emocionan y haber hecho una canción que llega a la gente para mí es muy bonito. Cuento las pequeñas guerras, que pueden ser desde la más pequeña en una mujer hasta la más grande. Creo que hacer una canción donde revaloriza esa que esa batalla que alguien tiene dentro y que la sienta como la propia, es muy especial. Es una canción que dice como "yo te escucho", "sé por lo que estás pasando", "estoy aquí".

Y a nivel musical, ¿qué artistas mujeres te inspiran?Me inspiran muchísimas, pero sobre todo a nivel musical Silvia Pérez Cruz, que tiene un estilo que me inspira mucho, Silvana Estrada, Natalia Lafourcade… Con Latinoamérica me siento muy conectada, porque al final Canarias es como un nexo entre la península y toda Latinoamérica. Y aquí en España, María José Llergo, que me parece una de las artistas más increíbles de este país, o Rosalía, que creo que ha hecho mucho por las mujeres de esta industria. Pero creo que al final cualquier mujer que se suba a un escenario, a mí también me inspira mucho a hacerlo.

El 2 de mayo has arrancado la gira ‘con cariño y cuidado’. Te podemos ver en muchísimas ciudades como Valencia, La Palma, Tenerife, A Coruña… Y también a nivel internacional, como en ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires… ¿Cómo la has preparado? ¿Estás nerviosa?Está siendo un proceso superbonito porque por primera vez vamos a ir a prácticamente todos los conciertos a banda completa, que es algo que ya hice aquí en Madrid y fue muy especial pero ahora vamos a llevarlo a toda España y me hace mucha ilusión porque los temas cogen fuerza y las canciones de este disco tienen un poquito más de fuerza que las del anterior, entonces también es genial poder defenderlo de esa forma.

¿Cuál es la parada que más te emociona?La que más emociona y en la que dudo que no vaya a llorar es La Palma. Vamos a ir al teatro de la isla, que es el teatro donde yo canté con el coro de pequeña. Y claro, subirme a ese escenario me va a hacer pensar en el camino recorrido y delante de la gente de mi casa… Dudo mucho que vaya a aguantar la lágrima.

Valeria Castro en la isla de La Palma Alba Yruela

¿Qué supone para ti a nivel emocional esta gira?Supone un cambio y eso me parece bonito… Yo estoy abrazando todos los cambios, supone el haber crecido y todavía me faltará crecer muchísimo, pero siento que tengo lo mínimo para defender las cosas como yo quiero. Me emociona mucho el saber que tengo un equipo que hace las cosas lo mejor que pueden, que me apoyan… Y esto me hace saber que las cosas pasan porque tenían que pasar y que las cosas han cambiado para bien. Me siento muy orgullosa de todo esto, la verdad.

¿Has actuado alguna vez al otro lado del charco?Estuve en septiembre a hacer dos fechas en México, para abrir la puertita de cruzar por primera vez el cardo, y luego también fui en Nueva York en julio del año pasado a hacer un pequeño 'showcase', pero esta es la primera vez que hago una gira por Latinoamérica. Visito en total seis países: Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Colombia y México. Y para mí es una cosa muy heavy, porque al final yo bebo de todas esas influencias de todos esos países. Para mí era un sueño hacerlo y va a hacerlo.

¿Dónde te gustaría llegar?A mí me gustaría poder hacer una gira mundial, aunque ahora visitamos un total de 78 países… Yo creo que los sueños ya se están cumpliendo y me da reparo seguir pidiendo; pero evidentemente tengo grandes sueños, como el de tocar en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, que me parecen unos sitios más bonitos de este país; y también, por pedir, me gustaría en tres o cuatro años ir a Holanda porque tengo a mi hermana ahí ahora.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.