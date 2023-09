Descubre qué es el 'cookie jarring' y cómo puede afectar a tus relaciones

Una lista publicada por el portal web The richest en 2016, situaba a España como el octavo país con más infieles del mundo, con un 39%. Si creías que ya habías oído todo sobre términos extraños en el mundo de las relaciones, déjame presentarte a un nuevo villano en el bloque: ¡el 'cookie jarring'! No, no estamos hablando de una nueva tendencia en repostería ni de un truco mágico en el circo. Estamos hablando de algo que puede tener un sabor mucho más amargo: las relaciones enredadas y los corazones rotos.

Pero, ¿qué significa realmente este término? En pocas palabras, se trata de mantener opciones de respaldo en secreto mientras te encuentras en una relación principal. En este artículo vamos a desglosar esta tendencia en el mundo de las relaciones, explorar cómo puede afectar tus vínculos amorosos y descubrir por qué es crucial mantener las galletas (y las relaciones) siempre frescas y sinceras.

¿Qué significa el 'cookie jarring'?

El 'cookiejarring', el impulso de mantener opciones de respaldo en secreto mientras te encuentras en una relación principal. Freepik

Imagina que estás en una panadería y tienes un tarro lleno de galletas deliciosas. Cada galleta es como una opción de cita o relación. Ahora, aplicando esto al mundo de las relaciones amorosas, el 'cookie jarring' es cuando alguien mantiene a varias personas "en la recámara" mientras está en una relación principal. El término se ha vuelto más común en la era de las citas en línea y las redes sociales, donde es fácil mantener conexiones ocultas mientras se está en una relación oficial.

En otras palabras, si estás involucrado emocionalmente con alguien, pero sigues coqueteando o saliendo en secreto con otras personas, estás practicando el 'cookie jarring'. Es como si estuvieras manteniendo opciones de respaldo en caso de que la relación principal termine o no sea lo que esperabas. Pero, ¿qué tiene de malo esta práctica? A primera vista, podría parecer inofensiva, después de todo, ¿quién no quiere tener un plan B en la vida? Sin embargo, el 'cookie jarring' puede tener un impacto más profundo en tus relaciones de lo que crees.

¿Cómo puede afectar esta práctica a nuestra relación?

El 'cookie jarring' trae incertidumbre, desconfianza y falta de comunicación a la pareja. Freepik / drazen_zigic

En primer lugar, el 'cookie jarring' puede ser un dilema de comunicación en sí mismo. ¿Por qué? Porque en lugar de enfrentar problemas o inseguridades en la relación principal, optas por mantener opciones de respaldo en secreto. Esto puede resultar en una falta de comunicación honesta y abierta con tu pareja. En lugar de discutir tus problemas y preocupaciones, recurres a conexiones ocultas, lo que a la larga puede ser un obstáculo para el crecimiento emocional y la resolución de problemas en la relación.

Además, esta tendencia puede ser profundamente hiriente para la parte de la pareja 'que es guardada en la recámara'. Esto puede crear una sensación de desvalorización y herir profundamente su autoestima, y hacerse preguntar constantemente por qué no es suficiente para ser la única opción. Esta percepción puede tener un impacto negativo en el bienestar emocional individual y el de la pareja, trayendo incertidumbre y desconfianzas.

Mantener tus relaciones frescas y sinceras

Si bien es importante mantener las cosas frescas y emocionantes en una relación, el 'cookie jarring' no es la forma adecuada de hacerlo. En lugar de guardar opciones de respaldo, es esencial abordar cualquier problema o inseguridad en la relación principal a través de la comunicación abierta y honesta. Si sientes que no estás completamente comprometido en la relación, es mejor hablarlo con tu pareja en lugar de buscar conexiones ocultas.

El 'cookie jarring' puede parecer una táctica tentadora para mantener tus opciones abiertas, pero a largo plazo puede dañar la confianza, la comunicación y el bienestar emocional en tus relaciones. Las relaciones sólidas se basan en la honestidad, la comunicación abierta y el compromiso. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de "guardar a alguien en la recámara", recuerda que el amor no es un tarro de galletas, ¡es mucho más profundo y significativo que eso!

