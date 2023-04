De Karol G a Inma Cuesta: las famosas que han luchado contra los retoques de Photoshop

La cantante Karol G comparte en sus redes un texto en el que denuncia los retoques que considera que su imagen ha sufrido en una publicación, pero no es la única que ha querido frenar la irrealidad estética.

Karol G no es sólo admirada por sus fans por sus canciones y por las letras de las mismas, sino también por la defensa constante del 'body positivity' más sincero. No podemos negar que al ver a la cantante posar para la portada de una conocida revista con un escueto vestido, pasó por nuestra cabeza una idea: "¿Se ha subido también Karol G al tren del Ozempic, la medicación que arrasa en Hollywood y que ha vuelto a situar a la delgadez en lo más alto?". Sin embargo, a las pocas horas de darse a conocer la portada, la protagonista ha querido denunciar lo ocurrido. “No sé ni por donde empezar este mensaje … Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Karol G, en la imagen subida por ella misma y en la portada de la revista 'GQ'. KAROL G / INSTAGRAM

Con estas palabras recordamos una vez más que al parecer, aunque la diversidad parezca estar cada día más presente en los medios, en las pasarelas y en el cine, lo cierto es que todavía es la propia industria la que pone trabas a las siluetas disidentes. Mientras que firmas de belleza como NYX han reforzado su compromiso con la belleza natural, sin retoques ni filtros y accesible para todo el mundo a través de looks que puedan ser replicados en la vida real independientemente de quién seas, muchas marcas y celebridades siguen haciendo un uso abusivo de los retoques.

Quizás una de las celebs que más abiertamente ha hablado sobre el abuso de retoques de publicaciones e incluso en la pantalla sea Kate Winslet, que ya hace tiempo acusó a una revista de haber alterado completamente su imagen. La actriz se lo hizo saber a la BBC poco después de que saliera a la luz. "Yo no soy así, pero lo realmente importante es que no tengo ninguna intención de serlo. De hecho, tengo una Polaroid que me dio el fotógrafo el día de la sesión… Puedo decirte que han reducido el tamaño de mis piernas en aproximadamente un tercio. Te puedo decir que en realidad, se me ve bastante bien de la forma en que fue tomada".

Recientemente explicó a 'New York Times' cómo su lucha no sólo va hacia las publicaciones, sino incluso a la forma en la que termina por aparecer en las series en las que participa. Ese fue el caso de '8', serie en la que cuando el director, Craig Zobel, le aseguró que le reduciría en retoque "un poco de barriga abultada" en su escena de sexo con Guy Pearce, le dijo: "¡No te atrevas!". También devolvió en dos ocasiones el cartel promocional de la serie porque, en su opinión, estaba demasiado retocado. "Les dije 'Chicos, sé cuántas patas de gallo tengo al lado de mi ojo, por favor ponedlas todas".

'Mare of Easttown' Cinemanía

Otros casos de actrices retocadas contra su voluntad

Mientras que Kate lleva toda la vida viendo cómo su silueta se reduce a base de filtros, Photoshop y ediciones, Keira Knightley ha vivido siempre la experiencia contraria. Así se lo hizo saber a 'The Times' tras haber posado para una publicación en topless precisamente para lanzar un mensaje contra el Photoshop. "Esa sesión fue una de esas en las que dije: 'OK, posaré en topless siempre y cuando no retoques ni aumentéis mis pechos'. Creo que es importante mandar el mensaje de que realmente no importa tu cuerpo... Creo que los cuerpos de las mujeres son un campo de batalla y la fotografía tiene parte de la culpa. Nuestra sociedad es tan fotográfica ahora que se vuelve más difícil ver todas esas diferentes variedades de siluetas", expresó.

Keira Knightley

Demi Lovato también hizo del desnudo su arma de lucha al posar sin maquillaje ni ropa para 'Vanity Fair'. "Muchas veces me frustro porque la gente, sin mi consentimiento, aplica Photoshop a mi cuerpo hasta el punto de que no se parece al mío. Pienso: "Mis muslos son más grandes, ¿puedes volver a ponerlos como eran? Vuelve a ponerme mis piernas. Esas no son las mías", explicó a ‘E! News’.

La cantante Demi Lovato en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards. EFE

En nuestro país fue Inma Cuesta la encargada de alzar la voz al publicar en sus redes la imagen retocada, que fue la que salió publicada, y la original. "Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal. Imagino que era necesario resaltar el azul cobalto del vestido, quitar algunos pliegues del mismo y subir los niveles de luz para hacer brillar más mi piel, pero no entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión. No es la primera vez que pasa, pero esto sobrepasa los límites de la realidad y me avergüenza...

"...La foto de la derecha fue sacada con mi móvil directamente del ordenador en la sesión de fotos, yo al completo, sin trampa ni cartón, Inma entera, la de al lado es una invención, es eso que se supone que debería ser... los "cánones" de belleza que "deberíamos" seguir, no me acompleja, no lo entiendo como una señal de lo que lo debería ser, sencillamente me indigna como mujer y me hace reflexionar muy seriamente hacia dónde vamos y reivindicar con fuerza la necesidad de decidir y defender lo que somos, lo que queremos ser independientemente de modas, estereotipos o cánones de belleza". Sus palabras fueron aplaudidas por más de 200.000 personas, que mostraron en sus redes sociales su completo apoyo a la actriz.

En el libro 'Desfiladero', la modelo y actriz Beatriz Fernández habla acerca de las presiones, los abusos, la inseguridad y la soledad de las mujeres tratadas como maniquís, por lo que la realidad que nos rodea termina también por quedar plasmada en novelas que no quieren darle la espalda al yugo del peso, de los filtros y de una supuesta perfección tan inalcanzable como opresiva. La autora habla de cómo cuidarse hasta la obsesión y adelgazar hasta la enfermedad son algunos de los trastornos que pueden afectar a quienes aceptan las exigencias de una sociedad que esclaviza a las mujeres con sus demandas sobre el cuerpo y sus obligaciones. "Actualmente, hay más de cuatrocientos mil casos diagnosticados con TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria) en España. Si tenemos en cuenta los estigmas que tienen estos trastornos y la vergüenza que supone reconocerlos para las personas que los padecen, no me cabe duda de que la cifra es mucho mayor", escribe.

Quizás si las celebridades siguen denunciando el abusivo uso de retoques y si influencers como Sasha Pallari, que ha conseguido que las marcas de belleza no usen filtros en sus fotos publicitarias, continúan luchando por un mundo sin trampas estéticas, lograremos por fin abrazar la diversidad sin 'peros'. Hasta entonces, lo más saludable (aunque no sencillo de hacer) es dejar de compararnos con las imágenes con las que somos bombardeados y comprender que hay tantos cánones de belleza como personas.

