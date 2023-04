Cuando Anitta decidió perrear en la cara de Isabel Díaz Ayuso alegando después que no sabía en realidad de quién se trataba, muchos dudaron de sus palabras, pero fuera cual fuera la verdad, la cantante se convirtió en la absoluta estrella de la gala de Los 40 Music Awards. Teniendo en cuenta que en más de una ocasión no duda en llevar la crítica política al escenario, no sería de extrañar que supiera bien lo que estaba haciendo.

Cuando recogió su primero en los VMAs como Mejor Artista Latina, sacó la artillería pesada: "He interpretado un tema que en mi país ha sido considerado un delito durante años. Nací y crecí en un ghetto de Brasil, así que quienes estábamos ahí, jamás pensamos que esto sería posible. Gracias". No es habitual que las estrellas pop aprovechen sus minutos de discurso para adentrarse en temas controvertidos, pero Anitta se está convirtiendo en una experta.

En uno de los cuatro capítulos que forman parte de la serie documental de Netflix, 'Anitta: Made In Honório', desveló que sufrió una violación cuando tenía tan solo 14 años por parte de un chico con el que tenía una relación, y a estas alturas ya sabemos lo difícil que es para muchas mujeres denunciar una violación cuando se enmarca dentro de una relación sentimental. Ella explicó que durante años, se culpó a sí misma de lo ocurrido, y que más tarde temió la forma en la que la gente podría asumir que una mujer tan abiertamente sexual hubiera sido violada, poniendo por ello en entredicho el mito de la víctima perfecta.

Tampoco ha dudado en hablar abiertamente de su bisexualidad. "Cuando se trata de la bisexualidad, es un poco complicado porque, en primer lugar, nunca he salido con una mujer. He tenido relaciones con chicas, pero siempre ha sido algo casual, porque no han sido relaciones largas. Por eso, en ocasiones la gente dice: 'Oh, entonces no eres realmente bisexual, sólo sales con chicos'. No creo que eso signifique que no lo soy. Imagínate si dijera que soy heterosexual y luego alguien me pilla besando a una chica o acostándome con una chica, dirían '¡Dios mío, es una mentirosa!'", dijo a la revista 'Gay Times'.

Sus críticas a Jair Bolsonaro, a quien ha bloqueado en Twitter para evitar que se aprovechara de su figura para ganar simpatía en las redes, y su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva son la prueba de que cada vez es más común que los ídolos de masas se mojen en cuestiones políticas. Ya no se trata de menear las caderas en el escenario y de complacer a todos: ahora la fama musical se aprovecha para reivindicar y combatir.

También ha llamado la atención la forma en la que habla sin tapujos de sus retoques estéticos. En un momento en el que se critica a las celebridades que no confiesan sus secretos de belleza, al mismo tiempo parece como si la sociedad no les permitiera tampoco pasar por el quirófano para tener el físico soñado. Por supuesto, este asunto es controvertido en materia feminista, y Anitta ha aclarado que pese a haberse operado la nariz, haber moldeado su mandíbula y haber aumentado su pecho, sus operaciones no tienen implicita una falta de amor propio. "No tiene nada que ver con que yo no sea feliz conmigo misma. Para mí, es como cambiar mi pelo", explicó a 'WSJ'.

También ha contado que el motivo por el que se niega a acallar sus retoques es que la gente se ha acostumbrado a ver a las personas modificadas por los filtros, y aunque le parece maravilloso, señala la importancia de recordar los trucos que entran en juego para lograr tales resultados. "Los cuerpos de las adolescentes están cambiando y al crecer, esperan que sean iguales que los de mujeres adultas que se han hecho muchas cosas para tener esas siluetas", aclara.

Con sus posturas acerca de las intervenciones y con sus vídeos repletos de sensualidad, en los que la ropa es tan escasa como el pudor, Anitta se convierte en una controvertida feminista que deja claro que la que decide es ella, y que la mirada masculina le trae sin cuidado. De hecho, cuando el cantante de música urbana Arcangel dijo en sus 'stories' de Instagram que no comprendía a la mujer que quiere que la respeten, pero "se pasa enseñando el culo en las redes sociales por likes", no dudó en responder. "Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer… ¿Puedes tú utilizar culos de mujeres en tus vídeos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida".

En un momento en el que figuras del feminismo patrio como Hénar Álvarez han convertido el perreo en el baile feminista, y con encuentros como el canario 'Dale, Festival de Perreo Feminista', el twerking está demostrando ser un baile tan liberador como sensual en el que quienes lo practican, lejos de sexualizarse, se limitan a expresarse. Figuras como Anitta demuestran con su danza, sus letras y sus declaraciones que no hay un único tipo de feminismo, y que se puede ser un ejemplo de empoderamiento llevando bodys transparentes o jerséis de cuello vuelto. Y si a alguien le molesta que las transparencias reinen, ya sabe lo que puede hacer: lo que Anitta hizo con Bolsonaro.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.