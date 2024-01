Las mujeres prefieren los cuernos al divorcio… ¡Por motivos económicos!

Que conste en acta que nos sentimos mal por dar este tipo de noticias en Navidad, esa época en la que la felicidad parece una obligación y ese momento del año en el que en teoría las familias y las relaciones sienten más amor que el propio Papá Noel 'burnout', pero el portal de citas para personas casadas Ashley Madison ha sacado a la luz unos datos que serían capaces de hacer a Mamá Noel plantearse si es buena idea que su marido se pase una noche entera recorriendo el mundo en solitario.

Redoble de tambores: divorciase es más de tres veces más caro que ser infiel. "Los infieles españoles son más felices y eso se traduce en su matrimonio, saliendo reforzado y pudiendo salir adelante como una familia sin tener que romper nada", aseguran desde el portal. Nos ponemos en contacto con Lara Ferreiro, psicóloga experta en terapia de parejas, no para saber las ventajas de ser infiel (porque no queremos quedar como los aliados de los cuernos por antonomasia y recibir por ello carbón estas Navidades), sino para saber si las mujeres tienen más en cuenta los motivos económicos a la hora de poner los cuernos.

El 30 % de los matrimonios no se separa por motivos financieros

"¡Por supuesto que sí! Hay dos tipos de mujeres. Las pragmáticas, de corte racional, que no están dispuestas a bajar su calidad de vida y a las que no les interesa divorciarse, pues prefieren poner los cuernos. Piensan que está el hombre del gusto, que es el amante 'hot', y el del gasto, que es el marido", asegura. "Por supuesto, en el otro lado hay gente más emocional que prefiere vivir en un piso de 20 metros, pero estar con alguien a quien quiere. Aunque siete de cada 10 matrimonios se separan, lo cierto es que ese 30 % restante no se separa porque no puede por motivos financieros", aclara.

Tener un amante sale a cuenta: un divorcio cuesta 3,6 veces más caro que una aventura

Ashley Madison indica que hay casi 8 millones de infieles en España, y Ferreiro explica que permanecer en una relación a causa de los hijos o por razones financieras son los motivos más comunes. "Tener un amante sale a cuenta: un divorcio cuesta 3,6 veces más caro que una aventura", dice la psicóloga.

Que nos perdonen Papá Noel, el Niño Jesús y los románticos empedernidos, pero así es la anatomía numérica de la infidelidad. A nivel salarial existe también una brecha importante. Mientras que el 88 % de los españoles gana hasta 40.000 euros al año, más de la mitad (51 %) de los infieles tiene un salario superior a 36.000 euros al año. Con más patrimonio, existe también más riesgo de pérdidas financieras en caso de un divorcio, lo que puede ser motivación para considerar una aventura como posible alternativa.

La brecha salarial es importante: el barrio de Madrid en el que hay más infieles no es otro que el Barrio de Salamanca.

Lara Ferreiro explica además que las mujeres infieles tienen título universitario y son más propensas a la infidelidad a medida que tienen una situación económica más favorable, pues no se tienen que preocupar por las necesidades básicas. "La brecha salarial es importante. Tanto, que el barrio de Madrid en el que hay más infieles no es otro que el Barrio de Salamanca. Por si fuera poco, es mucho más complicado pillar a una mujer infiel, porque somos mucho más planificadoras y tenemos mejores coartadas", asegura.

El precio del divorcio

El precio del divorcio aproximado es de 16.588 euros, y Ashley Madison ha desgranado los datos.

Coste del divorcio: 2.000

Comida: 1.700 euros

Segunda casa: 8.088 euros

Comer en restaurantes: 895

Gimnasio: 488 euros

Cuidados adicionales (ropa nueva, perfumes, cuidados personales): 241 euros

Vacaciones: 212 euros

Terapia: 2.640 euros

Medicación: 324 euros

El precio de la infidelidad

Mientras tanto, ser infiel cuesta al año 4.655 euros

Ashley Madison (app): 86 euros

Hotel (1,5 veces al mes): 1.944 euros

Cenar en el restaurante con el amante: 618 euros

Regalos para el amante: 618 euros

Flores para la pareja: 640 euros

Regalos especiales para la pareja (dos al año): 351 euros

Gimnasio: 488 euros

Otros cuidados (ropa, colonia, productos de belleza): 120 euros

"Por ello, a muchos infieles los cuernos les compensa mucho, y resulta llamativo que muchas personas ven la infidelidad como un autocuidado. El divorcio conlleva en el matrimonio que una de las dos partes pueda entrar en depresión, ansiedad e inestabilidad emocional, debido a que divorciarse implica muchos cambios y pérdidas en tu vida. Empieza el remordimiento y la culpabilidad por si podría haber hecho algo más para salvar su matrimonio y si tienen hijos, como pasa en el 50 % de los casos. Esto todavía se recrudece más, ya que piensan en el daño que la separación ha podido causar en sus hijos", explica Ferreiro.

El precio del orgasmo

La psicóloga explica que la insatisfacción sexual es una de las mayores razones por las que se comenten infidelidades, y por ello, pese a ser de letras, hemos querido seguir ahondando en cuestiones numéricas para saber cuál es el precio del orgasmo. La empresa Womanizer lo ha analizado. Pero, ¿de dónde viene esta curiosa idea? Como habrás visto en las redes sociales, está de moda hablar de la denominada 'girl math', que consiste en que las mujeres pongan en marcha el 'coste por uso' matemático, que hace que tras infinitos usos, cualquier cosa que se compren salga prácticamente gratis. Al poner en marcha esta operación, teniendo en cuenta esta vez el juguete sexual, Womanizer Premium 2, señalan que el orgasmo sale a 5,39 euros.

¿La conclusión final? Todo tiene un precio... Desde el orgasmo hasta los cuernos. Por eso estas Navidades, lo mejor es pedir dinero, porque por lo visto, lo vamos a necesitar este 2024.

