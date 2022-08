Sasha Pallari, la heroína que ha conseguido que las marcas de belleza no usen filtros en sus fotos publicitarias

Sasha Pallari es la maquilladora y activista responsable de que la Advertising Standards Authority, el organismo de autocontrol publicitario británico, haya prohibido los filtros de belleza tanto en los posts en redes sociales como en sus campañas. Descubre por qué su labor es importante

Pensar que las influencers y las celebridades podían hacer un despiadado (y silente) uso de filtros para promocionar productos de belleza quizás nos parezca ahora un disparate, pero la prohibición de hacerlo es muy reciente y tiene nombre y apellido: Sasha Pallari. La maquilladora e instagramer logró gracias a un hasthag (#FilterDrop) cambiar las normas de las redes con un objetivo muy concreto: que todo el mundo se sienta bien en su piel sin ser víctima de publicidades engañosas que merman nuestra autoestima…. Y las cifras le dan la razón.

El Proyecto Autoestima de Dove puso en marcha un estudio que reveló que el 23 % de las encuestadas “no se ve lo suficientemente bien” si no edita sus fotografías. Por su parte, el 20 % se siente decepcionada al considerar que en la vida real, el aspecto que sus fotos muestran no es el que perciben de las que han subido a sus redes sociales.

Filtros, cirugía y… apoyo psicológico

El perfil de Sasha se caracteriza por estar repleto de selfies que muestran el estado real de su piel. Desde poros abiertos hasta acné, resulta chocante ver sus fotografías ante una realidad en la que hemos ocultado las imperfecciones e incluso hemos transformado nuestras facciones a base de filtros. El doctor José María Palacín, miembro de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP), señala que “el problema de la juventud no solo reside en que no se aprecia el verdadero riesgo que conlleva una cirugía estética, sino en que muchas ocasiones se basan en filtros de redes para buscar el resultado que buscan con dicha cirugía”.

Por su parte, la Dra. Isabel Moreno, presidenta de la AECEP, añade que “las redes sociales y la pantalla se han convertido en su ventana al exterior por la que ven e interpretan el mundo. La generación Z ha nacido con la influencia de las redes sociales y el desarrollo continuo en su día a día. Convirtiéndose en un patrón de referencia de una «realidad» subjetiva. Actualmente la autoestima de muchos jóvenes se conceptualiza a través de estándares o cánones de belleza determinados por algoritmos”.

Sasha Pallari Instagram/Sasha Pallari

Por si fuera poco, determinados estudios señalan que los porcentajes de insatisfacción de quienes se someten a cirugías correctoras superan el 90%, por lo que tras haber detectado a este tipo de paciente, el siguiente paso es que el doctor le oriente a recibir apoyo psicológico. De hecho, se habla poco acerca de la importancia mental en el ámbito de la belleza, y es por ello por que cada vez más clínicas de estética incluyen tratamiento de coach psicológico que complementa las intervenciones quirúrgicas, como es el caso de Dorsia. Los cambios de cualquier tipo obligan a nuestra mente a tener que adaptarse a las nuevas circunstancias, algo que no resulta sencillo manejar en la gran mayoría de las personas.

Su batalla y sus siguientes pasos

Para intentar frenar un mundo obsesionado con estándares de belleza irreales, Sasha apostó por el hashtag #FilterDrop, que ha tenido tal fuerza que la Advertising Standards Authority (ASA), el organismo de autocontrol publicitario británico, ya ha prohibido los filtros de belleza a las influencers patrocinadas o aquellas firmas del universo de la cosmética que se lucren con sus posts.

¿Que ocurre en el caso de que un filtro 'se cuele'? Ambas partes se verán obligadas a retirar la campaña o instantánea de su red social. “El contenido que emplea filtros no tendría que ser empleado para tu beneficio. Si no tienes la confianza suficiente como para enseñar tu piel al desnudo online cuando muestras tus anuncios, no pasa absolutamente nada. Es completamente comprensible… Pero dedícate entonces a vendernos bicicletas”, alega Sasha, cuya visión de sus redes cambió al subir en 2017 una imagen de sí misma en ropa de baño. Se dio cuenta de que había retocado tanto la foto que en la que subió a sus redes tenía tres tallas menos. La foto fue muy aplaudida. “Toda la validación externa ofrecía una imagen de mí misma que no existía ya en mi vida real. Los filtros son peligrosos y seductores, porque muestran cómo seríamos si viviéramos en un ideal de belleza que es inalcanzable. Asumámoslo: ni toda la cirugía estética del mundo podría borrarte los poros. Sabía que no podía forzar a la gente a dejar los filtros. Pero sí podría llamar la atención acerca de lo peligrosos que son”, explica a Stylist.

Los filtros son peligrosos y seductores porque muestran cómo seríamos si viviéramos en un ideal de belleza que es inalcanzable

Ella sigue luchando por cambiar las cosas y le encantaría que cuando ponemos el sutil filtro París en una imagen al usar los stories de Instagram, un mensaje avise de que ese filtro está presente. También quiere impulsar a los usuarios a liberarse de los filtros, porque esta es la forma de que cada uno se sienta cómodo con su imagen real.

Sasha ha logrado con su hasthag luchar por la relevancia de que la piel se vea más real en las redes sociales, y cada vez son más marcas las que defienden esta ideología. Es el caso de Cult Beauty, que vende firmas que apuestan por esta filosofía y que por su parte cuenta con una campaña llamada The UpCloseOnSkincare, que se centra en no usar filtros para ahondar en cómo es la piel en realidad. “Manipular las imágenes para mostrar ideales imposibles o manipular la forma en la que un producto luce en la piel, en el pelo o en las pestañas tendría que ser algo del pasado, como los corsés o el whitewashing”, dice su CEO, Alexia Inge, que con esta propuesta quiere que los resultados del estudio de Cult Beauty, que señala que el 45 % de los miembros de su comunidad se sentirían incómodos subiendo una foto sin retocar a las redes, cambie radicalmente.

