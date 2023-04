Las famosas se mojan en cuestiones políticas.. y así les ha ido

En los años 90 la norma era permanecer al margen de la política entre las celebridades, pero en la era de las redes sociales, les exigimos que compartan con nosotros incluso sus votos. ¿Es favorable para los famosos? ¿Están empleando la política para alimentar su marca personal?

Hasta no hace demasiado, Taylor Swift era el ejemplo perfecto de celebridad con discurso apolítico, uno indudablemente enfocado a contentar a todos y a no zambullirse en pantanos fangosos. Su silencio político fue interpretado en muchas ocasiones como un claro guiño a los simpatizantes de los discursos de derechas, e incluso el que ella haya sido durante mucho tiempo ensalzada por supremacistas blancos como “una diosa aria” no hizo más que reforzar esta idea. Sin embargo, en un insospechado giro de guion, la cantante explicó en un post de Instagram que planeaba votar a Phil Bredesen.

"En el pasado he sido reacia a expresar públicamente mis opiniones políticas, pero debido a varios eventos en mi vida y a lo acontecido en el mundo durante los últimos dos años, ahora me siento muy diferente al respecto. Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGTBIQ+ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o en el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente. No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién aman. La candidata al Senado en el estado de Tennessee es una mujer llamada Marsha Blackburn. Por mucho que haya hecho en el pasado y por más que me gustaría seguir votando por mujeres en cargos públicos, no puedo apoyar a Marsha Blackburn. Su historial de votaciones en el Congreso me horroriza y me aterroriza. Ella votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Ella votó en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acecho y la violación en una cita. Ella cree que las empresas tienen derecho a rechazar dar servicio a las parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son MIS valores de Tennessee. Votaré por Phil Bredesen para el Senado y Jim Cooper para la Cámara de Representantes. Informaos sobre los candidatos que se postulan en vuestro estado y votad en función de quién representa mejor vuestros valores. Para muchos de nosotros, es posible que nunca encontremos un candidato o partido con el que estemos de acuerdo al 100% en todos los temas, pero tenemos que votar de todos modos", escribió Swift, consciente de que con ese post podía motivar a muchos de sus seguidores a votar. Según la CNN, el número de personas que se registraron para votar 24 horas después del post se disparó hasta alcanzar los 65.000 nuevos registros.

Y esa no ha sido su única exposición pública, aquí tenemos, en 2020, su apoyo a Kamala Harris.

La pandemia los animó

Pero fue durante la pandemia cuando las celebridades se atrevieron con mayor fuerza a emplear sus perfiles sociales para apoyar determinados movimientos y enfrentarse a ciertas injusticias. Los más jóvenes son los que además le han perdido el miedo a hablar abiertamente de política, como es el caso del icono de TikTok Charli D'Amelio, que ha reconocido públicamente emplear la plataforma para apoyar al movimiento Black Lives Matter, algo que fue hecho por muchas otras estrellas de las redes, que quisieron con sus perfiles demostrar a los más jóvenes la importancia de conocer lo que acontece en el mundo de la política y de no permanecer al margen.

La nota discordante

Michael Keaton ha sido siempre muy abierto respecto a sus posturas políticas, pero en una entrevista concedida a 'The Hollywood Reporter' aseguró que hace tiempo se dio cuenta de que en realidad, las celebridades que se mojan en política hacen más daño que otra cosa, y Mark Wahlberg también ha confesado que cree que los famosos, al “vivir en una burbuja”, no tendrían que involucrarse en temas políticos. Pero mientras tanto, Katy Perry, Kim Kardashian y Gwyneth Paltrow no dudaron en emplear sus plataformas para respaldar a Caruso (candidato a la alcaldía de los Angeles en 2022), y el que hablaran de este hecho representó algunos de los cambios que han ocurrido en la forma en que la cultura pop procesa la política de las celebridades.

MIchael Keaton Yago García

Naomi Klein ya habló de esto en su libro 'No logo', en el que explicó cómo la política quedó marcada a través del multiculturalismo neoliberal en candidatos como Barack Obama y Hillary Clinton, algo que asegura, también pasó en el instante en el que las celebridades se convirtieron a su vez en influencers. "Se trata de un desarrollo interesante en la historia de la marca que ahora es a menudo un estado muy valorado y permisible para transformar a un individuo en una firma. Nuestras marcas humanas más visibles son, por supuesto, celebridades, e identifican colectivamente una forma en que un ser humano se convierte en un valor económico; una mercancía que puede tener un valor transformador para otros productos y servicios", recoge el libro 'Becoming Brands'. “De una manera más compleja, la celebridad como marca también se utiliza en causas filantrópicas y políticas", explica. "La cultura de marca ha invadido de manera similar nuestro discurso político a medida que reconsideramos a los políticos y partidos como marcas 'políticas' que han trabajado para navegar a través de la economía de atención de una manera similar a los productos comerciales y diferentes patrones de cultura de entretenimiento, durante hasta 100 años. La estrella del pop, la estrella de cine y la actual estrella de YouTube son todas entidades de marca que se utilizan para promover productos culturales a través de la ahora compleja economía de la atención".

En España

En cualquier caso, en la era de la cancelación, el que cualquier personalidad se atreva a compartir su opinión política es un aspecto delicado, como comprobó Jaime Lorente, que respondió a Pedro Sánchez en su perfil de Twitter de forma tajante. "Deja de hablar de los demás y haz algo bueno, aunque sea mínimo para nuestro país. Lo único que sabes hacer es tocar los cojones y mentir". Los usuarios se le echaron encima. Lo mismo le ocurrió a Katy Perry, que al apoyar a Rick Caruso en un post de Instagram, se vio obligada a retirar la opción de comentar la publicación ante la oleada de odio a la que se enfrentó. Sin embargo, a medida que cada vez más celebridades nos muestran sus vidas en docuseries, en sus redes sociales e incluso en sus memorias, muchos nombres conocidos se alejan de la dinámica de los 90, cuando las celebridades se negaban a hablar de política, como era el caso de Michael Jordan, que dijo que jamás hablaría de asuntos políticos porque los republicanos también compran deportivas. Teniendo en cuenta que se embolsaba 150 millones de dólares al año por el acuerdo con Nike, tiene cierto sentido.

Jaime Lorente JAIMELORENTELO / INSTAGRAM

Sin embargo, ahora los fans exigen a sus ídolos que compartan con ellos también sus visiones políticas, pues en un momento en que nos adentramos en sus armarios, sus cocinas e incluso sus móviles… ¿No es el siguiente paso (i)lógico meternos con ellos en las urnas?