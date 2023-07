El 'síndrome de Rebecca': ¿es normal sentir celos por la ex de tu pareja?

Hace poco las redes sociales (casi) estallan al haber invitado Taylor Swift a su exnovio, Taylor Lautner, a subir al escenario con ella, un gesto que fue acompañado de cariñosas palabras por ambas partes, dejando así claro que hay quienes realmente pueden tener una buena relación con sus ex parejas. De hecho, la cantante subió a sus redes una imagen en la que ambos posaban con la mujer del actor, y fue esa fotografía la que hizo que en la redacción nos hiciéramos una pregunta… ¿Por qué hay tantas personas que tienen el denominado 'síndrome de Rebbeca', consistente en sentir celos por la ex de tu pareja? El síndrome se inspira en una película de Hitchcock en la que una mujer, recién casada con un viudo, se enfrenta a los recuerdos y al fantasma de su anterior esposa.

¿Es normal sentir celos cuando tu pareja habla con su ex?

Anna Vicen Renner, 'coach' experta en autoestima y relaciones de pareja, señala que los celos son una temática recurrente, y que lo primero que hemos de preguntarnos es por qué estamos sintiéndolos y qué es lo que esconden. "Los celos son una respuesta emocional por sentir miedo a perder algo, aparecen cuando sentimos inseguridad. Son, por lo tanto, una alarma que nos avisa de la existencia de un supuesto peligro. Cuando aparecen en la pareja es porque sentimos cierto temor a que otra persona pudiera darle algo que no obtiene con nosotros y que, en consecuencia, podamos perder su atención, su fidelidad o perderle en su totalidad. Cuando sentimos celos por el/la ex de nuestra pareja, es porque de alguna forma imaginamos que la relación que tuvo con esa persona pudo ser mejor que la que tiene ahora con nosotros. Los llamados celos retroactivos son, por lo tanto, aquellos celos que sentimos por las relaciones anteriores de nuestra pareja", explica.

Asegura que si ese es el tipo de celos que sentimos y encima, son amigos, podríamos estar experimentando una gran amenaza en el día a día ante la idea de que esa relación de amistad podría poner en peligro nuestra relación de pareja.

"Esos temores ocurren en nuestra mente y, aunque no esté probado que realmente vaya a ser un peligro, los sientes como si fueran verdaderos. Por lo tanto, más allá si tus celos sean normales o no, pregúntate cómo te sientes referente a ti misma, cómo está tu autoestima, qué imagen tienes de ti misma, cómo podrías darte a ti misma confianza y cómo puedes ayudarte con esa sensación de inseguridad. Plantéate también qué te gusta de tu pareja y para qué la escoges para estar a tu lado. Está bien que tengamos siempre claro para qué estamos con la persona que estamos", asegura.

¿Hay que comunicar los celos?

Considera oportuno compartir nuestras sensaciones con nuestra pareja, sin culpar a nadie y expresando cómo nos sentimos, pues poder compartir nuestras inseguridades en pareja es básico, como también lo es poder tener amistades, aunque sean con una ex.

"Si tus celos se convierten en un problema para ti y vuestro bienestar, por supuesto debes abordar el problema. Quizá antes de hablar con él puedes comentarlo con alguna amiga/o, 'coach' o psicólogo. A veces, sólo con compartir, ya llegamos a nuevas conclusiones. Será interesante para ti hacer introspección, sea acompañada o sola, para analizar tus relaciones pasadas, tus pensamientos, tus emociones, etc. A menudo, cuando empezamos a indagar en nosotros, nos sorprendemos con las respuestas que encontramos. ¡Solemos entendernos mucho mejor! Y eso nos ayuda a aportar soluciones", asegura.

