¿Deben las famosas confesar sus retoques estéticos? Kim Kardashian asegura que "no se ha hecho nada"

Bella Hadid confesó recientemente haberse operado la nariz a los 14 años, mientras que Kim Kardashian asegura que jamás ha pasado por el quirófano… ¿Hemos de exigirles transparencia? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra autoestima que nos mientan en cuestiones ‘beauty’?

Cuando Kim Kardashian se convirtió en portada de la revista ‘Allure’, poco importó que la reina de los realities posara prácticamente desnuda (o esa era la idea), ya que fueron sus declaraciones a lo largo de la entrevista las que terminaron por viralizarse. ¿El motivo? Kim aseguraba que su notable cambio físico tiene bien poco que ver con la cirugía estética. “Me he puesto un poco de bótox, pero a decir verdad, me he calmado mucho con eso. Nunca me he puesto infiltraciones, ni en las mejillas ni en los labios. Tampoco he usado extensiones de pestañas. Nada de eso. De hecho, ahora mismo (durante esa entrevista) solo llevo puesto un poco de máscara de pestañas”, aseguraba Kim, que poco después confesaba someterse a tratamientos de belleza durante la noche. “Mientras los demás duermen, yo me doy sesiones de láser”, explicaba a la publicación.

Kim y su 'belleza sencilla'

A quienes siguen sus andanzas, este dato, fruto del privilegio de la estrella de las Kardashian, no les resultó en absoluto sorprendente, pues en más de una ocasión ha mostrado en sus stories cómo su equipo de aliados ‘beauty’ acuden a su casa para someter a la celebridad a todo tipo de tratamientos.

Lo que sí alarmó a muchos fue que Kim, quizás empeñada en hacer al mundo creer que le debe su estupendo rostro a su nueva marca de cosmética, no solo se ha guardado bajo la manga (nos ha mentido, en resumidas cuentas) algunos extras cosméticos que creen que sí ha llevado a cabo, sino que asegura que el ideal de belleza que ella promueve es completamente cercano.

Lo cierto es que al comparar sus fotografías actuales con las de hace tiempo, llama la atención el tamaño de sus glúteos, que antaño eran realmente generosos y que ahora lucen mucho más pequeños. Son muchas las personas que aseguran que tanto su hermana Khloé como ella se han despojado de los implantes de silicona de su retaguardia para modificar su silueta… Mientras tanto, ellas aseguran que tan notable cambio físico se debe a que han perdido peso. “Las prótesis de silicona o cualquier tipo de implantes nunca cambian aunque se pierda peso. Tampoco ocurre que ciertas partes del cuerpo disminuyan notablemente con la pérdida de peso, como es el caso de los glúteos. Sin embargo, el pecho es diferente, porque se cae al perder la grasa, pero en los glúteos no es tan notable por cuestiones genéticas”, aclaran las cirujanas y médicos estéticos Virtudes Ruíz y María Vicente.

“Cualquier profesional sabe que es muy difícil hacer suposiciones sobre los diferentes tratamientos que se les adjudican a los famosos, especialmente en el espectro corporal, a no ser que veamos a las personas en directo y, por supuesto, sin ropa que le cubra la zona que estamos considerando. Por ello, no podríamos decir nunca si son implantes de silicona, inyectables de ácido hialurónico, o simplemente rellenos externos muy bien puestos y fácilmente reemplazables …”, explican ambas doctoras.

La médico estético Victoria Páez, embajadora de Lanluma de Sinclair, explica que los rellenos de ácido poliláctico aportan en cambio resultados naturales y progresivos y con menos complicaciones… ¿Serán estos los responsables de su silueta? "A diferencia del ácido hialurónico, de vida corta, y los poco valorados implantes de silicona, este ácido poliláctico se comporta como un relleno dérmico bioestimulante que produce colágeno nuevo y mejora la firmeza, además de aumentar el volumen donde sea necesario, redondeando la silueta de una forma muy natural con una duración de más de años”, asegura.

Esa no es la cuestión

Pero en realidad, la pregunta no es si se han quitado o no las prótesis, si en realidad las llevaron en algún momento o incluso si nos mienten cuando aseguran que su belleza es (casi) natural, sino si por ser celebridades nos tienen que contar cuáles son sus secretos cosméticos. Cuando Marc Jacobs se sometió a un lifting facial, el diseñador fue muy aplaudido por subir a sus redes sociales imágenes del postoperatorio con las que aseguraba querer abogar por una total transparencia respecto a los tratamientos estéticos.

El problema real radica en que pese a que hemos de comprender que las celebridades no solo tienen también sus inseguridades, sino que estas se ven acrecentadas por la exposición mediática (Bella Hadid confesó en una revista haberse operado la nariz a los 14 años por estos motivos), cuando ocultan los tratamientos y operaciones a las que se someten, incrementan las inseguridades de aquellas personas que las siguen. De este círculo vicioso nos alertó ya The Wall Street Journal, que en 2021 publicó una investigación interna de Facebook que señalaba que a causa de las imágenes alteradas por los filtros, el 6 % de los adolescentes con pensamientos suicidas aseguraban las imágenes procedentes de Instagram eran las responsables.

“Las celebridades son referentes, y por lo tanto son modelos para otras mujeres, por lo que el no reconocer la utilización de la cirugía o medicina estética, hace que se cree un concepto erróneo respecto a la estética y la edad, ya que muchas personas se comparan con ideales de belleza de su edad, lo que puede derivar en que la persona vea una distancia significativa en cómo se mantiene una persona de edad similar”, explica Pilar Conde, psicóloga de Clínicas Dorsia, que ahonda en la importancia que la psicología tiene en el mundo de las intervenciones. “El acompañamiento psicológico es escaso, pero la necesidad del cambio y de la mejora es una necesidad emocional y psicológica, lo que deriva en que el papel del psicólogo vaya cogiendo peso. Desde Clínicas Dorsia, siendo conscientes de ello, hemos incorporado el papel del Surgery Coach, para acompañar a las personas en su intervención de cirugía estética”, explica.

¿Nos deben, en resumidas cuentas, transparencia en cuestiones de belleza las famosas? En absoluto, pero si deciden mentir, son muchas las personas que pueden ver su autoestima afectada…

Así lo asegura Caitlin Moran, autora de Más que una mujer, libro en el que tras años en contra del bótox, cambió de opinión. “Cuando me puse bótox, no podía esperar a escribir sobre ello, porque en las revistas de belleza se menciona siempre a cuatro o cinco celebridades, cuyos nombres no puedo decir, cuando se habla de mujeres que envejecen con naturalidad, es decir: sin haberse operado o puesto bótox. Pues bien, yo sé que esas mujeres sí se han puesto bótox, y lo sé porque voy a la clínica donde se lo ponen.

Soy periodista, sé lo que se han hecho. Lo que no me gusta de eso, en términos de feminismo, es que significa que "las mujeres normales" miran a estas mujeres famosas y dicen: "Oh, qué guapas son, yo nunca seré tan guapa, deben de ser otra especie, yo soy un monstruo, nunca seré tan guapa como ellas". Perola realidad es que si quieres parecerte a ellas, puedes. En lugar de hacerte tratamientos de dos horas, o de utilizar todos estos productos 'naturales y feministas', puedes ir allí, ponerte una inyección y de repente parece que acabas de llegar de unas vacaciones fabulosas”, asegura.