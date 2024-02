'San Toxiquín', el San Valentín de las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas

"El marketing del 'Día de los Enamorados' no refleja lo que las relaciones actuales necesitan. El día de San Valentín siempre se ha asociado al vínculo de pareja monógama, un momento para celebrar el amor y demostrar que quieres al otro, pero hay muchos escenarios posibles", comienza opinando la psicóloga especializada en adicción emocional, autoestima y pareja Lara Ferreiro.

Más allá de si celebramos San Valentín o no, en el fondo de la cuestión subyace algo muy importante, que tiene que ver con la calidad de la relación de pareja. ¿Qué hacer cuando nos encontramos inmersas en una relación tóxica?

Para saber por dónde empezar a librarnos de San Toxiquín, un día en el que muchos no celebran el amor, sino que se dejan llevar por el miedo a una pareja dominante y tóxica, hemos entrevistado a Lara Ferreiro, autora del libro Adicta a un gilipollas (ed. Grijalbo), que va ya por su quinta edición.

Cómo detectar una relación tóxica

Una relación sana debe hacerte sentir bien, y no frustrada y triste. Getty Images

Para comenzar a librarse de San Toxiquín y todo lo que implica, la psicóloga Lara Ferreiro propone este 'miniyonquitest'.

Según explica, "si cuando leas estos 7 enunciados te sientes identificada, lo más probable es que seas adicta a tu pareja y haya llegado el momento de pasar a la acción".

Siempre terminas dolida, triste y frustrada por tus relaciones sentimentales; no consigues la relación de pareja que quieres; has permitido comportamientos tóxicos a ligues del pasado; tu relación es como una droga que no puedes controlar; aguantas todo con tal de que te quieran; repites siempre el mismo patrón; y sientes que tu autoestima está por los suelos.

En el caso de que alguna de las afirmaciones anteriores 'te suenen', la experta recomienda dar alguno de estos pasos adelante. "El primero consiste en identificar el problema, y buscar ayuda. Una vez que eres consciente, es importante que te comprometas al 100% en el proceso, siguiendo un plan de desintoxicación radical. Yo os propongo el mío, que se lleva a cabo en 6 semanas", comenta.

Mitos sobre el amor romántico

Los celos nunca son una prueba de amor, sino de falta de autoestima. Getty Images

Como relata Lara, "todas las adictas emocionales comparten mitos sobre el amor, creencias en este caso distorsionadas sobre las relaciones. La mayoría de ellas suelen decir frases como 'el amor lo puede todo', 'sin mi chico la vida no tiene sentido', 'quiero encontrar a mi media naranja' o 'los celos son una prueba de amor'".

"No somos medias naranjas de nadie, somos naranjas enteras, tenemos jugo por nosotras mismas y no necesitamos obligatoriamente una pareja. Los celos, además, no son prueba de amor, sino de falta de autoestima", explica la psicóloga.

Si tenemos una buena autoestima, seremos capaces de expresar nuestros deseos y necesidades a la pareja, ponerle límites de forma clara cuando sea necesario, y establecer una relación de confianza. La psicóloga lo resume así: "cuando te quieres bien, no dejas que nadie te trate mal. Por eso es tan importante autoconocerse y quererse".

¿San Valentín o 'San Toxiquín'?



La mayoría de los españoles no creen en San Valentín, y sin embargo sí lo celebran. iStock

Hoy en día, como expone Ferreiro, 7 de cada 10 personas están o van a acabar cayendo en una relación tóxica. Es lo que denominamos adicción emocional, en ella que siempre hay una figura de poder que ejerce su autoridad sobre la otra, no existe el equilibrio. "Sí, es verdad, en San Valentín nos damos cuenta de que hay mucha gente en pareja, pero muchas de ellas son tóxicas".

Existe un concepto muy real que es el de el amor estacional. "Mucha gente no quiere estar sola en invierno, con el frío, con los días grises, y aguantan una relación sólo por este motivo. Luego ya, con la primavera, las cosas cambian y se producen muchas rupturas".

Pero más allá de la estación del año en la que nos encontremos, deberíamos analizar desde dentro nuestras sensaciones, y cortar de raíz si descubrimos que no estamos con la pareja que merecemos.

