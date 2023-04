Nacida en Madrid en 1991, pero tinerfeña de adopción, Michelle Calvó es una de las actrices españolas más prometedoras del momento. Aunque participó en películas como El club de los incomprendidos y series como Amar es para siempre, su papel estrella le llegó con Paula Campillo en la serie Secretos de estado.

En 2020 estrenó Desaparecidos, esa serie policiaca de la que ahora todo el mundo habla, junto a Juan Echanove y Maxi Iglesias (solo temporada 1). En ella, encarna a la inspectora Sonia Ledesma, una policía que se acaba de incorporar al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central después de pasar por la desaparición de un ser querido.

Según nos cuenta la propia actriz, este papel le ha traído muchas alegrías, sobre todo ahora que se está emitiendo la tercera temporada en exclusiva en Prime video, y la segunda en abierto en Telecinco desde el 15 de marzo. Una combinación de televisión tradicional y plataforma que le está trayendo muy buenos resultados.

'Desaparecidos' es una serie muy querida por los fans y ya se ha estrenado la tercera temporada. ¿Qué es lo que podemos esperar de Sonia?Esta temporada vamos a ver un poquito la parte más humana. Vamos a ver más a Sonia y no tanto a la inspectora Ledesma. La vamos a ver un poquito más en lo personal. En esta temporada Sonia va a dejar ver un poco más sus emociones, su impulsividad… No tanto en el terreno profesional como la habíamos visto hasta ahora, sino sus emociones respecto a otras personas.

¿En qué os parecéis Sonia y tú? ¿Hay algo que hayas cogido de ella?

Pues a mí siempre me gusta pensar que me parezco a ella o ella se parece a mí, porque honestamente es como un piropo. Siempre también digo que Sonia es como mi mejor amiga. De hecho, el otro día la veía en el estreno y le decía "tú eres mi mejor amiga". Esto te va a sonar muy esquizofrénico, pero es que yo la veo y no me veo a mí, yo veo a Sonia y la echo de menos, echo de menos interpretar con ella, la tengo como mi mejor amiga. Para mí, Sonia es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere, que es muy tenaz, que tiene un objetivo y va por él. También es muy leal a sus amigos, a su equipo, a la unidad, la relación que tiene con su sobrina… Yo también me vuelco mucho en mis amistades, en mi familia, en mis amistades de toda la vida, que todavía siguen siéndolo y creo que Sonia también comparte mucho esto. Luego es muy honesta, es muy directa y yo también, aunque a veces eso juega en mi contra. Y bueno, creo que esto lo compartimos y sobre todo compartimos la empatía. Soy una persona muy, muy, muy empática. O sea, yo de hecho soy tan empática que veía el primer capítulo, la veía llorar a ella y lloraba yo, era como que revivía todas esas emociones y me volvía a poner en su piel. Bueno, eso por lo menos quiero creer, a lo mejor esta pregunta se la tendría que hacer a mis amigas para ver si es así o no.

Michelle Calvó en unos premios Getty Images

En cada capítulo solemos ver un caso diferente, ¿existen tantos casos de desaparecidos en la vida real que no vemos en las noticias?100% y esto es algo que a mí personalmente me impactó muchísimo al comenzar la serie, al hacer el proceso de construcción del personaje y de la historia, tuvimos que saber cómo funcionaba todo, cuáles eran las historias, cómo se desarrollaba, hasta dónde llegaba la familia y hasta dónde la policía, conocer un poco más sobre este conflicto y fue cuando me di cuenta de que era una absoluta ignorante sobre este problema y creo que realmente es algo general, porque cuando veo que en entrevistas o por la calle me hacen ciertas preguntas donde se nota que realmente no hay un conocimiento muy intenso sobre esto. Me siento muy orgullosa de poder decir que Desaparecidos está arrojando un poquito de luz sobre eso y dando a conocer todo lo que sucede. Creo que son 70 desapariciones al día en España. Muchas aparecen porque son personas mayores que se desorientan, pero otras muchas no. Y realmente los que más ruidos hacen son los casos más mediáticos, pero hay muchos otros que no lo son tanto y siguen existiendo y, los policías siguen luchando por resolver estos casos y es escalofriante, de verdad es un dolor que no deseo que alguien tenga que vivir. Cuando tú tienes una pérdida, de que muere alguien próximo a ti, tú puedes pasar el duelo y tienes flores, una tumba a la que llevas flores. Sin embargo, en las desapariciones no sabes dónde está el paradero de esa persona o no tienes un cadáver al que llorar y ese duelo nunca sucede.

Tu personaje es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. En un sector donde tan solo el 12% de todos los policías nacionales son mujeres y ella ha conseguido llegar a uno de los puestos más altos, ¿cómo lidia con ello? ¿Ha sido discriminada en algún momento?Era algo que queríamos ir mostrando en las diferentes temporadas, porque en la primera temporada la inspectora Ledesma tuvo que demostrar que tenía la misma fuerza que el compañero que tenía enfrente y que lo estaba dudando a su vez. Tenía esa típica actitud de cosificación, un poco chulesca de querer ligar con la inspectora, olvidando que se merece un respeto y que no es este perfil de mujer cosificada. Había muchos encontronazos con este personaje en la primera temporada porque quería ser un muro inquebrantable ante eso, me gustaba mucho que lo representábamos con Sonia. En esta segunda temporada hay veces que hay un personaje también que es de la unidad de estupefacientes, justo también el otro personaje era de la misma unidad y también era muy chulesco en líneas generales y con Sonia había una parte de sentirse superior por el simple hecho de ser hombre. Tengo una amiga que es (policía) nacional y ella me cuenta que no ha vivido eso, pero también conozco historias de mujeres que han tenido que vivir eso en el cuerpo. Yo quería mostrar estas dos historias que yo tengo en mi poder y de esta manera en la unidad de desaparecidos no existe esa superioridad por el género, hay igualdad entre incluso el personaje de Echanove. Simplemente, mostramos que existe esa superioridad, pero por rango, porque de hecho hay un capítulo en el que le decimos "¿Crees que no somos capaces de irnos nosotras solas?" y él dice "No, yo no he dicho eso, yo no soy machista" y lo dejamos claro ahí también. Me parece algo muy bonito.