Un fotograma de la película 'Rebeca' de Alfred Hitchcock ARCHIVO

"Tu objetivo jamás debe ser que tu pareja se sienta mal o atacada. Ello no sería una forma saludable de enfrentarse a la situación, ya que estaríamos culpando directamente al otro haciendo que se tenga que defender. Nadie está por encima ni por debajo, nadie tiene que dar explicaciones. El foco, ante un problema, debe estar en comunicar y en encontrar soluciones. Por ello, el tono es importante: Debe quedar claro que tu conversación viene en son de paz y no con el objetivo de buscar castigar o buscar culpables. Evita que el otro quiera defenderse, ya que no va de eso, no queremos tener a una pareja que necesite defenderse. ¿Será entonces que cree que algo está haciendo mal? No llevemos las conversaciones por esos caminos, puesto que no somos propiedad de nadie y no queremos que haya necesidad de justificar nada. Detrás de una defensa, hay un miedo también", explica.

Señala que si por alguna razón nuestra pareja asegura que estamos exagerando y que se niega a continuar la charla, no permitamos que se minimicen nuestros sentimientos. "Corta la conversación en ese momento de forma firme y educada o trata de reconducirla hacia un tono maduro y responsable", recomienda.

¿Cuándo es esa relación demasiado intensa?



"Tenemos pareja para disfrutar, para crecer, para experimentar, explorar, acompañarnos mutuamente y complementarnos, pero no para estar en alerta. Y si lo estamos, es momento de reflexionar qué es lo que nos hace estar así, ya que nuestro sufrimiento puede afectar nuestro bienestar emocional y de pareja. No podemos pedirle a nuestra pareja cómo tiene que llevar sus amistades. Ni tampoco él/ella puede pedirnos eso a nosotros. Perderíamos nuestra autonomía y estaríamos fomentando el control. Y solo tenemos necesidad de control cuando sentimos inseguridad", explica Anna Vicen Renner, que recomienda que cuando sintamos esa amenaza, compartamos lo que sentimos con nuestra pareja sin exigirle que cambie nada, pero sugiriendo ciertos cambios que creamos que nos pueden beneficiar a ambos.

"Lo más importante es que primero pongas el foco en ti, en trabajar en tu autoestima y confianza en ti misma para poder, realmente, disfrutar de esa relación. Luego, con esa confianza en ti misma, relacionarte con tu pareja, marcar tus límites cuando lo sientas necesario y expresar lo que necesites expresar de forma asertiva. Si por alguna razón realmente no te gusta nada esa intensidad que percibes en esa relación y no lo ves claro, piensa en tu bienestar y quizá toque tomar decisiones. Escoge estar en tipo de relación en la que te sientas bien. Y oye, quizá no sea él/ella la persona", dice la 'coach' experta en autoestima y relaciones de pareja.

Los participantes de Falso amor Netflix

Advierte que en el caso de que nuestra pareja nunca haya accedido a conocer a su ex, se llaman de madrugada para contarse cosas, nos dice que estamos exagerando, etcétera, pongamos, si lo vemos necesario, límites y nos preguntemos si nos interesa realmente estar con una pareja que está tan pendiente de otra persona y con la que no nos sentimos bien.

En el caso de que comencemos a examinar los comentarios y 'likes' que se dejan en las redes sociales, es importante que activemos las alarmas, pues inspeccionar los movimientos en las redes de nuestra pareja denota nuestra sensación de inseguridad, por lo tanto, lo mejor que puedas hacer por ti en ese momento es cuidarte a ti misma para que no se vuelva obsesivo.

"La solución a tu malestar no la podrás encontrar en las redes sociales de tu pareja. Es más, ya que entras con cierta desconfianza, todo lo que veas estará alimentado por esa interpretación. Eso puede hacerte mucho daño y te lo estarás haciendo tú a ti misma. Si quieres cuidarte, aléjate un tiempo de las redes sociales. Vuélcate en tu propia vida, en tus amigos, en tu trabajo, estudios, deporte, familia y, también, en disfrutar tu relación de pareja. Si estar siempre al móvil o estar en redes sociales te genera ansiedad, déjalas un rato", señala la autora de La ambición amable.