Como explica Lara, "el 57% de los españoles no cree en San Valentín, y, sin embargo, lo celebra. La mayoría, según las estadísticas, con una cena romántica, intercambio de regalos y sexo. Pero toda esa parafernalia puede camuflar una relación tóxica. Es el día de los centros comerciales y no hay nada debajo".

Programa de desintoxicación de la adicción emocional

La psicóloga Lara Ferreiro propone en su libro un plan de desintoxicación emocional de 6 semanas. L.F.

"Desintoxicarse de un gilipollas es la parte más dura a corto plazo, pero a medio y largo resulta la más liberadora. Ten en cuenta que si prolongas tu adicción emocional en el tiempo, seguirás perdiendo tu salud física y psicológica".

"La mayoría de las adictas emocionales que acuden a mi consulta lo hacen tras tres años de sufrimiento, y siguen atascadas en el mismo hombre tóxico sin saber cómo salir de ahí. Muchas dejan pasar el tiempo pensando que su problema se solucionará solo. Error".

A continuación, la experta en este tipo de relaciones plantea un plan de seis semanas, que os explicamos someramente para que todo el mundo pueda hacerse una idea de cómo actuar, y de que la solución es posible: sólo hay que trabajar duro para salir de la situación.

1. Programar el día de la ruptura

Una vez tienes asumido que lo dejas, debes marcar una fecha en el calendario, debe ser una ruptura programada sin posibilidad de ser pospuesta o darás al traste con la solución. Comienza a escribir tu diario emocional con todas tus sensaciones destacables.

Para la psicóloga, es importante que tengas a esa persona que sabes que te puede ayudar cerca, "tu ángel de la ruptura". Tiene que ser alguien que no te juzgue y esté dispuesto a escucharte.

2. Metas a corto plazo

Practicar algo de ejercicio puede ayudar en el proceso de desintoxicación. M.O.

Durante la segunda semana, según expone la psicóloga en su libro, es importante que te cuides, comas sano, practiques algo de ejercicio, duermas bien y te premies por haber sido capaz de dejarlo. No olvides que serán días de montaña rusa, en los que te vendrán infinidad de pensamientos, y muy diferentes, a la cabeza.

En esta fase es fundamental lo que Ferreiro denomina 'consumo 0', y que significa que no te comuniques con él de ninguna forma, y dejes de seguirle por redes.

3. Plan Renove en casa

Haz limpieza en casa, desecha lo viejo y deja espacio para lo nuevo que está por llegar", explica Lara. Redecora tu entorno, y haz limpieza también on line de fotos y todo tipo de recuerdos.

4. Controla el síndrome de abstinencia

Durante el proceso, son normales las subidas y bajadas de ánimo. PEXELS

Puede que en esta etapa sientas ansiedad, alteraciones del apetito, ganas de llorar y vacío emocional. Esta semana es crucial para que no recaigas. "Piensa siempre que es normal en un proceso de desintoxicación emocional, que les pasa a todas. Cuando hay abstinencia y le echas de menos, es importante que no te autodestruyas", explica Ferreiro en su libro.

5. Balance de la evolución

"Escribe qué cambios vitales quieres implementar a partir de ahora y comprométete con ellos. Pregúntate qué personas de tu entorno social seguirán a tu lado en esta nueva etapa y cuáles son las que no quieres. Practica el perdón, y no las eches de tu vida con rencor".

6. Los doce mandamientos de la antiadicción

Para finalizar con la terapia (que se explica ampliamente en el libro), la experta recomienda memorizar algunos puntos básicos que te reafirmen en tu decisión, y te hagan ver que todo va a ser mejor en el futuro. Impresos y colocados en la nevera, serán algo que tengas presente siempre.

Anotar los puntos básicos para evitar recaídas es una buena opción. Pexels

No permitir el abuso emocional, pararse a pensar unos segundos en caso de riesgo de recaída, y seguir recordando que debemos mantener a salvo la autoestima son algunas de estas ideas a tener muy presentes.

Por supuesto, siempre es aconsejable acudir a un profesional que nos haga una seguimiento y nos ayude a mantenernos firmes en una decisión difícil pero beneficiosa.

