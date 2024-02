Planes para hacer sola, con amigas o en pareja en febrero (celebres San Valentín o no)

Este año bisiesto el mes del amor dura un poquito más. Tanto si tenemos pareja como si estás viviendo la soltería, estamos en una época del año perfecta para celebrar con quienes más queremos y, por supuesto, con nosotras mismas.

A pesar de que los planes románticos toman protagonismo durante el segundo mes del año, encontramos todo tipo de propuestas para todos los gustos: desde 'fashionistas', pasando por las gastronómicas, hasta otras más caseras. Seleccionamos las que más conquistarán. ¡Toma nota!

1. Madrid vuelve a ser 'moda'

Arranca una de las programaciones más especiales del año para las amantes de la moda, y es que la capital vuelve a llenarse de 'glamour' con la programación de 'Madrid Es Moda', la iniciativa organizada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Esta nueva edición del programa abrirá la Semana de la Moda con un evento en el centro de Madrid, con el objetivo de acercar la moda de autor a la calle de una forma original, rompedora y en combinación con otras disciplinas. En este sentido, podremos disfrutar de una 'performance' en el centro de Madrid donde moda y danza contemporánea se fusionan en una coreografía firmada por Dani Pannullo para rendir homenaje a los oficios de moda.

Junto a este show, llega la programación, del 12 al 14 de febrero, que contará con la presentación de las colecciones inéditas, resee y en curso de 28 diseñadores en teatros, galerías de arte, atelieres, plazas y lugares representativos de la ciudad, como el Ateneo o el Espacio Cultural Serrería Belga. Álvaro Calafat, Carlota Barrera, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Enneges, Ernesto Naranjo, Evade House, Fely Campo, García Madrid, Guillermo Décimo, Javier Delafuente, Juan Vidal, Leandro Cano, Luis Berrendero, Maison Mesa, Maya Hansen, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Pilar Dalbat, Roberto Verino, The Extreme Collection, Viriato y We Are Spastor son los creadores que mostrarán sus propuestas a través de desfiles, 'open days', exposiciones, instalaciones artísticas, coloquios y 'pop ups'. Para más información, se puede consultar la web o las redes sociales de Madrid Es Moda.

2. ¿Una 'pijama party'?

¿Te apetece un plan casero? ¡Tenemos el mejor! Si eres de las que está viciada a los podcasts, no te puedes perder la segunda temporada de Pijama party, de la 'sketcher' Nuria Casas y la 'tiktoker' Bonbonreich, en el que comentan y discuten (la mayoría del tiempo) sobre clichés españoles.

Este podcast busca recrear esa sensación de cuando éramos pequeñas y acudíamos a una fiesta de pijamas con amigas. En Pijama party tienen una temática central en cada capítulo eligen una frase popular exprimida al máximo, que desemboca en anécdotas, opiniones, interpretaciones... ¡Y todo en clave de humor! Los capítulos se emiten de manera semanal, cada miércoles, en Podimo.

3. Planazo de pizza, pasta y cócteles

En pleno barrio de Salamanca en Madrid, encontramos un restaurante italiano que cumple con las tres B (bueno, bonito, barato). Hablamos de V Modern Italia, una joya de la corona en la que se puede escoger un entrante, dos primeros y un postre por 30 € por persona. Ubicado en General Díaz Porlier, 57, encontramos este nuevo 'place to be' con un estilo desenfadado y urbano que no deja indiferente. Algunos de sus platos estrella son su 'bressaola carpaccio', la pasta 'pomodoro e striacatella' o, por supuesto, el tiramisú. Además, en el turno de la cena el local está ambientado con una sesión de DJ en directo y deliciosos cócteles.

4. Una escapada romántica (y relajante)

San Valentín se convierte en la excusa perfecta para hacernos una escapada y entregarse a la amistad y al autocuidado. Precisamente, muy cerca de Madrid, en Brihuega (Guadalajara), se encuentra Hotel Spa Niwa, un hotel-boutique con solo diez habitaciones, dedicado al bienestar y al descanso. En sus instalaciones se puede disfrutar, además de un ambiente tranquilo e íntimo, de masajes orientales y un spa. Asimismo, con motivo del 14 de febrero, ofrecen distintos packs de escapada desde 110 € (si vamos solos) o 170 € (si vamos en pareja), con desayuno, spa y otro tipo de lujos de autocuidado.

5. Un menú con sabor a amor

Si dicen que para conquistar al corazón hay que pasar primero por el estómago, Picador (Resort La Zambra, Mijas, Málaga) se convierte en un lugar idóneo para celebrar el día de los enamorados.

Del 10 al 17 de febrero, a excepción de lunes y domingo por cierre, el restaurante ofrece un menú especial para dos personas basado en la gastronomía andaluza. Entre los platos principales destaca el tartar de solomillo de vaca vieja sobre pan brioche, las croquetas de cecina y tuétano asado o el magret de pato lacado con miel de Frigiliana y maíz. Asimismo, ofrecen un postre fuera de carta diseñado especialmente para la ocasión: yogurt, flor de hibiscus, yuzu y pétalos de rosa, seguido de un sorbo final de margarita de manzanilla y tequila. Además, el menú irá acompañado de un maridaje seleccionado para brindar.

