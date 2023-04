Qué es peor: ¿dejar o que te dejen?

Hay dos preguntas clásicas: si fue antes el huevo o la gallina y si es peor ser quien rompe la relación o el dejado. Como de gallinas sabemos poco, y de relaciones algo más, hemos preferido adentraros hoy en la segunda cuestión con la ayuda de dos expertos que no sabemos si saben mucho de aves, pero de emociones, un rato…

Como examina en su estudio 'La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Parejas y rupturas en la España actual (GESTIM-BBVA-2018)', por el profesor Félix Requena, de la Universidad de Málaga, las rupturas están ahora más presentes en todas las generaciones, lo cual favorece la vivencia de esta realidad con mayor normalidad que antaño. Indica también que los factores de las rupturas han cambiado y que son principalmente emocionales, por lo que se ha de trabajar más la gestión de las emociones en todas las edades.

Aunque su estudio es harto interesante, tampoco encontramos en la respuesta a la pregunta con la que comenzar a analizar el tema de hoy… ¿Por qué es tan difícil dejar a alguien? "Cuando mantienes una relación amorosa y lo formalizas, existe un vínculo afectivo y sexual. Es un compañero de vida con el que compartes comidas, viajes, tiempo libre, sexo, proyectos de futuro, hijos… Y momentos más complicados, como despidos de trabajo, un mal día, problemas de salud, fallecimiento de familiares… Nunca se está seguro al 100% de romper la relación: hay días que se piensa que se puede hacer algo, porque hay buenos recuerdos, y en los que sólo se piensa en lo duro que es continuar al lado del otro", explica Judith Mesa, Terapeuta de parejas y familias en Vivofácil.

Por su parte, Silvia Llop, autora de' ¡Mándalo a la mierda (mereces algo mejor)!', asegura que se debe a cuatro elementos. "Hablamos de la culpa, esa emoción tan dañina que te lleva a pensar que le vas a destrozar la vida a esa persona, pero también del miedo a no encontrar a nadie con quien poder construir otra relación. Este pavor hace que nuestro cerebro crea que la mejor opción es quedarnos. También nos enfrentamos a tener que plantearnos una vida sin esa persona, algo que nos genera un vacío interno que no es nada agradable. Otra clave es saber que tendremos que hacer un duelo, y eso significa que vamos a vivir una época un poco fastidiada a nivel emocional, lo cual intentamos evitar a toda costa. Todo eso nos hará ir posponiendo la decisión y tratar de aguantar en una relación que quizás ya hace años está muerta o no nos hace felices", explica.

El 'quiet leaving'

Del mismo modo que hablamos del 'quiet quitting' en materia laboral, esta fórmula se ha extendido al universo emocional de la mano del 'quiet leaving'. Hablamos de ese miembro de la pareja que no quiere ser quien dé el paso de dejar la relación. "Creen que será más fácil que el otro tome las riendas del asunto a tener que asumir el rol del malo de la película. Piensan que si consiguen que el otro se harte, eliminarán el elemento de la culpa de la ecuación, lo cual aligeraría un poco la carga. Este es un concepto al que he denominado como "desgasting". Se trata de ir desgastando la relación para que, poco a poco, se vaya apagando. Eso puede hacerse dejando pasar cada vez más tiempo entre mensajes y citas, interactuando menos, haciendo planes sin la otra persona… Poco a poco, la vas apartando de tu vida hasta que no queda más remedio que tener esa conversación y dejarlo", dice Llop.

¿Es peor dejar o que te dejen?

Este es por ello el momento idóneo de hacer la pregunta del millón… ¿Es más duro dejar o que te dejen? ¿De qué depende? Judith Mesa responde. "Las personas que terminan la relación sufren igual o incluso más que quienes fueron dejados, pues ambos deben hacer un proceso de duelo de igual manera. Según mi experiencia como terapeuta, hay diferentes factores que influyen en cómo se sufre la situación: el tipo de relación que han tenido, la duración, la personalidad de cada uno y el sexo. En general, las mujeres sufren más inmediatamente después de la ruptura amorosa, pero se recuperan más rápido que los hombres, que tienden a hundirse, sentirse abandonados y en algunos casos, depresivos".

Por su parte, Silvia Llop, conocida como "la psicóloga del amor", asegura que depende de la personalidad de cada uno y de la situación concreta. "Hay gente que considera que dejar es más complicado, porque se ponen en el lugar de la otra persona y les duele su dolor. La empatía a veces puede hacer que pospongas la decisión de dejar a tu pareja, aunque sepas que es lo mejor para ambos. Hay otras personas que sienten que ser dejadas es lo peor que puede ocurrir, especialmente cuando no te lo esperas. Las rupturas que no has visto venir suelen ser muy complicadas porque te pueden llevar a entrar en un bucle mental por no entender lo que ha pasado", asegura

Cómo romper con empatía

En el caso de que seas quien va a optar por romper, Llop recomienda elegir un momento de calma para llevar a cabo la conversación y tener muy claro lo que vamos a decir para no desviarnos demasiado del tema y acabar generando una situación confusa o entrar en una discusión. "Si hay varios motivos de ruptura, nombra sólo los que puedan servir para entender el porqué de la situación, pero no entres en detalle ni te pongas a criticar su forma de ser, ni te recrees en lo infeliz que eres. El objetivo es que comprenda por qué estás dejando la relación, pero sin generar humillación o culpabilidad. También es importante dejar un espacio para que esa persona se exprese y haga preguntas, si lo necesita. De este modo, se le estará dando la oportunidad de formar parte de la conversación, en lugar de que sea unidireccional", dice

Cómo ser "dejado" sin dramas

Si, por el contrario, nos estás leyendo porque te han dejado, que no cunda el pánico: Judith Mesa, terapeuta de parejas y familias en Vivofácil, tiene algunos consejos para no hundirse ante la ruptura. "En los duelos por una ruptura sentimental se sufre tanto o más que en los duelos por fallecimiento. Es un ser que sigue existiendo, con el que se pueden tener hijos en común, amigos, trabajar en el mismo lugar, seguir en redes sociales…", dice antes de enumerar algunos consejos:

Respeta tus ritmos, vive el proceso del duelo sin prisa.

Si necesitas ayuda, acude a terapia.

Mantén un contacto cero si necesitas avanzar.

Deshazte o archiva recuerdos y fotografías.

Rodéate de quienes te quieren y te hacen sentir bien.

Procura crear nuevas rutinas.

Aprende que estar a solas requiere tiempo, pero es un regalo muy gratificante

Acepta que tu ex forma parte de tu historia.

Aprende de la experiencia y quédate con los buenos recuerdos.

Para finalizar, queremos saber si realmente es mejor saber los motivos por los que te han dejado… Silvia Llop responde. "Hay personas que prefieren que se les edulcore un poco la situación o se les oculten ciertas partes de la realidad para no tener que sufrir por aquello que no pueden controlar, como que su pareja se haya enamorado de otra persona. Otros prefieren saberlo todo, porque eso les ayudará a poder entender lo que ha pasado y cerrar ese capítulo", señala Llop. "Lo interesante es conocer a la pareja para intentar dar la información que más le pueda servir para procesar esa ruptura del mejor modo posible. Por ejemplo, si alguien tiene la autoestima muy bajita y se tiende a comparar con los demás, machacándose, quizás será mejor obviar que hay una tercera persona al romper esa relación", añade para terminar.

