La ansiedad social aumenta con la proximidad de la Navidad: descubre por qué afecta más a las mujeres

Según el Manual MSD, el 13% de las personas presentan ansiedad social en algún momento de su vida. Se trata de uno de los trastornos más invisibilizados dentro de la salud mental, por lo que cuando celebridades como Scarlett Johansson y Adele alzan la voz para confesar que padecen este tipo de patología, quienes la sufren aplauden sus gestos.

Consciente de esta situación, Nhood España, operador inmobiliario de servicios mixtos, ha activado una campaña dirigida a visibilizar el trastorno de fobia social. "Queremos ser un altavoz para aquellos que no pueden expresarse y disponer de una herramienta, no solo que dé voz al problema, sino que divulgue información sobre el trastorno e incluso ponga en contacto a afectados con una asociación de psicología que pueda orientarles", apuntan desde el departamento de Marketing de Nhood España. No es tan raro es el cortometraje que centra la campaña y cuya historia trata de visibilizar por todo lo que tiene que pasar una persona que convive con esta ansiedad.

La brecha de género de la ansiedad social

La ansiedad social afecta más a las mujeres: mientras que el 7 % de la población en hombres es diagnosticada de ansiedad social al año, la cifra que corresponde a las mujeres es la del 9 %. "Nos encontramos en una sociedad y contexto en el que se nos enseña, a hombres y a mujeres, a ser aquello que se espera que seamos. Esto es lo que conocemos como los roles de género. A partir de la socialización de género, la sociedad va enseñando a niños y niñas a adaptarse de forma diferente al contexto: a las niñas, a cuidar a muñecas para prepararlas para su rol de madres; a los niños, a ser independientes y competitivos para ser eficaces en el mundo laboral", explica a Mujer.es María Recuenco, psicóloga de ÍTACO Psicología.

"Además, a las mujeres se nos enseña a anticipar y sobrepensar situaciones, cuidar de nuestra familia y amigos, cuidar de los demás, preocuparnos por nuestra imagen corporal… Cuando mostramos estas conductas, el resto del contexto nos muestra más atención, cariño y gratitud, consiguiendo que esta forma de ser sea la que hacemos con más frecuencia. Además, encontramos numerosos modelos de este comportamiento, así como valores sociales que describen cómo debe ser una mujer: 'nadie te cuida mejor que una madre', 'una mujer tiene que cuidarse para triunfar', 'las mujeres estamos preparadas para todo' … De forma contraria, la indiferencia, la individualidad, la pasividad… son patrones que son rechazados a nivel social", explica.

"Cuando una madre no prioriza a su familia, no cuida su aspecto o piensa en sí misma antes que en el resto, recibe muchos más comentarios negativos que a los que se les expone a los hombres", matiza. Señala que es todo este aprendizaje el que nos hace ser más sumisas, poner los cuidados en el centro de nuestra vida, evitar los conflictos y anticiparnos a cualquier problema son factores que favorecen lo que conocemos como ansiedad", matiza.

Ansiedad social en la oficina

Por si fuera poco, la ansiedad social se ha convertido en una traba en el complicado regreso a la oficina ante una sociedad que sigue defendiendo la presencialidad, algo que ha hecho que muchos trabajadores sientan auténtica fobia social ante el 'comeback' laboral.

"Para hacerla frente, es esencial tomar un enfoque gradual. Comenzar participando en actividades sociales más pequeñas antes de regresar al entorno de trabajo completo puede ayudar a desensibilizar la ansiedad social. Practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda y el 'mindfulness', permite reducir la tensión antes y durante el regreso al trabajo. En este sentido, es fundamental que las empresas fomenten un ambiente de apoyo y comprensión, alentando la comunicación abierta sobre las preocupaciones y brindando recursos para manejar el estrés", dice la Dra. Isabel López Cotorruelo, directora médico en Cigna Healthcare España.

Cómo combatir el estrés social



Pero volvamos a la brecha de género de la ansiedad social. Teniendo en cuenta lo mucho que la sociedad nos juzga a las mujeres, ¿cómo podemos lograr que ese miedo a la mirada escrutadora externa no nos paralice y anule? María Recuenco dice que lo primero a tener en cuenta es que llevar al plano individual una problemática que viene favorecida por una estructura social, coloca en las mujeres una responsabilidad que no les pertenece.

"Dentro de lo que podemos hacer para que esta situación nos afecte lo menos posible, podemos trabajar en identificar esas situaciones sociales que hacen que nos paralicemos y anulemos, en vez de normalizarlas, como hacemos en muchas ocasiones. Una vez localizadas, nos será más sencillo poder distanciarnos de ellas o poder tomar la mejor decisión en cada situación, disminuyendo un poco la activación a la que están asociadas", explica.

Sin embargo, se nos escaparán numerosas situaciones sociales en las que se presiona o vulnera o no encontraremos una forma de actuar que nos ayude y se convertirá en imprescindible el apoyo de un profesional, especialmente si son sensibles con la situación que vivimos las mujeres.

Para finalizar, ¿por qué tenemos en tantas ocasiones las mujeres, al conocer gente nueva, la sensación de no gustar? "Uno de los procesos básicos que vivimos las mujeres en ese proceso de socialización de género del que hemos hablado anteriormente, es el de la generación de las dudas y las inseguridades. Durante nuestra infancia y adolescencia, nos topamos con numerosas situaciones donde se nos dice que no somos suficientemente válidas, graciosas, espontáneas, guapas… Además, todos estos mensajes suelen venir acompañados de numerosas comparaciones con otras mujeres que aparentemente sí lo son (aunque estas mismas mujeres se estén comparando a su vez con otras mujeres)", dice Recuenco. La experta asegura que esa constante comparación social y la ausencia de una validación personal favorecen que nuestra autoestima dependa de las personas que nos miran y que intentemos buscar constantemente gustar a los demás.

"Si juntamos todos estos ingredientes, no nos resulta difícil entender con qué sensación de inseguridad y con qué deseo de gustar nos presentamos ante gente que acabamos de conocer. En algunos casos, este peso se llevará lo mejor posible, pero en otros muchos, generará mucho miedo y ansiedad social", asegura para terminar.