6. Amor, carnaval y Super Bowl en el Autocine

Más allá de San Valentín, en febrero también celebramos Carnaval y tiene lugar la Super Bowl. Por ello, desde Autocine Madrid CesurFP han preparad un programa de actividades inmersivas para cada fecha. Entre ellas, se podrá ver la primera entrega de la saga Piratas del Caribe, una versión 'live action' de Cruella antes de la película, y durante la semana del amor (del 10 al 14 de febrero) la cartelera estará protagonizada por títulos de películas románticas como La Bella y la Bestia, El diario de Noa o Moulin Rouge, ¡y habrá 'kiss cam'!

De cara a Carnaval, proponen un 'family day' con shows en directo, Djs, 'food trucks' o actividades infantiles. Mientras que para los amantes de la Super Bowl, se podrá disfrutar de la final de fútbol americano en un evento con 'cheerleaders', juegos temáticos, cerveza y comida típica.

Imagen de una boda en el Autocine Cortesía

7. Una nueva tienda en Barcelona

La mítica firma de moda American Vintage abre sus puertas en un nuevo local ubicado en pleno Paseo de Gracia de Barcelona. La firma marsellesa, donde ya suma tres tiendas, llega a un local único con 'denim bar', máquinas de café y plantas.

Para este proyecto los arquitectos se inspiraron en una camiseta de la colección primavera-verano para crear baldosas personalizadas de color amarillo pastel, en colaboración con un artesano. Los espacios se organizan alrededor de lugares para pausas, con el fin de ofrecer un servicio que va mucho más allá de los consejos de moda. Con motivo de esta apertura, American Vintage ha creado una guía de la ciudad, que está disponible en la tienda, con sus lugares favoritos para pasear, comer, beber y dormir.

American Vintage, Paseo de Gracia Mariana Arrieta Ibarra

8. La hamburguesa más esperada

Goiko soprende a todos sus fans con la creación de una nueva hamburguesa que apunta a ser todo un éxito para los carnívoros. 'La Katenade' es una nueva creación, elaborada con carne de vaca, tapenade casero de aceitunas negras con finas hierbas, rúcula, tomate y champiñones a la plancha, queso Scamorza ahumado y albahaca fresca.

Además, esta burger cuenta con una curiosidad, y es que ha sido creada por una mujer: Katherine Álvarez, Manager del local de Palacio de Hielo en Madrid. Katherine fue la vencedora de la GOIKO Cup II Edition, en la que cada año varios miembros del staff GOIKO compiten para alzarse como vencedores y conseguir que su burger forme parte de la carta. 'La Katenade' llega como edición limitada hasta marzo a todos los locales y cuenta con hasta tres versiones de la misma receta para todos los gustos: classic, smash y Kevin.

9. Para celebrar el Año Nuevo Chino

El próximo 10 de febrero tendrá comienzo el Año Nuevo Chino, dedicado al Dragón, el único del calendario mitológico y con alas, lo que indica que es un año para 'fluir'. Por ello, desde Biáng Biáng Bar conocido como 'el templo de los noodles de la capital' (ubicado en Chueca, Madrid) sorprender con nueve platos de edición limitada creados por Óscar, quien ha viajado a su China natal para coger inspiración en tradiciones y recetas de distintas ciudades. Se trata de un menú abierto de edición limitada, disponible del 7 al 26 de febrero, con cuatro entrantes, cuatro noodles, un postre y un licor.

10. Cena y cata maridada en Madrid

El bar restaurante Uskar (Alonso del Barco, 11, Madrid) se ha convertido en un imprescindible de la zona de Embajadores. Tras siete años desde su apertura, el local ha sido reformado bajo el lema "cambiarlo todo para seguir siendo los mismos". Pero la carta ha cambiado casi tanto como el restaurante; pues ahora mismo está protagonizada por recetas llenas de color y sabor, como coliflor en textura con huevo frito y trufa, Berenjena chinocordobesa, tortillita de camarón…

Además, el próximo miércoles 21 de febrero se podrá disfrutar de una cata de cava, concretamente del de la bodega del Penedés, Castellroig, caracterizada por el respeto por la biodiversidad, ya que el 100% de su uva es ecológica certificada (CCPAE) de variedades autóctonas y practican principios de biodinámica tradicional. En la cita Raúl García, sumiller de Uskar, explicará todo el maridaje, mientras que José Miguel Valdivieso, el chef, elaborará cuatro platos, que siempre son sorpresa, y que llevan el sello de la casa. Esta experiencia, que tiene un precio de 45 € por persona, puede comprarse y regalarse en la web del restaurante y se convierte en un planazo por San Valentín.

11. Un bocado peruano por San Valentín

La cadena de restaurantes de de cocina peruana, Coya, con sede en ciudades como Londres, París o Dubai, presenta en su local de Barcelona un plan exclusivo para San Valentín. Se trata de un menú para dos personas caracterizado por uno de sus platos más emblemáticos: su guacamole con crocantes, así como otras creaciones culinarias como unas empanadas de langostino tigre o el ceviche de gambas rojas criollas.

El restaurante, ubicado en el icónico edificio del Hotel W (Vela), deleitará a sus comensales con música del Dj I am Jas, y abrirá hasta las 2 de la mañana para probar los distintos cócteles peruanos.