Hay muchos compañeros que entienden perfectamente nuestra situación, la necesidad del cambio y el feminismo"

Y tu Michelle, ¿te has encontrado en alguna situación en el mundo de la actuación en el que has visto que no tenías los mismos privilegios que tus compañeros? Por ejemplo, Claire Foy, Natalie Portman y Diane Keaton denunciaron cobrar menos que sus coprotagonistas masculinos. Emma Thompson incluso llegó a decir en una entrevista que las mujeres son tratadas como "ciudadanas de segunda".Sí, yo estoy de acuerdo. He tenido que vivir cosas que no tienen sentido. En cuanto a la brecha salarial, no puedo decirte, porque nunca he preguntado a mis compañeros aunque tuviera el rol que yo. No les he preguntado cuánto cobraban, pero sí que sé por otra compañera que tuve hace mucho tiempo en una serie, en la que ella era más protagonista que el coprotagonista y, sin embargo, cobraba menos que él y esto te estoy hablando hace seis años, o sea que tampoco es tanto tiempo realmente. Yo sí que he tenido que vivir mucha cosificación, de pasar por delante del equipo técnico, concentrada en mi personaje, y tener que oír en plató un silbidito o un "¡ayyyy!". Sonidos que incomodan bastante o llegar a decirme “qué bien te quedan esos pantalones, de verdad”, mientras yo estoy trabajando. Hubo una vez en la que me gastaron una broma del tipo "oye, en el nuevo guion te tiene que hacer una violación en manada" y yo "perdón?" y él "sí, me he ofrecido voluntario para que al menos veas una cara conocida". Esto lo tuve que llevar a altos cargos porque me parecía una broma muy fuera de lugar y me hizo sentir miedo. Esto lo he tenido que vivir yo, fue hace muy poco y no ha habido ninguna consecuencia para él. Hay muchos compañeros que entienden perfectamente nuestra situación, la necesidad del cambio, el feminismo y luchan por nuestra libertad y nuestra seguridad, pero todavía queda mucho por hacer.



Michelle Calvó en la 'Fashion Week' de Madrid Getty Images

Este 8 de marzo ha sido el Día Internacional de la Mujer. Ya conocemos muchas reivindicaciones para conseguir la equidad, pero ¿cuáles son las demandas de las mujeres en la actuación?Realmente no hay algo en concreto en el mundo de la interpretación y exigimos todas las reivindicaciones del feminismo, que es la lucha por la igualdad, que no exista la brecha salarial, el mismo respeto, que la opinión de mi compañero en el set no sea superior a la mía que se acabe con la sexualización… Es lo mismo que se pide en la calle. A mí muchas veces por la noche se me eriza la nunca porque siento a un hombre persiguiéndome y cómo me está mirando el culo. En lo audiovisual necesitamos que el feminismo esté presente, pero como en todos los ámbitos de nuestra vida. También que los guionistas escriban más personajes femeninos, que los panaderos no siempre tienen por qué ser hombres, igual que los pescadores u otros trabajos. En el cine y series, cuando llegas a una edad, es muy difícil acceder a un papel, porque casi todos los papeles adultos van para los hombres.



Soy una persona que le gusta mucho jugar con la moda"

La moda es muy importante a la hora de expresarnos. Como actriz, ¿ves que esto también se aplica en la ficción?Sí, el vestuario apoya absolutamente a las características del personaje. A mí me pasa que muchas veces ensayo lo que haga falta, pero siempre termino de encontrar al personaje cuando me pongo sus zapatos y camino con su ropa. La ropa te da una actitud, por ejemplo Paula Campillo, el personaje que interpreté en ‘Secretos de Estado’, era jefa de presa del presidente del gobierno. Una mujer con mucha actitud, con los hombres atrás, la cabeza alta para dar esa energía de superioridad… Y todo me lo daban esas faldas de tubo, esas blusas ceñidas, ese tacón… Toda esa expresión corporal que me ayudaba a marcar sus intenciones me las daba el vestuario. El personaje que estoy interpretando ahora en Entrevías, Dulce, es una luchadora profesional de MMA y jefa de seguridad de una macrodiscoteca lleva unas botas que pesan, unos pantalones y chupas de cuero… Y me ayudan a darle esa característica masculina que tiene ella.



¿Cómo describirías tu estilo? ¿Se parece al de Sonia?En esta segunda temporada más. De hecho, hay una chaqueta de Sonia de la cual me enamoré y me la quedé. En esta temporada quisimos liberarla un poco más del drama que arrastraba de la primera temporada y dimos más colores y forma a su vestuario. Ya no llevaba ese pantalón recto y suelto, ahora lleva unos pantalones de talle alto, ceñidos, acampanados… En esta segunda y tercera temporada nos parecemos más vistiendo, pero aun así viste más formal que yo. Soy una persona que le gusta mucho jugar con la moda para apoyar el 'mood' con el que me encuentre o el evento al que vaya. Si voy a la 'fashion week', siempre voy a llevar estilismos que jueguen con formas, estén de actualidad y que cuenten algo distinto a lo que llevo en mi isla, que generalmente suele ser ropa de entreno porque me paso el día haciendo ejercicio. Suelen ser looks muchísimo más desenfadados y relajados, aunque siempre con toques muy moda, porque me encanta la moda.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.